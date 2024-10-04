Водная прогулка
Водная прогулка по Карийской тропе и Акьяке
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
14 июн в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Фетхие - на рафтинг по реке Даламан
Устроить себе адреналиновое приключение в сердце Турции
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
€77 за человека
Водная прогулка
Путешествие по реке Дальян
Увлекательное путешествие по реке Дальян подарит вам незабываемые впечатления и единение с природой. Узнайте больше о древних ликийцах и морских черепахах
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по реке Дальян из Фетхие Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописной реке Дальян, где природа и история переплелись в уникальной гармонии»
Расписание: Понедельник, среда, четверг, суббота. Время зависит от вашего отеля.
Завтра в 06:30
14 июн в 06:30
€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 октября 2024Мы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! Мы увидели красивые бухты, нагулялись
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2025
Сейчас в Фетхие в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 380. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.42 из 5
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