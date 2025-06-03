Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
«Окунётесь в грязевые и термальные источники — они подарят не только удовольствие, но и пользу для здоровья»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
€50 за человека
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке (в группе)
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: В отеле Liberty Lykia
«Грязевые ванны и термальные источники»
Расписание: в пятницу в 08:00 и 08:30
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
€50 за человека
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с комфортом
Погрузитесь в атмосферу древности и природы: Ликийские гробницы, редкие черепахи и отдых на пляже Изтузу ждут вас в этой индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
«Грязевые ванны и термальные источники»
Завтра в 08:30
17 июн в 08:30
€515 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2025Хотелось бы выразить благодарность за полученное удовольствие от участие в этой экскурсии: 1. Организатору-куратору Ольге: за быструю обратную связь, ответы на
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 515. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.42 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2025 год по теме «Термальные источники», 1 ⭐ отзыв, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август