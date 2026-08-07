Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Посетите один из самых длинных и красивых каньонов Европы — Саклыкент.



Потоки горной воды, возвышающиеся горные массивы, кроны деревьев придают этому месту особый шарм! Кроме того, посетим национальный парк Яка и отправимся в Секретную Долину к самому красивому водопаду в нашем регионе!

Алина Ваш гид в Фетхие Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел. 🇷🇺 русский 6 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждет: Каньон Саклыкент Посетите один из самых длинных и красивых каньонов Европы — Саклыкент. Его протяженность достигает 18 км. Прохладные потоки горной воды, возвышающиеся горные массивы, кроны деревьев придают этому месту особый шарм! Парк Яка После прогулки по каньону вас ждёт национальный парк — Яка, знаменитый своей горной форелью, которую будут готовить прямо при вас! Секретная Долина После вкусного обеда отправляемся в Секретную Долину к водопаду. Вам предстоит пройти через потоки горной воды и ущелье до самого красивого водопада в нашем регионе! Обед Обед будет в атмосферном турецком ресторанчике в каньоне Саклыкент. На выбор рыба/курица или котлеты жаренные на гриле + гарниры и закуски + 1 напиток на выбор.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик