Групповая
Сегодня в 08:30
17 авг в 08:30
€35 за человека
Экскурсия в Национальный парк Саклыкент
Погрузитесь в захватывающее путешествие по каньону Саклыкент и древнему городу Тлос. Ощутите атмосферу природы и истории в уникальном месте
Начало: Ваш отель
€34 за человека
Групповая
Из Фетхие в Саклыкент: древний город Тлос на джипах
Погрузитесь в атмосферу приключений на джипах, исследуя древний Тлос и каньон Саклыкент. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€32 за человека
