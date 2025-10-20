Отправляясь в Дальян, каждый путешественник получает уникальную возможность познакомиться с историей и природой Турции. Лодочная прогулка по реке среди тростниковых зарослей позволяет увидеть редких птиц и животных. Величественные ликийские гробницы

впечатляют своим видом и историей. Пляж Изтузу - это не только место для купания, но и дом для черепах каретта-каретта. Завершает путешествие купание в термальных источниках, которые приносят пользу для здоровья. Для детей интересным будет процесс ловли голубого краба. Включённый обед из местных блюд добавит гастрономических впечатлений. Удобный трансфер и русскоговорящий гид обеспечат комфорт и понимание на протяжении всего тура

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы отправитесь на лодочную прогулку по спокойным водам реки Дальян, которая окружена тростниковыми зарослями. В этой местности обитает множество птиц и редких животных — можно сделать удивительные фотографии и насладиться природой.

Увидите ликийские гробницы — усыпальницы 4 века, высеченные в скалах. Мы расскажем о культуре ликийцев, их верованиях и погребальных традициях

Посетите один из самых красивых пляжей Турции — Изтузу. Вы искупаетесь в кристально чистой воде и узнаете о черепахах каретта-каретта, которые откладывают здесь откладывают яйца. Услышите, как местные жители и экологи вдохновляют на уважительное отношение к природе.

Окунётесь в грязевые и термальные источники — они подарят не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Вы услышите рассказы о природной силе минералов и традициях их использования.

Пообедаете местной едой — мы предложим вам три аутентичных блюда.

Попробуете поймать голубого краба — обязательно подскажем, как это правильно сделать. Детей этот процесс точно увлечёт!

Организационные детали

Обед включён в стоимость. Если есть ограничения в питании — сообщите заранее

Дополнительные расходы: вход на пляж Изтузу — $0,5 за взрослого, дети проходят бесплатно

С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Про транспорт