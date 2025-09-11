Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Саклыкент и Секретный водопад
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет: Каньон Саклыкент Посетите один из самых длинных и красивых каньонов Европы — Саклыкент»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 3 чел.
Групповая
Величие каньона Саклыкент и древний город Тлос: путешествие из Фетхие
Начало: Фетхие
«Мощь Саклыкента и природа национального парка Экскурсия начнётся с посещения Саклыкентского каньона — одного из самых длинных и впечатляющих в Турции»
14 сен в 08:30
17 сен в 08:30
€35 за человека
Групповая
до 25 чел.
Саклыкент и древний Тлос
Прогулка по каньону Саклыкент и руинам Тлоса. Легенды, природа и история Ликии ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
«Каньон Саклыкент, его высокие скалы и горные ручьи»
Расписание: в воскресенье в 08:00
14 сен в 08:00
21 сен в 08:00
€36 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Каньоны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в сентябре 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 400.
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2025 год по теме «Каньоны», цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь