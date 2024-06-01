Отдохнуть от обыденности и житейских передряг, почувствовать дух приключений и азарта, погонять на джипах по пересеченной местности и лесным дорогам, увидеть живописные виды провинциальной Турции.
Описание экскурсииПутешествие на джип сафари понравится любителям природных красот, захватывающих приключений и просто желающим повеселиться, прокатиться с ветерком и узнать что-то новое и интересное о Турции. В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела. Наши организаторы проведут инструктаж, расскажут о маршруте, процессе, ответят на все ваши вопросы. Мы будем путешествовать на джипах — внедорожниках 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составит 140 километров. Водопад Гизликент Водопад Гизликент (также известный как водопад Скрытого города) – удивительное природное чудо, расположенное в провинции Анталья, Турция. Встроенный в живописные горы Тавр, этот водопад предлагает захватывающий вид. Название "Гизликент" переводится как "скрытый город", что точно описывает его волшебную атмосферу. Каньон Саклыкент Каньоне Саклыкент является вторым по длине каньоном в Европе. Ледяные потоки реки, берут начало в Таврских горах. Благодаря испарениям вод здесь прохладно даже в полдень. Это прекрасное место для отдыха. Грязевая ванна Понежиться в термальных водах природного источника, принять грязевую ванну вы сможете в конце дня. Далее после перерыва, мы на джипах отправимся в отели с ветерком. Водные войны на джипах сафари Что такое водные войны на джипах сафари? Это уникальное сочетание классической сафари и забавного водного сражения. По пути на мощном джипе и отправиться в водный бой. Будьте готовы к водному испытанию! Важно знать • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальные костюмы и полотенца, • тур будет по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от намокания.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Гизликент
- Каньон Саклыкент
Что включено
- Трансфер от/до отелей
- Сафари на джипах Land Rover
- Обед
- Страховка
- Грязевые ванны
- Водные войны
Что не входит в цену
- Водопад Гизликент - дополнительно входной билет
- Каньон Саклыкент - дополнительно входной билет 65 лир
- Рафтинг, Зиплайн
- Аренда водяного пистолета за 200 лир
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию!! На всех точках маршрута было достаточно времени для погулять, полюбоваться видами, сделать фото, посидеть, помедитировать. Водные войны прекрасное развлечение - весело и мокро. Берите с собой обувь, в которой можно ходить в воде.
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M
Берем эту экскурсию уже второй раз, но в другой части Турции. Очень развлекательно и познавательно одновременно. Классные виды, интересные маршруты
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Л
Благодарим организаторов за приятную поездку и интересную экскурсию.
Брали индивидуальный тур по данному маршруту и остались очень довольны!
Брали индивидуальный тур по данному маршруту и остались очень довольны!
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А
Хорошая и интересная экскурсия, жаль не хватило времени дойти до конца каньона
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А
Хорошая и интересная экскурсия, жаль не хватило времени дойти до конца каньона
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М
Места интересные, но впечатления от поездки всё же подпорчены.
Ждали 30 минут от обозначенного времени сбора, в приехавшем джипе было уже столько людей, что место осталось максимум для одного, точно не
Ждали 30 минут от обозначенного времени сбора, в приехавшем джипе было уже столько людей, что место осталось максимум для одного, точно не
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