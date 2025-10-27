Путешествие в Саклыкент и Тлос - это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Турции.Прогулка по 19-километровому каньону с отвесными скалами и ледяной рекой Карачай подарит прохладу в жаркий день.

Древний Тлос откроет свои тайны, а легенды о Беллерофонте и Химере оживут в рассказах гида. Обед в местном ресторане с видом на реку станет приятным завершением дня. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует особой подготовки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Саклыкента и Тлоса - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время каньон особенно красив, а река полноводна. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой экскурсия возможна, но прохлада и возможные осадки могут повлиять на комфорт.

Сейчас июль — это идеальное время.