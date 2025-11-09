Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Путешествие на яхте каждый день открывает новые захватывающие виды! Вас ждут красивые заливы Фетхие, легендарный Олюдениз с его белоснежным пляжем и лазурными водами, загадочный остров Гемилер с руинами древнего монастыря
и волшебными закатами, а также живописные бухты Капи Крик и Сарсала, где можно насладиться природой и тишиной.
Мы пройдём по чистейшему морю, останавливаясь, чтобы позагорать и поплавать, вы попробуете вкусные морепродукты и традиционные турецкие блюда и погуляете по вечерним городкам. А опытный экипаж позаботится о вашем комфорте и безопасности.
Встретим вас на яхте. После размещения в каютах вы познакомитесь с экипажем, и мы начнём наше путешествие с перехода в живописную бухту Адая.
По пути, если позволит время, сделаем остановку в бухте Клеопатры, чтобы искупаться. Вечером неспешно прогуляемся по уютным улочкам и поужинаем в ресторане на берегу или на борту.
2 день
Переход в бухту Капи Крик
После завтрака на яхте или в ресторане на берегу совершим переход к одной из самых красивых бухт Турции — Капи Крик. Вы насладитесь солнцем, купанием в бирюзовой воде и отдыхом на палубе.
В Капи Крик прибытии нам откроются захватывающие панорамные виды, которыми можно любоваться бесконечно. Вечером поужинаем в местном ресторане, где подают ароматного запечённого барашка, свежие морепродукты и знаменитую жидкую халву.
3 день
Переход в бухту Сарсала
Позавтракав, направимся к бухте Сарсала. По дороге сделаем несколько остановок у островов залива, чтобы поплавать и позагорать. По прибытии вас ждёт атмосфера спокойствия и гармонии, царящая в этих местах: густая растительность, тишина и неспешный ритм жизни яхтсменов со всего мира. Ужин на яхте или в уютном ресторане.
4 день
Олюдениз
Сегодня держим курс на одно из самых знаменитых мест Турции — посёлок Олюдениз, известный невероятным цветом морской воды. Здесь можно не только искупаться на белоснежном пляже, но и совершить полёт на параплане над лазурным побережьем.
По пути будем делать остановки для купания и отдыха. После обеда на яхте отправимся гулять: здесь во всю кипит ночная жизнь, а в местных магазинчиках много интересных сувениров.
5 день
Остров Гемилер
Утром желающие смогут полетать на параплане (за доплату), а затем отправимся на остров Гемилер, где сохранились руины древнего монастыря, связанного с именем Святого Николая.
Купаемся, исследуем остров, поднимаемся к маяку — это одно из лучших мест, чтобы увидеть закат. Ужин на яхте или в ресторане.
6 день
Бухта Гёджек
После завтрака переходим в бухту Гёджек. В пути делаем несколько остановок для купания. Обедаем на яхте, а вечером пришвартуемся в марине Скопея. У вас будет возможность прогуляться по вечернему Гёджеку и поужинать в одном из ресторанов на набережной.
7 день
Обратный переход в Фетхие
Утром снова неспешно прогуляемся по Гёджеку и отправимся в финальный переход — обратно в Фетхие. По пути остановимся, чтобы искупаться и позагорать. Вечером устроим праздничный ужин в ресторане или на борту.
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
2-местное проживание на яхте в носовой части
3-разовое питание и безалкогольные напитки в течение дня
Уборка кают, полотенца, пляжные полотенца
Топливо
Что не входит в цену
Авиабилеты
Трансфер от аэропорта до места старта тура и обратно
Доплата за 2-местное размещение в кормовой части - 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня, точное время по договорённости. Ближайший аэропорт - Даламан
Завершение: Фетхие, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вениамин — Организатор в Фетхие
Провёл экскурсии для 16 туристов
Мы организуем уникальные регаты и путешествия на яхтах по всему миру. За время существования мы провели более 10 тысяч мероприятий и походов. Это Мальдивы, Крым, Турция, Египет, Греция, Испания, Сейшелы,
Карибы, Хорватия, Италия, Таиланд, Таити, BVI, Азоры, Норвегия и т. д. Мы фанаты яхтинга, регат и ценим совмещение комфорта с активным отдыхом.
Стараемся сделать все, чтобы этот вид отдыха на ряду с обычными путешествиями стал доступен и популярен.