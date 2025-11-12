Отдых для каждого На нашем просторном двухпалубном 22-метровом дайв-боте хватит места для каждого. Корабль спроектирован с учетом потребностей как аквалангистов, так и их спутников. Отдыхающие, предпочитающие не погружаться, смогут понежиться в лучах солнца, искупаться в ласковом летнем море и получить ровный загар в живописном месте.

Ваша безопасность

Всё оборудование проверяется трижды. Инструкторы расскажут о возможных ситуациях во время дайвинга и примут все меры для вашей безопасности. Они будут сопровождать вас под водой, объяснят каждую деталь снаряжения. В случае непредвиденной ситуации они будут рядом. Если вы будете следовать указаниям инструкторов, вы получите незабываемый опыт погружения в яркий подводный мир.

Стать профессиональным дайвером

Этот тур идеально подходит для первого погружения. После участия в нём у вас будет возможность записаться на профессиональные курсы дайвинга: PADI, CMAS или BSAC и получить международный сертификат. Важная информация: