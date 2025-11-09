Встретим вас на яхте. После размещения в каютах вы познакомитесь с экипажем, и мы начнём наше путешествие с перехода в живописную бухту Адая.

По пути, если позволит время, сделаем остановку в бухте Клеопатры, чтобы искупаться. Вечером неспешно прогуляемся по уютным улочкам и поужинаем в ресторане на берегу или на борту.