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- прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.