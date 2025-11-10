Путешествие по реке Дальян из Фетхие подарит уникальный опыт.
Вы посетите целебные грязевые источники, где сможете оздоровиться и расслабиться, увидите легендарный пляж Изтузу — место обитания редких морских черепах, и полюбуетесь древними скальными гробницами, скрытыми в скалах. Экскурсия насыщена историями, природной красотой и захватывающими видами.
Описание водной прогулкиЭкскурсия по реке Дальян из Фетхие Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописной реке Дальян, где природа и история переплелись в уникальной гармонии. Вас ждет оздоровительное купание в целебных грязевых источниках, известных своими восстанавливающими свойствами. Вы также посетите знаменитый пляж Изтузу — уникальное место, где обитают морские черепахи каретта-каретта, занесенные в Красную книгу. Здесь вы сможете искупаться в кристально чистых водах Эгейского моря. Маршрут пройдет мимо древних скальных гробниц, вырубленных в отвесных скалах. Гид расскажет удивительные истории о жизни древних ликийцев и раскроет секреты этих таинственных сооружений. Экскурсия подарит вам не только яркие эмоции, но и чувство полного единения с природой. Важная информация:
- Дети до 3 лет участвуют бесплатно.
- Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии только в сопровождении взрослого.
- При необходимости предоставляются детские кресла, если их заказали при бронировании.
- Рекомендуется взять с собой удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, крем и купальный костюм.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Понедельник, среда, четверг, суббота. Время зависит от вашего отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Дальян
- Пляж Изтузу
- Древние скальные гробницы
- Термальные источники Султание
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Входные билеты
- Речной круиз
- Обед
- Грязевая ванна
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки
- Сувенирные фотографии (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, четверг, суббота. Время зависит от вашего отеля.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
