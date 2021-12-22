Программа тура

Суббота. Фетхие — Демиркилер — Святой Николай

Вы должны быть в порту Фетхие в назначенное время посадки. Как только каждый гость завершит посадку, лодка отправится из Фетхие.

По пути будет остановка для купания и наслаждения панорамным видом на Долину бабочек и Олюдениз, которые являются самыми красивыми бухтами средиземноморского побережья.

Позже лодка остановится в бухте Демиркилер и пойдет дальше к острову Святого Николая. Вы насладитесь закатом и видами с лучшей смотровой точки и проведете ночь на борту.

Завтрак и ужин включены.

Воскресенье. Калкан — Хейбелиада — Каш — Кекова

Отправляемся на курорт Калкан, завтракаем и наслаждаемся потрясающим видом на Хейбелиаду. После завтрака едем в Каш, где вы сможете прогуляться по городу, насладиться парапланеризмом или дайвингом в качестве дополнительного опыта, по желанию. Позже отправимся из Каша в Кекову, чтобы переночевать и остановиться в бухте Сыджаксу. Ночуем на борту.

Обед и ужин также включены.

Понедельник. Сыджаксу — Симена — город Санкен — бухта Геккая — бухта Бурч

После завтрака в бухте Сыджаксу отплываем посетить Симену, Учагиз и затонувший город. Обед будет подан в бухте Геккая. Вы насладитесь плаванием в заливе Геккая. Позже отплывем в бухту Бурч и переночуем на борту.

Ужин также включен.

Вторник. Демре

После завтрака отправимся на нашу последнюю остановку в порт исторического города Миры — Демре. Завершение тура.

Важные детали