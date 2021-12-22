Морское путешествие (4 дня)

Исследуйте живописные бухты Фетхие и близлежащее побережье на нашей яхте! За четыре чудесных дня вы увидите прекрасные

Индивидуально
Исследуйте живописные бухты Фетхие и близлежащее побережье на нашей яхте! За четыре чудесных дня вы увидите прекрасные живописные окрестности Турции, искупаетесь в бухтах с кристально-чистой морской водой и насладитесь завораживающими закатами.
Морское путешествие (4 дня)
Морское путешествие (4 дня)
Морское путешествие (4 дня)
Морское путешествие (4 дня)
Морское путешествие (4 дня)
Морское путешествие (4 дня)
Морское путешествие (4 дня)

Что вы увидите 🤩

  • Фетхие
  • Святой Николай
  • Калкан
  • Каш
  • Кекова
  • Бухта Сыджаксу
  • Симена
  • Учагиз
  • город Санкен
  • Геккая
  • Бухта Бурч
  • Демре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Программа тура
Суббота. Фетхие — Демиркилер — Святой Николай
Вы должны быть в порту Фетхие в назначенное время посадки. Как только каждый гость завершит посадку, лодка отправится из Фетхие.
По пути будет остановка для купания и наслаждения панорамным видом на Долину бабочек и Олюдениз, которые являются самыми красивыми бухтами средиземноморского побережья.
Позже лодка остановится в бухте Демиркилер и пойдет дальше к острову Святого Николая. Вы насладитесь закатом и видами с лучшей смотровой точки и проведете ночь на борту.
Завтрак и ужин включены.
Воскресенье. Калкан — Хейбелиада — Каш — Кекова
Отправляемся на курорт Калкан, завтракаем и наслаждаемся потрясающим видом на Хейбелиаду. После завтрака едем в Каш, где вы сможете прогуляться по городу, насладиться парапланеризмом или дайвингом в качестве дополнительного опыта, по желанию. Позже отправимся из Каша в Кекову, чтобы переночевать и остановиться в бухте Сыджаксу. Ночуем на борту.

Обед и ужин также включены.

Понедельник. Сыджаксу — Симена — город Санкен — бухта Геккая — бухта Бурч
После завтрака в бухте Сыджаксу отплываем посетить Симену, Учагиз и затонувший город. Обед будет подан в бухте Геккая. Вы насладитесь плаванием в заливе Геккая. Позже отплывем в бухту Бурч и переночуем на борту.
Ужин также включен.

Вторник. Демре

После завтрака отправимся на нашу последнюю остановку в порт исторического города Миры — Демре. Завершение тура.

Важные детали

  • На борту нет местного гида, предоставляющего информацию о достопримечательностях и местоположениях. Ваш круиз не является стандартной экскурсией с гидом.
  • Распределение кают производится на месте.
  • Дети до 6 лет не допускаются.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Завтраки, обеды, ужины, указанные в описании
  • Вода
  • Сборы и налоги
Что не входит
  • Напитки на борту кроме воды
  • Различные платные активности в остановочных пунктах
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Karagözler, Yat Limani,Nika Cruise, 48300 Fethiye
Завершение: Kaleüçağız Köyü Yolu, 07570 Demre/Antalya
Когда и сколько длится
Когда: По субботам в 15:00
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Ваш круиз – это не экскурсия с гидом. На борту нет местного гида, предоставляющего информацию о достопримечательностях и местоположениях.
  • Тур начинается в порту Фетхие и заканчивается в Демре.
  • Распределение кают производится на месте.
  • Дети до 6 лет не допускаются.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам в 15:00

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