Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах

Пройти по одному из самых живописных маршрутов мира в бережном темпе и с комфортными ночёвками

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Провести время с близкими — что может быть лучше? Только провести время с близкими у моря! Вас ждёт неделя похода по Средиземноморскому побережью, в горах, покрытых сосновыми лесами. Будем купаться в заповедных бухтах, исследуем развалины античных городов и наедимся спелых фруктов.

Скорость и набор высоты будут комфортны детям от 5 лет и взрослым без опыта походов, ночевать будем в лоджах и гостевых домах.

Наш тур — это возможность самим попробовать походный формат отдыха, показать детям горы, стать ближе друг другу и найти новых друзей.
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Ближайшие даты:
22
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, 14:00
Завершение: Фетхие, 20:00. Можно брать билеты на любой удобный рейс на следующий день после завершения тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Многодневные туры
Природа и пейзажи

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