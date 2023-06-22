Пройти по одному из самых живописных маршрутов мира в бережном темпе и с комфортными ночёвками
Провести время с близкими — что может быть лучше? Только провести время с близкими у моря! Вас ждёт неделя похода по Средиземноморскому побережью, в горах, покрытых сосновыми лесами. Будем купаться в заповедных бухтах, исследуем развалины античных городов и наедимся спелых фруктов.
Скорость и набор высоты будут комфортны детям от 5 лет и взрослым без опыта походов, ночевать будем в лоджах и гостевых домах.
Наш тур — это возможность самим попробовать походный формат отдыха, показать детям горы, стать ближе друг другу и найти новых друзей.
Скорость и набор высоты будут комфортны детям от 5 лет и взрослым без опыта походов, ночевать будем в лоджах и гостевых домах.
Наш тур — это возможность самим попробовать походный формат отдыха, показать детям горы, стать ближе друг другу и найти новых друзей.
Ближайшие даты:
22
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Фетхие, 14:00Завершение: Фетхие, 20:00. Можно брать билеты на любой удобный рейс на следующий день после завершения тура
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Фетхие
Провели экскурсии для 458 туристов
Меня зовут Константин, живу в Новосибирске и более 15 лет хожу и вожу в горы. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас на Алтае путешествие с любыми доступными видами активностей, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зеленую тайгу, движение горных рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И Алтай — одно из лучших мест в мире, где есть возможность это прочувствовать. Здесь всё настоящее. Мы здесь живём, мы знаем Алтай и хотим им делиться. Гоу заряжаться с нами!
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