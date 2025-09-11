Найдено 3 экскурсии в категории « Каньоны » в Фетхие, цены от €35. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Каньон Саклыкент и Секретный водопад Начало: Ваш отель «Что вас ждет: Каньон Саклыкент Посетите один из самых длинных и красивых каньонов Европы — Саклыкент» Расписание: По договоренности €400 за всё до 3 чел. 8 часов Групповая Величие каньона Саклыкент и древний город Тлос: путешествие из Фетхие Начало: Фетхие «Мощь Саклыкента и природа национального парка Экскурсия начнётся с посещения Саклыкентского каньона — одного из самых длинных и впечатляющих в Турции» €35 за человека На автобусе 9 часов Групповая до 25 чел. Саклыкент и древний Тлос Прогулка по каньону Саклыкент и руинам Тлоса. Легенды, природа и история Ликии ждут вас на этой увлекательной экскурсии Начало: В месте вашего размещения «Каньон Саклыкент, его высокие скалы и горные ручьи» Расписание: в воскресенье в 08:00 €36 за человека Другие экскурсии Фетхие

