Сегодня всё больше людей предпочитают проводить летний отдых не только на пляжах и в отелях, но и на природе.
Вас ждут: путешествие по древнему городу, прогулка через девственные леса, а также посещение живописных каньонов и ущелий средиземноморского побережья в национальном парке.
Описание экскурсииВеличие каньона Саклыкент и красота национального парка. Ваше приключение начнётся с поездки к знаменитому каньону Саклыкент — одному из самых глубоких и длинных в Турции. Его протяжённость достигает 18 километров, а величественные скалы и холодные потоки горной реки создают поистине завораживающую атмосферу. Этот природный шедевр расположен в национальном парке площадью более 12 000 гектаров. Здесь вы сможете почувствовать свежесть горного воздуха, прохладу воды и умиротворение среди вековых сосен. Тлос — древнее наследие Ликии Следующий пункт маршрута — античный город Тлос, один из старейших и самых значимых центров Ликийского союза. История города насчитывает более трёх тысяч лет. Прогуливаясь по его руинам, вы увидите высеченные в скалах гробницы, античные саркофаги, остатки базилик и акрополя, а также фрагменты старинных ворот. Это место словно оживляет страницы древней истории и переносит вас во времена героев и легенд. Якапарк — уголок спокойствия и природы Финалом экскурсии станет отдых в Якапарке — живописном горном заповеднике, утопающем в зелени. Шум водопадов, прохладные источники и свежий воздух создают атмосферу полного единения с природой. Здесь вас ждёт вкусный обед и возможность расслабиться в тени деревьев, наслаждаясь красотой и покоем этого удивительного места.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний город Тлос
- Национальный парк Саклыкент
- Каньон Саклыкент
- Водопад Гизликент
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Услуги русскоговорящего гида
- Страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Входные билеты: Водопад Гизликент Каньон Саклыкент
- Личные расходы
- Напитки
- Рафтинг и зиплайн
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лиза
13 окт 2025
I
Irina
29 сен 2025
Хорошая экскурия. И горы и водопады, каньон. Гид милая девушка. Но вот с обедом минус: холодная невкусная еда из грязной посуды. Но это мелочи. В целом-рекомендую! 🥰
С
Станислав
13 сен 2025
Классная экскурсия. Водопад Гизликент находится в низине, т. е. надо будет к нему спустится, там свежо, прохладно, красивая природа и чистый ручей. Каньён Саклыкент впечатляет своим масштабом, очень глубокий каньён,
Входит в следующие категории Фетхие
