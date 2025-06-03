читать дальше дополнительные вопросы (иногда не в тему), за профессионализм; 2. Гиду-экскурсоводу Ольге: за эрудицию, находчивость, участие, чувство ответственности и юмора; 3. Фотографу Нихату: за прекрасные профессиональные фотографии; 4. Капитану корабля (к сожалению не запомнила имя): за спокойствие, знание дела и гранатовый сок! Однозначно - рекомендую!!!

Хотелось бы выразить благодарность за полученное удовольствие от участие в этой экскурсии: 1. Организатору-куратору Ольге: за быструю обратную связь, ответы на