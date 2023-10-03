Речные прогулки в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Фетхие, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
355 за всё до 4 чел.
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
Круиз
7 часов
1 отзыв
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
45 за человека
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
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    мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.

    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -
  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
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    здесь вы можете перевести всю сумму на карту мир организатору. сам тур на целый день, на корабле. 4 остановки, пляжи, купанье, долина бабочек, на корабле кормят, вкусно и сытно. напитки за доп плату! и большую. но тут везде так, возьмите с собой побольше воды. можно купаться, можно пойти в долину бабочек, можно посмотреть на античные руины. скучно не будет, виды с корабля великолепные. и трансфер от и до отеля можно и нужно с детьми

    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но
  • С
    Сергей
    27 июня 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
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    - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.

    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Речные прогулки»

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  1. Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
  2. Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
  3. Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 480. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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