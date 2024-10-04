Экскурсии по рекам в Фетхие 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Фетхие, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
На машине
9 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Водная прогулка по Карийской тропе и Акьяке
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
14 июн в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
8 часов
Водная прогулка
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
Устроить себе адреналиновое приключение в сердце Турции
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
€77 за человека
Путешествие по реке Дальян из Фетхие
7 часов
Водная прогулка
Путешествие по реке Дальян
Увлекательное путешествие по реке Дальян подарит вам незабываемые впечатления и единение с природой. Узнайте больше о древних ликийцах и морских черепахах
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по реке Дальян из Фетхие Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописной реке Дальян, где природа и история переплелись в уникальной гармонии»
Расписание: Понедельник, среда, четверг, суббота. Время зависит от вашего отеля.
Завтра в 06:30
14 июн в 06:30
€39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    4 октября 2024
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Мы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! Мы увидели красивые бухты, нагулялись
    читать дальше

    по хвойному лесу, накупались, излазили руины крепости, ели очень вкусную рыбу, пили кофе в мандариновом саду, кормили кур, гусей и кошек, буквально на каждом шагу было маленькое приключение! Очень рекомендуем!!!

    Мы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! МыМы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! МыМы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! Мы
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
    читать дальше

    мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.

    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -
  • С
    Сергей
    27 июня 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
    читать дальше

    - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.

    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
  2. Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
  3. Путешествие по реке Дальян из Фетхие
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2025
Сейчас в Фетхие в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 380. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.42 из 5
Цены 2025. Лучший способ узнать Фетхие – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август