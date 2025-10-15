Описание водной прогулки
Заберу вас из отеля в Фетхие на автомобиле. По дороге расскажу о программе поездки и общие сведения о Турции.
С автобуса пересядем на лодку. Сделаем первую остановку у Ликийских гробниц. Вы услышите их историю и сфотографируетесь на их фоне.
Далее — знакомство с голубыми крабами. Любители могут принять участие в их ловле, а я расскажу об их популяции.
Обед — барбекю на судне. К базовому меню вы можете дополнительно заказать морепродукты. Также можем организовать обед в уютном ресторанчике на берегу реки с великолепной кухней (за отдельную оплату).
Пляж Изтузу. Здесь вы поплаваете в море, позагораете и отдохнёте под солнцем.
Потом попробуем отыскать удивительных черепах Каретта Каретта — очень редкий вид.
Грязевые ванны и термальные источники. Не забудьте заснять этих смешных зелёных человечков, когда полностью покроетесь целебными грязями!
Винные погреба. Вы продегустируете и по желанию приобретёте местные вина.
Примерный тайминг
8:00–9:30 — трансфер до лодки
9:30–10:00 — остановка у Ликийских наскальных гробниц
10:00–10:30 — ловля голубых крабов и посещение ареала обитания черепах Каретта Каретта
10:30–11:45 — отдых на пляже Изтузу
11:45–12:45 — обед
12:50–13:50 — посещение грязевых источников
14:00–15:00 — дорога в Фетхие
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане, голубой краб или другие морепродукты дополнительно к обеду — €45 за порцию
- Едем на комфортабельном автомобиле и безопасном речном судне — катере или лодке
