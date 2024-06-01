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для троих (соседнее с водителем место было занято каким-то мужчиной, который просто ездил с нами весь день, и тусил с водителем).

Задняя дверь джипа не закрывалась, а подвязывалась веревёчкой, не было чувства безопасности передвижения.

На сайте было указано, что экскурсия на русском, но гид говорил только на английском, и из экскурсии там было от силы "слева то, справа это", группа была сборная, от разных организаторов, и английский понимали не все.

Также было написано, что "водные войны" включены в стоимость, а на месте выяснялось, что "пистолеты" надо брать в аренду за 100 лир. В дополнительных тратах этого указано не было. Затем нам сказали, что обливать водой нас будут прямо по ходу, из соседних джипов, и все напряглись, побежали за полиэтиленовыми пакетами на заправку, чтобы спасать от воды документы и телефоны. В итоге никаких других джипов мы не встретили.

Было указано, что вход в каньон 23 лиры - на месте оказалось 40. Стоимость входа в Тлос указана не была, на месте оказалось 150.

На водопад нас почему-то вообще не отвезли, – сказали, ближайший водопад в 3 часах езды. Это очень расстроило.

В принципе было ощущение, что водитель просто хотел побыстрее вернуть нас всех в отели.

В кузове кататься по горным дорогам круто, но на трассе нас сносило ветром и пылью.