Отдохнуть от обыденности и житейских передряг, почувствовать дух приключений и азарта, погонять на...

Отдохнуть от обыденности и житейских передряг, почувствовать дух приключений и азарта, погонять на джипах по пересеченной местности и лесным дорогам, увидеть живописные виды провинциальной Турции.
Джип сафари в Фетхие
Джип сафари в Фетхие
Джип сафари в Фетхие
Джип сафари в Фетхие
Джип сафари в Фетхие
Джип сафари в Фетхие
Путешествие на джип сафари понравится любителям природных красот, захватывающих приключений и просто желающим повеселиться, прокатиться с ветерком и узнать что-то новое и интересное о Турции.
С нами безопасно
В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела. Они проведут инструктаж, расскажут о маршруте, процессе, перерывах, ответят на ваши вопросы.
Мы будем путешествовать на джипах — внедорожниках 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составит 140 километров.
Древний город Тлос
Древний город Тлос, основанный в XX веке до н. э., был одним из крупнейших поселений Ликии. На вершине акрополя города были османская крепость и византийская базилика. Здесь увидим архитектурные произведения, руины, оставленные римлянами и ликийцами. Весной холмы гор за античным театром покрываются белым снегом.
Древний город Ксантос
Ксантос в древние времена считался столицей Ликии. Надписи и храмы, которые вы видите, перенесут вас в те далекие времена.
Каньон Саклыкент
Каньоне Саклыкент является вторым по длине каньоном в Европе. Ледяные потоки реки, берут начало в Таврских горах. Благодаря испарениям вод здесь прохладно даже в полдень. Это прекрасное место для отдыха.
Национальный парк Яка
Парк Яка — прекрасный природный рекреационный объект. Мы можем зайти на форелевую ферму и насладиться вкусной рыбой.
Вкусный перерыв на пляже Патара
Этот пляж был назван британской газетой лучшим пляжем в Европе. Мы не пропустим это место и обязательно заедем.
Грязевая ванна
Понежиться в термальных водах природного источника, принять грязевую ванну вы сможете в конце дня. После перерыва здесь, мы займем места на джипах и отправимся в отели с ветерком.
Важно знать
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальные костюмы и полотенца,
  • тур будет по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от намокания.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер от/до отелей,
  • обед,
  • страхование.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входная плата в ущелье Саклыкент,
  • ринго рафтинг,
  • зиплайн,
  • личные расходы,
  • напитки,
  • DVD,
  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Взрослый
€20
дети(7-12)
€15
дети(0-6)
€10

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер от/до отелей
  • обед
  • страхование.
Что не входит
  • входная плата в ущелье Саклыкент
  • ринго рафтинг
  • зиплайн
  • личные расходы
  • напитки
  • DVD
  • Личные расходы.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Halil K.
Halil K.
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