Посетите один из самых длинных и красивых каньонов Европы — Саклыкент.
Потоки горной воды, возвышающиеся горные массивы, кроны деревьев придают этому месту особый шарм! Кроме того, посетим национальный парк Яка и отправимся в Секретную Долину к самому красивому водопаду в нашем регионе!
Потоки горной воды, возвышающиеся горные массивы, кроны деревьев придают этому месту особый шарм! Кроме того, посетим национальный парк Яка и отправимся в Секретную Долину к самому красивому водопаду в нашем регионе!
Описание экскурсииЧто вас ждет: Каньон Саклыкент Посетите один из самых длинных и красивых каньонов Европы — Саклыкент. Его протяженность достигает 18 км. Прохладные потоки горной воды, возвышающиеся горные массивы, кроны деревьев придают этому месту особый шарм! Парк Яка После прогулки по каньону вас ждёт национальный парк — Яка, знаменитый своей горной форелью, которую будут готовить прямо при вас! Секретная Долина После вкусного обеда отправляемся в Секретную Долину к водопаду. Вам предстоит пройти через потоки горной воды и ущелье до самого красивого водопада в нашем регионе! Обед Обед будет в атмосферном турецком ресторанчике в каньоне Саклыкент. На выбор рыба/курица или котлеты жаренные на гриле + гарниры и закуски + 1 напиток на выбор.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Саклыкент
- Парк Яка
- Секретная Долина с водопадом
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на Mercedes Vito
- Сопровождение русскоязычного гида
- Обед в ресторане
- Входные билеты во все посещаемые места
- Страховка
Что не входит в цену
- Траты на личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
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