Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
23 мая в 08:00
$999 за человека
Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)
Побывать в городе-призраке, поучиться управлять яхтой и исследовать подводный мир с маской
Начало: Фетхие, 16:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€2100 за человека
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Отправиться в странствие вдоль побережья Турции, рассмотреть подводный мир и посетить лучшие бухты
Начало: Г. Фетхие, 16:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
$2100 за человека
