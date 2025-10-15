Отправляемся в путешествие, которое сочетает красоту природы, мир редких животных, античную историю, красивые легенды и релакс. Вас ждут гробницы в скалах, дикие черепахи, пляж Изтузу и барбекю на лодке. Я сделаю ваше приключение насыщенным, но не утомительным.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Фетхие

Мехмет

Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

Заберу вас из отеля в Фетхие на автомобиле. По дороге расскажу о программе поездки и общие сведения о Турции.

С автобуса пересядем на лодку. Сделаем первую остановку у Ликийских гробниц. Вы услышите их историю и сфотографируетесь на их фоне.

Далее — знакомство с голубыми крабами. Любители могут принять участие в их ловле, а я расскажу об их популяции.

Обед — барбекю на судне. К базовому меню вы можете дополнительно заказать морепродукты. Также можем организовать обед в уютном ресторанчике на берегу реки с великолепной кухней (за отдельную оплату).

Пляж Изтузу. Здесь вы поплаваете в море, позагораете и отдохнёте под солнцем.

Потом попробуем отыскать удивительных черепах Каретта Каретта — очень редкий вид.

Грязевые ванны и термальные источники. Не забудьте заснять этих смешных зелёных человечков, когда полностью покроетесь целебными грязями!

Винные погреба. Вы продегустируете и по желанию приобретёте местные вина.

Примерный тайминг

8:00–9:30 — трансфер до лодки

9:30–10:00 — остановка у Ликийских наскальных гробниц

10:00–10:30 — ловля голубых крабов и посещение ареала обитания черепах Каретта Каретта

10:30–11:45 — отдых на пляже Изтузу

11:45–12:45 — обед

12:50–13:50 — посещение грязевых источников

14:00–15:00 — дорога в Фетхие

Организационные детали