Путешествие на джип сафари понравится любителям природных красот, захватывающих приключений и просто желающим повеселиться, прокатиться с ветерком и узнать что-то новое и интересное о Турции.

С нами безопасно

В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела. Они проведут инструктаж, расскажут о маршруте, процессе, перерывах, ответят на ваши вопросы.

Мы будем путешествовать на джипах — внедорожниках 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составит 140 километров.

Древний город Тлос

Древний город Тлос, основанный в XX веке до н. э., был одним из крупнейших поселений Ликии. На вершине акрополя города были османская крепость и византийская базилика. Здесь увидим архитектурные произведения, руины, оставленные римлянами и ликийцами. Весной холмы гор за античным театром покрываются белым снегом.

Древний город Ксантос

Ксантос в древние времена считался столицей Ликии. Надписи и храмы, которые вы видите, перенесут вас в те далекие времена.

Каньон Саклыкент

Каньоне Саклыкент является вторым по длине каньоном в Европе. Ледяные потоки реки, берут начало в Таврских горах. Благодаря испарениям вод здесь прохладно даже в полдень. Это прекрасное место для отдыха.

Национальный парк Яка

Парк Яка — прекрасный природный рекреационный объект. Мы можем зайти на форелевую ферму и насладиться вкусной рыбой.

Вкусный перерыв на пляже Патара

Этот пляж был назван британской газетой лучшим пляжем в Европе. Мы не пропустим это место и обязательно заедем.

Грязевая ванна

Понежиться в термальных водах природного источника, принять грязевую ванну вы сможете в конце дня. После перерыва здесь, мы займем места на джипах и отправимся в отели с ветерком.

Важно знать

в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальные костюмы и полотенца,

тур будет по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от намокания.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер от/до отелей,

обед,

страхование.

Туристы оплачивают самостоятельно: