Это путешествие в сердце того края, где Вы обычно отдыхаете

Это путешествие в сердце того края, где Вы обычно отдыхаете.

Вы вырвитесь из многолюдного отеля, с шумных пляжей, толп туристов на просторы дикой природы, навстречу ветру и приключениям.

Красота ландшафта, восторг от увиденного, познавательная информация и многое другое вас ожидает в этом экстремальном туре.
Джиппинг тур
Джиппинг тур
Джиппинг тур
Джиппинг тур
Джиппинг тур
Джиппинг тур

Что вы увидите 🤩

  • Центр по производству турецких ковров
  • Деревушку Мазыкёй (Mazıköy)
  • Пещерную разведку в подземном городе Мазы (Mazı).
  • Пляж дикой бухты
Джиппинг
В этом путешествии пение пернатых, следы дикой лисы, зайца и кабана повсюду. Словно в сказке: олень, еж и барсук могут выйти Вас поприветствовать. Вы почувствуете себя Маугли в этом царстве дикой природы!
Открытый Джип позволяет каждому из Вас насладиться пейзажами и наблюдать за всем происходящим.
Центр по производству знаменитых турецких ковров
Первая остановка в центре по производству знаменитых ковров, с их неповторимым орнаментом, яркими красками и изумительным качеством.
Словно сама природа помогает мастерам создавать эти шедевры ручной работы. Шелковые и шерстяные ковры ткутся из нитей самого высокого качества. Вокруг вас гармония турецкой деревни, ее неповторимый колорит и традиционный образ жизни.
Деревушка Мазыкёй (Mazıköy)
В нашем туре вы посетите деревушку Мазыкёй (Mazıköy), а также пещерную разведку в подземном городе Мазы (Mazı). После пещерной разведки вам предоставляется обед в деревенском ресторанчике, где Вы попробуете блюда самой настоящей турецкой кухни.
Пляж дикой бухты
Ваша усталость мигом пройдет на пляже дикой бухты, где Вы искупаетесь в кристально чистой воде и подышите морским воздухом. А далее дорога позовет Вас в путь через горы и сосновые леса навстречу непроходимым чащам и разнотравью.

Что взять с собой:

  • Не забудьте купальник или плавки, полотенце, солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер (от вашего отеля и обратно)
  • Страховка
  • Обед
  • Инструкции
 Что не входит
  • Напитки
  • Сопровождение с фото съемкой
Важная информация
  • Не забудьте купальник или плавки
  • полотенце
  • солнцезащитные очки и крем
  • головной убор и удобную обувь.
Время проведения: Каждый день с 09:00 до 16:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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