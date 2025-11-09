Мои заказы

Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек

Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Путешествие на яхте каждый день открывает новые захватывающие виды! Вас ждут красивые заливы Фетхие, легендарный Олюдениз с его белоснежным пляжем и лазурными водами, загадочный остров Гемилер с руинами древнего монастыря
читать дальше

и волшебными закатами, а также живописные бухты Капи Крик и Сарсала, где можно насладиться природой и тишиной.

Мы пройдём по чистейшему морю, останавливаясь, чтобы позагорать и поплавать, вы попробуете вкусные морепродукты и традиционные турецкие блюда и погуляете по вечерним городкам. А опытный экипаж позаботится о вашем комфорте и безопасности.

Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Ближайшие даты:
2
мая9
мая16
мая23
мая30
мая6
июн13
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переход в бухту Адая

Встретим вас на яхте. После размещения в каютах вы познакомитесь с экипажем, и мы начнём наше путешествие с перехода в живописную бухту Адая.

По пути, если позволит время, сделаем остановку в бухте Клеопатры, чтобы искупаться. Вечером неспешно прогуляемся по уютным улочкам и поужинаем в ресторане на берегу или на борту.

Встреча, переход в бухту АдаяВстреча, переход в бухту Адая
2 день

Переход в бухту Капи Крик

После завтрака на яхте или в ресторане на берегу совершим переход к одной из самых красивых бухт Турции — Капи Крик. Вы насладитесь солнцем, купанием в бирюзовой воде и отдыхом на палубе.

В Капи Крик прибытии нам откроются захватывающие панорамные виды, которыми можно любоваться бесконечно. Вечером поужинаем в местном ресторане, где подают ароматного запечённого барашка, свежие морепродукты и знаменитую жидкую халву.

Переход в бухту Капи КрикПереход в бухту Капи КрикПереход в бухту Капи КрикПереход в бухту Капи Крик
3 день

Переход в бухту Сарсала

Позавтракав, направимся к бухте Сарсала. По дороге сделаем несколько остановок у островов залива, чтобы поплавать и позагорать. По прибытии вас ждёт атмосфера спокойствия и гармонии, царящая в этих местах: густая растительность, тишина и неспешный ритм жизни яхтсменов со всего мира. Ужин на яхте или в уютном ресторане.

Переход в бухту СарсалаПереход в бухту СарсалаПереход в бухту СарсалаПереход в бухту Сарсала
4 день

Олюдениз

Сегодня держим курс на одно из самых знаменитых мест Турции — посёлок Олюдениз, известный невероятным цветом морской воды. Здесь можно не только искупаться на белоснежном пляже, но и совершить полёт на параплане над лазурным побережьем.

По пути будем делать остановки для купания и отдыха. После обеда на яхте отправимся гулять: здесь во всю кипит ночная жизнь, а в местных магазинчиках много интересных сувениров.

ОлюденизОлюденизОлюденизОлюдениз
5 день

Остров Гемилер

Утром желающие смогут полетать на параплане (за доплату), а затем отправимся на остров Гемилер, где сохранились руины древнего монастыря, связанного с именем Святого Николая.

Купаемся, исследуем остров, поднимаемся к маяку — это одно из лучших мест, чтобы увидеть закат. Ужин на яхте или в ресторане.

Остров ГемилерОстров Гемилер
6 день

Бухта Гёджек

После завтрака переходим в бухту Гёджек. В пути делаем несколько остановок для купания. Обедаем на яхте, а вечером пришвартуемся в марине Скопея. У вас будет возможность прогуляться по вечернему Гёджеку и поужинать в одном из ресторанов на набережной.

Бухта ГёджекБухта ГёджекБухта ГёджекБухта Гёджек
7 день

Обратный переход в Фетхие

Утром снова неспешно прогуляемся по Гёджеку и отправимся в финальный переход — обратно в Фетхие. По пути остановимся, чтобы искупаться и позагорать. Вечером устроим праздничный ужин в ресторане или на борту.

Обратный переход в ФетхиеОбратный переход в ФетхиеОбратный переход в ФетхиеОбратный переход в ФетхиеОбратный переход в Фетхие
8 день

Отъезд

В 9:00 — освобождение яхты. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет155 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание на яхте в носовой части
  • 3-разовое питание и безалкогольные напитки в течение дня
  • Уборка кают, полотенца, пляжные полотенца
  • Топливо
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер от аэропорта до места старта тура и обратно
  • Доплата за 2-местное размещение в кормовой части - 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня, точное время по договорённости. Ближайший аэропорт - Даламан
Завершение: Фетхие, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вениамин
Вениамин — Организатор в Фетхие
Провёл экскурсии для 16 туристов
Мы организуем уникальные регаты и путешествия на яхтах по всему миру. За время существования мы провели более 10 тысяч мероприятий и походов. Это Мальдивы, Крым, Турция, Египет, Греция, Испания, Сейшелы,
читать дальше

Карибы, Хорватия, Италия, Таиланд, Таити, BVI, Азоры, Норвегия и т. д. Мы фанаты яхтинга, регат и ценим совмещение комфорта с активным отдыхом. Стараемся сделать все, чтобы этот вид отдыха на ряду с обычными путешествиями стал доступен и популярен.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Фетхие

Похожие туры из Фетхие

На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте
8 дней
3 отзыва
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
27 дек в 19:00
$1350 за человека
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Пешая
8 дней
1 отзыв
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
23 мая в 08:00
$999 за человека
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
1 день 13 часов
1 отзыв
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда
2 мая в 06:30
6 мая в 06:00
€120 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Фетхие
Все туры из Фетхие