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Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза

Прогулка по каньону Саклыкент и руинам Тлоса. Легенды, природа и история Ликии ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Путешествие в Саклыкент и Тлос - это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Турции.

Прогулка по 19-километровому каньону с отвесными скалами и ледяной рекой Карачай подарит прохладу в жаркий день.
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Древний Тлос откроет свои тайны, а легенды о Беллерофонте и Химере оживут в рассказах гида. Обед в местном ресторане с видом на реку станет приятным завершением дня. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует особой подготовки

4.8
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальный каньон Саклыкент
  • 🏛 Древние руины Тлоса
  • 🌊 Ледяная река Карачай
  • 🍽 Обед с видом на реку
  • 📜 Легенды и мифы Ликии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Саклыкента и Тлоса - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время каньон особенно красив, а река полноводна. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой экскурсия возможна, но прохлада и возможные осадки могут повлиять на комфорт.
Сейчас июль — это идеальное время.
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза
Саклыкент и древний Тлос - из Фетхие и Олюдениза

Что можно увидеть

  • Каньон Саклыкент
  • Руины Тлоса
  • Ликийские гробницы
  • Деревня Якапарк

Описание экскурсии

  • Каньон Саклыкент, его высокие скалы и горные ручьи
  • Ледниковая река Карачай с водой +6–10 °С
  • Руины Тлоса и ликийские гробницы
  • Деревня Якапарк и рестораны на платформе над рекой

Вы узнаете:

  • как образовался Саклыкент и почему его называли «Скрытым городом»
  • легенду о Беллерофонте и Химере
  • особенности архитектуры и быта древней Ликии
  • как природа и история формируют жизнь региона сегодня

Примерный тайминг

8:00 — сбор в Олюденизе
8:30 — сбор в центре Фетхие
8:45 — сбор в районе Чалыш
9:30–11:30 — каньон Саклыкент: пешая прогулка, первые 300 м по мостику, далее — к реке; переход на противоположный берег (по желанию, ~10 мин); для тех, кто остаётся — отдых на скамейках или в кафе с видом на реку
11:50–12:30 — обед
13:00–14:30 — Тлос: осмотр руин, гробниц и театра
14:50–15:30 — Якапарк: рестораны на воде и знакомство с местной кухней
16:30 — возвращение в Фетхие

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или автобусе с кондиционером. Для семей с детьми можно запросить детские кресла (уточните при бронировании)
  • Экскурсия подходит для путешественников всех возрастов и не требует особой физической подготовки, но включает пешие прогулки по каньону и руинам по желанию. Беременным женщинам и людям с проблемами суставов или сердца рекомендуем проконсультироваться перед поездкой
  • Обед в местном ресторане входит в стоимость (шведский стол). Холодные закуски: салат из макарон, салат из варёной картошки, салат из зелени, острая закуска, ассорти из солений, салат из цветной капусты. Горячее: жареная в масле форель, курица на гриле, омлет, лепёшки с начинкой (можно выбрать что-то одно). Если у вас есть диетические ограничения, сообщите об этом при бронировании. Рекомендуем взять с собой дополнительный перекус и воду
  • Дополнительные расходы: вход в каньон (примерно $1,5 с чел.), вход в Тлос ($3,5 с чел.), напитки
  • В поездке вас будут сопровождать русскоговорящий гид и водитель. Если группа смешанная, поедут два гида

в воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего размещения
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 278 туристов
Меня зовут Ольга. Я живу в Турции с 2010-х годов и являюсь владельцем крупной компании, которая специализируется на экскурсиях и мероприятиях в Фетхие и его окрестностях. У нас большой автопарк
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для максимально комфортных поездок — автобусы, микроавтобусы и Mercedes Vito. Моя команда — это профессионалы, которые помогают мне делиться красотой и культурой Турции. Я люблю живое общение, встречать новых людей и показывать этот удивительный край так, как вижу его сама. Для меня важно, чтобы каждый гость увёз с собой яркие впечатления и захотел вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
Е
Большое спасибо экскурсоводу Елене! Интересная и доступная подача информации. Чёткая организация группы. Доброжелательность. Елена очень спокойно и оперативно решала любые вопросы. У нас появилось ощущение истинного отдыха - обо всём заботилась Елена.
Спасибо большое!
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Лилия
Интересные локации, достаточно времени для ознакомления, информацией не перегружали. Места аутентичные, колорит турецкий ощущается. Организовано хорошо, обед вполне устроил) форель отличная) Гид Светлана очень внимательная, дружелюбная и интересный собеседник.
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Д
Очень повезло с гидом!
Елена на просто умница.
Очень хорошо владеет и историей мест и культурными особенностями.
Рассказывает с увлечением, интересно.
При этом не перегружает сверх меры информацией.
Сами места, и каньон и Тлосс -
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супер. При этом на каньон нам до али 2 часа и этого вполне хватило.
В Тлоссе также, сначала нам показали на месте основные места и историю, потом дпои достаточно времени, чтобы погулять вокруг гробниц и забраться на верх крепости (не галопом, а спокойно и с временем на фото).
В автобусе оказались одновременно 2 гида!
Русскоязычный и англоязычный.
И было приятно 'потренировать уши', улавливая рассказ и на английском.
Спасибо, отлично!

Немного снизил оценку по 'соответствию ожиданиям т к на старте а печ вышла заминка (путаница с автобусом), но еп быстро исправили, в апм мне помогла поддержка Трипстера. Спасибо!

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Катерина
Было неформально. Душевно. Интересно. И очень хорошо все организовано.
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