Джиппинг

В этом путешествии пение пернатых, следы дикой лисы, зайца и кабана повсюду. Словно в сказке: олень, еж и барсук могут выйти Вас поприветствовать. Вы почувствуете себя Маугли в этом царстве дикой природы!

Открытый Джип позволяет каждому из Вас насладиться пейзажами и наблюдать за всем происходящим.

Центр по производству знаменитых турецких ковров

Первая остановка в центре по производству знаменитых ковров, с их неповторимым орнаментом, яркими красками и изумительным качеством.

Словно сама природа помогает мастерам создавать эти шедевры ручной работы. Шелковые и шерстяные ковры ткутся из нитей самого высокого качества. Вокруг вас гармония турецкой деревни, ее неповторимый колорит и традиционный образ жизни.

Деревушка Мазыкёй (Mazıköy)

В нашем туре вы посетите деревушку Мазыкёй (Mazıköy), а также пещерную разведку в подземном городе Мазы (Mazı). После пещерной разведки вам предоставляется обед в деревенском ресторанчике, где Вы попробуете блюда самой настоящей турецкой кухни.

Пляж дикой бухты

Ваша усталость мигом пройдет на пляже дикой бухты, где Вы искупаетесь в кристально чистой воде и подышите морским воздухом. А далее дорога позовет Вас в путь через горы и сосновые леса навстречу непроходимым чащам и разнотравью.

Что взять с собой: