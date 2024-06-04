Мини-группа
до 5 чел.
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
«Путешествие на джип сафари понравится любителям природных красот, захватывающих приключений и просто желающим повеселиться, прокатиться с ветерком и узнать что-то новое и интересное о Турции»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€32 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Из Фетхие в Саклыкент: древний город Тлос на джипах
Начало: Ваш отель
«Джип-сафари: драйв и невероятные ощущения Джип-сафари — незабываемое путешествие для ценителей природы, захватывающих приключений и ярких эмоций»
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€32 за человека
Групповая
Групповая экскурсия в Фетхие
Погрузитесь в мир приключений на джипах, посетите древние руины и насладитесь обедом у реки. В конце дня - целебные грязевые ванны
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«джип-сафари по бездорожью на проверенных автомобилях»
Завтра в 08:30
23 июл в 08:30
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita4 июня 2024Берем эту экскурсию уже второй раз, но в другой части Турции. Очень развлекательно и познавательно одновременно. Классные виды, интересные маршруты
- NNataliya1 июня 2024Спасибо за прекрасно организованную экскурсию!! На всех точках маршрута было достаточно времени для погулять, полюбоваться видами, сделать фото, посидеть, помедитировать. Водные войны прекрасное развлечение - весело и мокро. Берите с собой обувь, в которой можно ходить в воде.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Джиппинг»
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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июле 2025
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