Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Отправляясь в Дальян, каждый путешественник получает уникальную возможность познакомиться с историей и природой Турции. Лодочная прогулка по реке среди тростниковых зарослей позволяет увидеть редких птиц и животных. Величественные ликийские гробницы читать дальшеуменьшить
впечатляют своим видом и историей. Пляж Изтузу - это не только место для купания, но и дом для черепах каретта-каретта. Завершает путешествие купание в термальных источниках, которые приносят пользу для здоровья. Для детей интересным будет процесс ловли голубого краба. Включённый обед из местных блюд добавит гастрономических впечатлений. Удобный трансфер и русскоговорящий гид обеспечат комфорт и понимание на протяжении всего тура
Вы отправитесь на лодочную прогулку по спокойным водам реки Дальян, которая окружена тростниковыми зарослями. В этой местности обитает множество птиц и редких животных — можно сделать удивительные фотографии и насладиться природой.
Увидите ликийские гробницы — усыпальницы 4 века, высеченные в скалах. Мы расскажем о культуре ликийцев, их верованиях и погребальных традициях
Посетите один из самых красивых пляжей Турции — Изтузу. Вы искупаетесь в кристально чистой воде и узнаете о черепахах каретта-каретта, которые откладывают здесь откладывают яйца. Услышите, как местные жители и экологи вдохновляют на уважительное отношение к природе.
Окунётесь в грязевые и термальные источники — они подарят не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Вы услышите рассказы о природной силе минералов и традициях их использования.
Пообедаете местной едой — мы предложим вам три аутентичных блюда.
Попробуете поймать голубого краба — обязательно подскажем, как это правильно сделать. Детей этот процесс точно увлечёт!
Организационные детали
Обед включён в стоимость. Если есть ограничения в питании — сообщите заранее
Дополнительные расходы: вход на пляж Изтузу — $0,5 за взрослого, дети проходят бесплатно
С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
Про транспорт
Утром мы встретим вас у вашего отеля вас на комфортабельном трансфере с кондиционером и отвезём к лодке. А вечером — обратно в отель. По запросу предоставляем детские кресла
Лодочная прогулка проходит на безопасной лодке со спасательными жилетами
в понедельник, среду и субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Фетхие или Олюдениз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 278 туристов
Меня зовут Ольга. Я живу в Турции с 2010-х годов и являюсь владельцем крупной компании, которая специализируется на экскурсиях и мероприятиях в Фетхие и его окрестностях. У нас большой автопарк читать дальшеуменьшить
для максимально комфортных поездок — автобусы, микроавтобусы и Mercedes Vito. Моя команда — это профессионалы, которые помогают мне делиться красотой и культурой Турции. Я люблю живое общение, встречать новых людей и показывать этот удивительный край так, как вижу его сама. Для меня важно, чтобы каждый гость увёз с собой яркие впечатления и захотел вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Отличная экскурсия. Чудесный экскурсовод Ольга, с любовью относится к своей работе - очень хорошо знает и рассказывает как об истории, так и о природе. Группа была целиком русская, полный автобус, читать дальшеуменьшить
но, на удивление, всё прошло без эксцессов - опозданий и т. п. Крабов поймали, черепах и зимородков видели, бакланы, соколы, ослики… Природа - закачаешься. Поехали на экскурсию в последний день отдыха, чтобы время убить, а получилось - ещё один шикарный день в Турции, яркий штрих к отдыху.
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I
Irina
Понравились грязи и термальные источники. Берите купальники без металических ставок, термальная вода их чернит. Классно половили крабов и видели больших черепах. Очень симпатичные виды с лодки, не похожи на другие пейзажи в окрестностях
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Yelena
Спасибо большое за экскурсию. Очень было познавательно и интересно. Получили большое удовольствие. Экскурсия была насыщенная. Мы обвалялись в грязи, посидели в термальных источниках, увидели черепах, половили краба и искупались в море. Спасибо нашему гиду Ольге, она очень содержательно все рассказала. Отдельное спасибо нашему фотографу, останется много фотографий на память
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Ольга
Отличный тур, термальные источники, ликийские гробницы, ловля голубых крабов, кормление морских черепах Caretta Caretta, знаменитый пляж Изтузу с купанием🔥👍Все очень понравилось, спасибо Ольге и команде🙏
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Екатерина
Прекрасная экскурсия, забрала у отеля, далее поехали на лодку и тут началось приключение, гид Ольга интересна рассказала о всем маршруте, об истории региона и мест куда направляемся, места где слияются два моря, термальные источники, река впадает в море, огромные черепахи, голубые крабы, обед, и древние наскальные гробницы. Интересно было всем и детям (3,7,9 лет) и взрослым. Обязательно к посещению
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М
Мыцикова
Были 12 июня на этой замечательной экскурсии, с замечательной Ольгой гидом. Впечатление осталось самое великолепное! Смена локаций за один день просто поражает. Мы мазались грязью, купались в озере, останавливались у читать дальшеуменьшить
гробниц в скалах, ловили крабов, ели крабов, кормили черепах, потом попали на удивительный пляж, где были волны и мы всей семьей испытали детский восторг, прыгая в волнах неглубокого моря на песчаном берегу. Для себя приняли решение в след году поселиться на пару дней в поселке Дальян и познакомиться с этими местами поближе. Экскурсию рекомендую 👍
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