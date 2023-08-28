Если вы любите приключения и хотите в течение нескольких часов исследовать все природные красоты и даже нетронутые уголки Бодрума, вы обязательно должны присоединиться к нам! Еще более захватывающим является то, что наш маршрут будет пролегать через естественные препятствия, а под вашими колесами будет песок, грязь и вода!
Описание экскурсииЧто вас ждет: Мы заберем вас из вашего отеля в Бодрумe на нашем комфортабельном автобусе и поедем на место начала нашего тура. Там вас встретят профессиональные лицензированные инструкторы, которые расскажут и покажут, как пользоваться квадроциклами и о мерах предосторожности в нашей поездке. Вы даже сможете потренироваться. Наше путешествие начнется, когда вы будете полностью готовы! Вас будет ждет отличный и очень живописный маршрут! По пути вы сможете насладиться великолепной природой Бодрума. У вас также будет возможность посетить деревню Чамлык, узнать о ее увлекательной истории и сделать фотографии во время нашего маршрута. Одним словом, вы не только получите удовольствие и порцию адреналина от катания на квадроциклах, но и обретете знания о культуре и быте Турции и ее местных жителях. По завершению тура мы отвезем вас на нашем комфортабельном автобусе в ваш отель. Важно: Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время. Пожалуйста, подождите у главного входа в отель в назначенное время.
- За трансферы из отелей в Ялыкаваке, Гюндогане и Гёлькой взимается дополнительная плата в размере 25 €.
- Сафари на квадроциклах для отелей в Тургутрейсе и Акьярларе проводится во вторник, четверг и субботу.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение
- Поездка на квадроцикле около 1, 5 часов
Что не входит в цену
- Напитки, еда
- Фото и видео по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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