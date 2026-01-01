Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
23 мая в 08:00
$999 за человека
-
15%
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
Начало: Фетхие, время по договорённости
1 мар в 09:00
8 мар в 09:00
€1275
€1500 за человека
-
10%
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
2 мая в 19:00
9 мая в 19:00
€990
€1100 за человека
