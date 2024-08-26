Большое путешествие – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Фетхие, цены от $800. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Пешая
1 отзыв
8 дней
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$1 090 за человека
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
На яхте
1 отзыв
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
31 авг в 17:00
26 окт в 17:00
1 190 за человека
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
На яхте
SUP-прогулки
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
31 авг в 12:00
7 сен в 12:00
800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
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    командой в круиз. Впечатления исключительно положительные, команда дружная, веселая! Организаторы молодцы! Все расскажут, подскажут, сделаю классные фото, вкусно накормят. Я впервые путешествовала одна, но команда собралась шикарная, сдружились со всеми ребятами, вместе ездили на экскурсии на суше, общались, смотрели кино по вечерам, купались, делились впечатлениями, было очень интересно и весело. Капитан настоящий морской волк, катал нас по разным бухтам и живописным местечкам, виды шикарные, дух захватывает. Это совсем другая Турция, не сравнится с отдыхом в отеле, гораздо интереснее. Команда показала нам другую сторону отдыха в Турции и это прекрасно! Для тех, кто сомневается, смело берите тур и не пожалеете! Саша и Толя, спасибо вам огромное за этот крутой, незабываемый отдых!

    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает
  • А
    Анна
    5 июля 2023
    Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
    Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
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    общем попадание было 100/100, отдохнули отлично. Очень понравилась и программа, и люди. Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе. Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах. Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Большое путешествие»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
  2. Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
  3. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Сколько стоит тур в Фетхие в августе 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 800 до 1 190. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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