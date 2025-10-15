Мои заказы

Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке

Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Отправляемся в путешествие, которое сочетает красоту природы, мир редких животных, античную историю, красивые легенды и релакс. Вас ждут гробницы в скалах, дикие черепахи, пляж Изтузу и барбекю на лодке. Я сделаю ваше приключение насыщенным, но не утомительным.
Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

Заберу вас из отеля в Фетхие на автомобиле. По дороге расскажу о программе поездки и общие сведения о Турции.

С автобуса пересядем на лодку. Сделаем первую остановку у Ликийских гробниц. Вы услышите их историю и сфотографируетесь на их фоне.

Далее — знакомство с голубыми крабами. Любители могут принять участие в их ловле, а я расскажу об их популяции.

Обед — барбекю на судне. К базовому меню вы можете дополнительно заказать морепродукты. Также можем организовать обед в уютном ресторанчике на берегу реки с великолепной кухней (за отдельную оплату).

Пляж Изтузу. Здесь вы поплаваете в море, позагораете и отдохнёте под солнцем.

Потом попробуем отыскать удивительных черепах Каретта Каретта — очень редкий вид.

Грязевые ванны и термальные источники. Не забудьте заснять этих смешных зелёных человечков, когда полностью покроетесь целебными грязями!

Винные погреба. Вы продегустируете и по желанию приобретёте местные вина.

Примерный тайминг

8:00–9:30 — трансфер до лодки
9:30–10:00 — остановка у Ликийских наскальных гробниц
10:00–10:30 — ловля голубых крабов и посещение ареала обитания черепах Каретта Каретта
10:30–11:45 — отдых на пляже Изтузу
11:45–12:45 — обед
12:50–13:50 — посещение грязевых источников
14:00–15:00 — дорога в Фетхие

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане, голубой краб или другие морепродукты дополнительно к обеду — €45 за порцию
  • Едем на комфортабельном автомобиле и безопасном речном судне — катере или лодке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Провёл экскурсии для 228 туристов
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.
Отзывы и рейтинг

Я
Ян
15 окт 2025
Поездка получилась просто замечательной! Мы приехали самостоятельно к месту встречи в Фетхие — всё было чётко организовано, гид встретил вовремя и сразу погрузил в атмосферу приключения.

Лодочная прогулка по реке —

Лодочная прогулка по реке —
настоящая красота: спокойная вода, горы, зелень и античные гробницы, о которых нам рассказали с интересом и душой. Особенно понравилась остановка у Ликийских гробниц и знакомство с голубыми крабами — даже удалось поучаствовать в ловле!

Барбекю на лодке было очень вкусным, а пляж Изтузу — просто рай: чистое море, мягкий песок и редкие черепахи Каретта Каретта, которых мы действительно увидели. В завершение — весёлые грязевые ванны и расслабляющие термальные источники.

Огромное спасибо за отличную организацию, внимательность и позитив! Экскурсия получилась насыщенной, но при этом лёгкой и очень душевной. Настоящее удовольствие — рекомендую всем ❤️

Поездка получилась просто замечательной! Мы приехали самостоятельно к месту встречи в Фетхие — всё было чётко
А
Андрей
10 окт 2025
Очень понравилось. Прекрасная экскурсия. На термальных источниках были в нужное время, первыми, так что вся толпа была уже после нас. Мемет молодчина, рекомендуем!
В
Владислав
9 окт 2025
Мехмет отличный организатор и рассказчик! Все было очень интересно и профессионально. Отличный Вэн Мерседес. По пути к термальным источникам успели послушать интересный рассказ про Ликийские гробницы, черепах и голубых крабах
и сорвать свежих гранатов. На источники приехали достаточно рано, поэтому кроме нас там было всего 5 человек. Там так же насладились вкуснейшим свежим гранатовым соком! Потом на огромной лодке отправились смотреть гробницы и ловить крабов. Рыбалка удалась, поймали достаточно много. Пока мы купались на черепашьем пляже нам их успели приготовить и наслаждаясь прекрасной трапезой мы любовались огромными черепахами, которые плавали вокруг лодки! Всем очень рекомендую Мехмета как профессионала своего дела и просто очень хорошего и интересного человека!!!

Мария
Мария
8 окт 2025
Посетили эту экскурсию 1 октября. Мемет очень интересный собеседник, знающий гид и хорошо владеющий русским языком. Экскурсия была только для нашей семьи трое взрослых и двое детей (3 года и
7 месяцев). Очень удобно, что можно с малышами, на лодку поместилась коляска. Старшая Дочка была в восторге, увидев черепах и голубых крабов. Выловленные крабы были приготовлены капитаном, пока мы отдыхали на пляже. На грязевых источниках Мемет нас фоткал (+80 евро к экскурсии). Очень порадовало, что время посещений достопримечательностей было без толпы туристов.

Л
Любовь
7 окт 2025
Этот день превзошел все ожидания! Настоящее приключение "5 в 1". Начали с релакса в термальных источниках и забавных грязевых ванн, которые омолаживают кожу.
Погрузились в историю у загадочных Ликийских гробниц. Виды
с горы открываются потрясающие.
Потом почувствовали себя авантюристами на ловле крабов — невероятно азартно и весело!
Искупались в море и под конец увидели огромную черепаху!
Огромная благодарность гиду за столь насыщенную и хорошо организованную экскурсию! Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто пляжный отдых, а настоящие впечатления!

Ю
Юлия
20 авг 2025
Идеальная поездка для небольших групп. Весь день в вашем распоряжении красота природы Турции под ненавязчивые рассказы Мехмета. Основной плюс таких путешествий, что экскурсовод может скорректировать маршрут так, чтобы вам было
наиболее комфортно на всем его протяжении.
Обед на лодке:
приготовлен чей-то мамой с заботой и любовью+ барбекю от капитана= вкусняшка)

Из активностей: половили крабов, накормили черепах, вымазались в лечебной глине и наплавались в средиземном море)

Н
Надежда
14 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Мехмет забрал вовремя нас из отеля(7 человек), мы на комфортабельной машине отправились к нашей первой дислокации: термальные источники. Очень понравилось, что время экскурсии было расчитано так, что
мы там были первые. Когда уходили уже было очень много народу. Мы были с двумя 10-летними детьми. Дети в полном восторге: крабов поймали, черепах покормили, лодку поводили) в общем было здорово. Спасибо

Н
Наталья
11 авг 2025
Сегодня мы посетили увлекательную экскурсию, которую организовал Мемед. Это было незабываемое путешествие, полное новых впечатлений и ярких эмоций!
Экскурсия была очень хорошо спланирована. Гид встретил нас в отделе. Маршрут экскурсии продуман
таким образом, что мы успели посетить все места согласно программы без скопления людей.
Гид поделился множеством интересных фактов и историй. Мы узнали много нового о черепахах, местных достопримечательностях, традициях и культуре страны, важно, что и наши дети слушали информацию с удовольствием. Пляж, крабы, черепахи, термальный источник, вкусный обед - все идеально.
Прогулка по реке оставила неизгладимые впечатления, а фотографии, сделанные в этот день, станут прекрасным напоминанием о поездке.
Рекомендую всем, кто хочет провести время познавательно!

О
Олеся
28 июл 2025
Хочется выразить огромную благодарность гиду Мехмету за прекрасно организованную экскурсию. Самый большой плюс экскурсии в том, что мы поехали семьей и не за все деньги мира)) ВИП автомобиль забрал нас
Мехмет - отличный гид, хороший русский язык, поговорили, покатались на лодке, половили крабов, посмотрели черепах, покупались, покушали. Однозначно рекомендую брать экскурсию.
Немного подпортил впечатление заезд в винный погреб, как-то я не ожидал что после такой интересной экскурсии меня повезут в магазин для туристов - несусветная чушь (проводил "дегустацию" некто Михаил) про фруктовое вино, дают пробовать одно, а упаковывают совсем другое, задранные в 5 раз цены - сильно подпортил общее впечатление. Вообщем я сильно советую отказываться от этой опции если вам её предложат. В остальном поездка очень понравилась, все было прекрасно!

А
Александр
19 июл 2025
Мехмет - отличный гид, хороший русский язык, поговорили, покатались на лодке, половили крабов, посмотрели черепах, покупались, покушали. Однозначно рекомендую брать экскурсию.
Немного подпортил впечатление заезд в винный погреб, как-то я не
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию! Тур был грамотно построен именно под наши нужды: без толп, суеты и лишнего шума — только уютная атмосфера и внимание к деталям. Время в пути, трансфер и все мероприятия продуманы до мелочей, что приятно удивило.

Особенно хочется отметить экскурсовода — его рассказы были не только интересными, но и по-настоящему душевными. Он с лёгкостью нашёл подход к нашему ребёнку, превратив путешествие в увлекательное при

Т
Татьяна
15 июл 2025
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию! Тур был грамотно построен именно под наши нужды: без толп, суеты и лишнего шума — только уютная атмосфера и внимание к деталям.
Время в пути, трансфер и все мероприятия продуманы до мелочей, что приятно удивило.

Особенно хочется отметить экскурсовода — его рассказы были не только интересными, но и по-настоящему душевными. Он с лёгкостью нашёл подход к нашему ребёнку, превратив путешествие в увлекательное приключение. Капитан, хоть и не говорил по-английски, покорил нас своей вежливостью и заботой — чувствовалось, что для команды важно, чтобы гости получили максимум удовольствия.

А какие незабываемые эмоции подарило купание в лазурных водах Средиземного моря! Чистейший пляж, тёплое солнце и, конечно же, долгожданная встреча с морскими черепахами — мы рассмотрели их вблизи, и это стало одним из самых ярких моментов поездки. Экскурсия полезна для экологического просвещения деток и не только.

Итог: вся семья в восторге! Без колебаний ставим 10/10 и мечтаем повторить этот маршрут снова. Спасибо за безупречный отдых и полезные вкусные сувениры!

Е
Елена
2 июл 2025
Экскурсия замечательная. Самый главный плюс - маршрут был составлен так, что мы успели и на чудесный пляж, и в термальный комплекс до основного наплыва туристов, очень комфортно и камерно. Обед
на лодке - очень вкусная практически домашняя еда, остались довольны даже привередливые подростки. Крабы ловились, черепахи подплывали очень близко, гид Мемет - доброжелательный, знающий, обаятельный с очень хорошим для иностранца русским языком. Рекомендуем однозначно.

