Берем эту экскурсию уже второй раз, но в другой части Турции. Очень развлекательно и познавательно одновременно. Классные виды, интересные маршруты

N Nataliya

Спасибо за прекрасно организованную экскурсию!! На всех точках маршрута было достаточно времени для погулять, полюбоваться видами, сделать фото, посидеть, помедитировать. Водные войны прекрасное развлечение - весело и мокро. Берите с собой обувь, в которой можно ходить в воде.