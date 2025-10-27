Путешествие в Саклыкент и Тлос - это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Турции.
Прогулка по 19-километровому каньону с отвесными скалами и ледяной рекой Карачай подарит прохладу в жаркий день.
Прогулка по 19-километровому каньону с отвесными скалами и ледяной рекой Карачай подарит прохладу в жаркий день.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальный каньон Саклыкент
- 🏛 Древние руины Тлоса
- 🌊 Ледяная река Карачай
- 🍽 Обед с видом на реку
- 📜 Легенды и мифы Ликии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Саклыкента и Тлоса - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время каньон особенно красив, а река полноводна. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой экскурсия возможна, но прохлада и возможные осадки могут повлиять на комфорт.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каньон Саклыкент
- Руины Тлоса
- Ликийские гробницы
- Деревня Якапарк
Описание экскурсии
- Каньон Саклыкент, его высокие скалы и горные ручьи
- Ледниковая река Карачай с водой +6–10 °С
- Руины Тлоса и ликийские гробницы
- Деревня Якапарк и рестораны на платформе над рекой
Вы узнаете:
- как образовался Саклыкент и почему его называли «Скрытым городом»
- легенду о Беллерофонте и Химере
- особенности архитектуры и быта древней Ликии
- как природа и история формируют жизнь региона сегодня
Примерный тайминг
8:00 — сбор в Олюденизе
8:30 — сбор в центре Фетхие
8:45 — сбор в районе Чалыш
9:30–11:30 — каньон Саклыкент: пешая прогулка, первые 300 м по мостику, далее — к реке; переход на противоположный берег (по желанию, ~10 мин); для тех, кто остаётся — отдых на скамейках или в кафе с видом на реку
11:50–12:30 — обед
13:00–14:30 — Тлос: осмотр руин, гробниц и театра
14:50–15:30 — Якапарк: рестораны на воде и знакомство с местной кухней
16:30 — возвращение в Фетхие
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или автобусе с кондиционером. Для семей с детьми можно запросить детские кресла (уточните при бронировании)
- Экскурсия подходит для путешественников всех возрастов и не требует особой физической подготовки, но включает пешие прогулки по каньону и руинам по желанию. Беременным женщинам и людям с проблемами суставов или сердца рекомендуем проконсультироваться перед поездкой
- Обед в местном ресторане входит в стоимость (шведский стол). Холодные закуски: салат из макарон, салат из варёной картошки, салат из зелени, острая закуска, ассорти из солений, салат из цветной капусты. Горячее: жареная в масле форель, курица на гриле, омлет, лепёшки с начинкой (можно выбрать что-то одно). Если у вас есть диетические ограничения, сообщите об этом при бронировании. Рекомендуем взять с собой дополнительный перекус и воду
- Дополнительные расходы: вход в каньон (примерно $1,5 с чел.), вход в Тлос ($3,5 с чел.), напитки
- В поездке вас будут сопровождать русскоговорящий гид и водитель. Если группа смешанная, поедут два гида
в воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего размещения
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 278 туристов
Меня зовут Ольга. Я живу в Турции с 2010-х годов и являюсь владельцем крупной компании, которая специализируется на экскурсиях и мероприятиях в Фетхие и его окрестностях. У нас большой автопарк
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо экскурсоводу Елене! Интересная и доступная подача информации. Чёткая организация группы. Доброжелательность. Елена очень спокойно и оперативно решала любые вопросы. У нас появилось ощущение истинного отдыха - обо всём заботилась Елена.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
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Интересные локации, достаточно времени для ознакомления, информацией не перегружали. Места аутентичные, колорит турецкий ощущается. Организовано хорошо, обед вполне устроил) форель отличная) Гид Светлана очень внимательная, дружелюбная и интересный собеседник.
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Д
Очень повезло с гидом!
Елена на просто умница.
Очень хорошо владеет и историей мест и культурными особенностями.
Рассказывает с увлечением, интересно.
При этом не перегружает сверх меры информацией.
Сами места, и каньон и Тлосс -
Елена на просто умница.
Очень хорошо владеет и историей мест и культурными особенностями.
Рассказывает с увлечением, интересно.
При этом не перегружает сверх меры информацией.
Сами места, и каньон и Тлосс -
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Было неформально. Душевно. Интересно. И очень хорошо все организовано.
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