Путешествие на джип сафари понравится любителям природных красот, захватывающих приключений и просто желающим повеселиться, прокатиться с ветерком и узнать что-то новое и интересное о Турции.
С нами безопасно
В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела. Они проведут инструктаж, расскажут о маршруте, процессе, перерывах, ответят на ваши вопросы.
Мы будем путешествовать на джипах — внедорожниках 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составит 140 километров.
Древний город Тлос
Древний город Тлос, основанный в XX веке до н. э., был одним из крупнейших поселений Ликии. На вершине акрополя города были османская крепость и византийская базилика. Здесь увидим архитектурные произведения, руины, оставленные римлянами и ликийцами. Весной холмы гор за античным театром покрываются белым снегом.
Древний город Ксантос
Ксантос в древние времена считался столицей Ликии. Надписи и храмы, которые вы видите, перенесут вас в те далекие времена.
Каньон Саклыкент
Каньоне Саклыкент является вторым по длине каньоном в Европе. Ледяные потоки реки, берут начало в Таврских горах. Благодаря испарениям вод здесь прохладно даже в полдень. Это прекрасное место для отдыха.
Национальный парк Яка
Парк Яка — прекрасный природный рекреационный объект. Мы можем зайти на форелевую ферму и насладиться вкусной рыбой.
Вкусный перерыв на пляже Патара
Этот пляж был назван британской газетой лучшим пляжем в Европе. Мы не пропустим это место и обязательно заедем.
Грязевая ванна
Понежиться в термальных водах природного источника, принять грязевую ванну вы сможете в конце дня. После перерыва здесь, мы займем места на джипах и отправимся в отели с ветерком.
Важно знать
- в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальные костюмы и полотенца,
- тур будет по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от намокания.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер от/до отелей,
- обед,
- страхование.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входная плата в ущелье Саклыкент,
- ринго рафтинг,
- зиплайн,
- личные расходы,
- напитки,
- DVD,
- личные расходы.