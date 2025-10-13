Мои заказы

Экскурсия в Национальный парк Саклыкент из Фетхие

Сегодня всё больше людей предпочитают проводить летний отдых не только на пляжах и в отелях, но и на природе.

Вас ждут: путешествие по древнему городу, прогулка через девственные леса, а также посещение живописных каньонов и ущелий средиземноморского побережья в национальном парке.
4.4
3 отзыва
Экскурсия в Национальный парк Саклыкент из Фетхие
Экскурсия в Национальный парк Саклыкент из Фетхие
Экскурсия в Национальный парк Саклыкент из Фетхие

Описание экскурсии

Величие каньона Саклыкент и красота национального парка. Ваше приключение начнётся с поездки к знаменитому каньону Саклыкент — одному из самых глубоких и длинных в Турции. Его протяжённость достигает 18 километров, а величественные скалы и холодные потоки горной реки создают поистине завораживающую атмосферу. Этот природный шедевр расположен в национальном парке площадью более 12 000 гектаров. Здесь вы сможете почувствовать свежесть горного воздуха, прохладу воды и умиротворение среди вековых сосен. Тлос — древнее наследие Ликии Следующий пункт маршрута — античный город Тлос, один из старейших и самых значимых центров Ликийского союза. История города насчитывает более трёх тысяч лет. Прогуливаясь по его руинам, вы увидите высеченные в скалах гробницы, античные саркофаги, остатки базилик и акрополя, а также фрагменты старинных ворот. Это место словно оживляет страницы древней истории и переносит вас во времена героев и легенд. Якапарк — уголок спокойствия и природы Финалом экскурсии станет отдых в Якапарке — живописном горном заповеднике, утопающем в зелени. Шум водопадов, прохладные источники и свежий воздух создают атмосферу полного единения с природой. Здесь вас ждёт вкусный обед и возможность расслабиться в тени деревьев, наслаждаясь красотой и покоем этого удивительного места.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древний город Тлос
  • Национальный парк Саклыкент
  • Каньон Саклыкент
  • Водопад Гизликент
Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Страховка
  • Обед
Что не входит в цену
  • Входные билеты: Водопад Гизликент Каньон Саклыкент
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Рафтинг и зиплайн
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Л
Лиза
13 окт 2025
I
Irina
29 сен 2025
Хорошая экскурия. И горы и водопады, каньон. Гид милая девушка. Но вот с обедом минус: холодная невкусная еда из грязной посуды. Но это мелочи. В целом-рекомендую! 🥰
С
Станислав
13 сен 2025
Классная экскурсия. Водопад Гизликент находится в низине, т. е. надо будет к нему спустится, там свежо, прохладно, красивая природа и чистый ручей. Каньён Саклыкент впечатляет своим масштабом, очень глубокий каньён,
читать дальше

на входе течёт чистейшая кристальная леденая горная река, окунуться освежится самый кайф. Ну и крайней локацией руины, тоже очень интересно и красиво. На каждой локации даётся время погулять 1-2 часа. Экскурсовод давал краткую сводку о локации (на английском) и отпускал исследовать. Предлагают рафтинг и зиплайн за доп 10-15$. Но успеть и погулять и покататься, я выбрал погулять. Обед в классном месте-форелевая ферма. В общем. Остался доволен, хорошая организация, забрали, отвезли, привезли. Ну и сами локации однозначно стоят внимания! Спасибо!

Входит в следующие категории Фетхие

Похожие экскурсии из Фетхие

Величие каньона Саклыкент и древний город Тлос: путешествие из Фетхие
8 часов
1 отзыв
Групповая
Величие каньона Саклыкент и древний город Тлос: путешествие из Фетхие
Начало: Фетхие
3 мая в 08:30
6 мая в 08:30
€35 за человека
Рафтинг в Фетхие
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Рафтинг в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
2 мая в 08:00
5 мая в 08:00
€53 за человека
Морская прогулка на яхте по 12 островам в Фетхие
На яхте
7 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте по 12 островам в Фетхие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
Расписание: Ежедневно в 09:00.
€33 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фетхие. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фетхие