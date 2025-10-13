Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Сегодня всё больше людей предпочитают проводить летний отдых не только на пляжах и в отелях, но и на природе.



Вас ждут: путешествие по древнему городу, прогулка через девственные леса, а также посещение живописных каньонов и ущелий средиземноморского побережья в национальном парке. 4.4 3 отзыва

VIAVIA TRAVEL Ваш гид в Фетхие Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 8 часов €34 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Величие каньона Саклыкент и красота национального парка. Ваше приключение начнётся с поездки к знаменитому каньону Саклыкент — одному из самых глубоких и длинных в Турции. Его протяжённость достигает 18 километров, а величественные скалы и холодные потоки горной реки создают поистине завораживающую атмосферу. Этот природный шедевр расположен в национальном парке площадью более 12 000 гектаров. Здесь вы сможете почувствовать свежесть горного воздуха, прохладу воды и умиротворение среди вековых сосен. Тлос — древнее наследие Ликии Следующий пункт маршрута — античный город Тлос, один из старейших и самых значимых центров Ликийского союза. История города насчитывает более трёх тысяч лет. Прогуливаясь по его руинам, вы увидите высеченные в скалах гробницы, античные саркофаги, остатки базилик и акрополя, а также фрагменты старинных ворот. Это место словно оживляет страницы древней истории и переносит вас во времена героев и легенд. Якапарк — уголок спокойствия и природы Финалом экскурсии станет отдых в Якапарке — живописном горном заповеднике, утопающем в зелени. Шум водопадов, прохладные источники и свежий воздух создают атмосферу полного единения с природой. Здесь вас ждёт вкусный обед и возможность расслабиться в тени деревьев, наслаждаясь красотой и покоем этого удивительного места.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Древний город Тлос

Национальный парк Саклыкент

Каньон Саклыкент

Водопад Гизликент Что включено Трансферы из/в отель

Услуги русскоговорящего гида

Страховка

Обед Что не входит в цену Входные билеты: Водопад Гизликент Каньон Саклыкент

Личные расходы

Напитки

Рафтинг и зиплайн Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.