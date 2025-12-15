Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
23 мая в 08:00
$999 за человека
-
10%
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Начало: Фетхие, 19:00
25 апр в 19:00
2 мая в 19:00
€1215
€1350 за человека
-
10%
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
2 мая в 19:00
9 мая в 19:00
€990
€1100 за человека
