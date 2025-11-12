Дайвинг в Фетхие — это 9-часовая экскурсия для начинающих и опытных. Два погружения за день позволят вам увидеть богатую морскую жизнь Эгейского моря. В тур включены трансферы, обед, два погружения, снаряжение, страховка и услуги инструктора. Даже если вы никогда не пробовали дайвинг, не стоит бояться — это отличный шанс начать!
Описание водной прогулки
Отдых для каждого На нашем просторном двухпалубном 22-метровом дайв-боте хватит места для каждого. Корабль спроектирован с учетом потребностей как аквалангистов, так и их спутников. Отдыхающие, предпочитающие не погружаться, смогут понежиться в лучах солнца, искупаться в ласковом летнем море и получить ровный загар в живописном месте.
Ваша безопасность
Всё оборудование проверяется трижды. Инструкторы расскажут о возможных ситуациях во время дайвинга и примут все меры для вашей безопасности. Они будут сопровождать вас под водой, объяснят каждую деталь снаряжения. В случае непредвиденной ситуации они будут рядом. Если вы будете следовать указаниям инструкторов, вы получите незабываемый опыт погружения в яркий подводный мир.
Стать профессиональным дайвером
Этот тур идеально подходит для первого погружения. После участия в нём у вас будет возможность записаться на профессиональные курсы дайвинга: PADI, CMAS или BSAC и получить международный сертификат. Важная информация:
Ежедневно в 08:30. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
- Русскоговорящий инструктор
- Снаряжение для дайвинга
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Трансфер из районов, не входящих в стоимость
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Людям с серьёзными проблемами со здоровьем или с дыханием мы не рекомендуем дайвинг
- Трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы. Трансфер из других районов осуществляется за дополнительную плату за человека, размер которой варьируется в зависимости от зоны расположения вашего отеля
- Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки
- Пронос своей еды и напитков на борт запрещён
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
