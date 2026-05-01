Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Программа тура по дням
Все на борт
Встретим вас у аэропорта и доставим в марину. Яхта будет ждать гостей к 16:00. После заселения в каюты пройдёт брифинг по безопасности, затем — ужин на борту и свободное время. Вы можете самостоятельно осмотреть главные достопримечательности Фетхие — Старый город и ликийскую гробницу царя Аминтаса, вырубленную прямо в скале.
Остров Гемилер, бухта Олюдениз
После завтрака выходим в море, держим курс лежит к острову Гемилер. Его любят паломники: здесь сохранились руины нескольких церквей 4-6 веков и, предположительно, в одной из них покоится Николай Чудотворец. Если позволит погода, часть дня проведём у бухты Олюдениз. Условия для швартовки тут сложные, но хочется показать её вам: гавань часто изображают на рекламных плакатах морской Турции. Если повезёт, встанем на якорь неподалёку, будем купаться и любоваться красотами до ужина.
Город Калкан, водные развлечения
Сегодня отправляемся в Калкан, который до начала 20 века был греческим и до сих пор сохранил античное очарование. По пути найдём местечко для купания и катания на сапах и каяках. Встанем на ночь на якоре недалеко от городской марины.
Город Каш, отдых в бухте
С утра после завтрака идём в Каш. Это ещё один курорт, не похожий на турецкий: благодаря средиземноморской атмосфере с изюминкой тут любят отдыхать европейцы. Мы встанем в бухте неподалёку от города, будем купаться, плавать на сапах и каяках. Вечером можно отправиться на прогулку по центру или поужинать на яхте.
Остров Кекова, руины ликийского города
После чашки кофе и завтрака держим курс на остров Кекова, где сохранились осколки древнего города ликийцев. Из-за землетрясения он ушёл под воду, но до сих пор можно рассмотреть стены, ступени, очаги, двери, пристани. Пообедаем и поужинаем на яхте, в перерывах — загораем, купаемся, катаемся на каяках и сапах.
Бухты у острова Кекова
Ещё ненадолго задержимся у острова Кекова. Утром можно прогуляться по деревушке Учаыз, рядом с которой мы остановимся на ночёвку. Она буквально пропитана античностью, а древние гробницы здесь гармонично соседствуют с современными постройками. Сегодня у нас день отдыха. Вокруг много живописных бухт с лазурными водами — будем их исследовать. После ужина бросим якорь в одном из заливов.
Возвращение в Калкан
Сегодня отправляемся обратно в Калкан. Рекомендуем сходить на песчаный, почти дикий пляж, похожий на океанское побережье. Неподалёку сохранились руины ликийского города Патара, он тоже интересен для посещения (входной билет и трансфер к нему оплачиваются отдельно). Проведём чудесный день, а вечером соберёмся за прощальным ужином на борту.
Возвращение домой
С утра после завтрака освобождаем яхту и отправляемся к аэропорт, чтобы разлететься по домам. И пусть ваш загар продержится подольше!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€1590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Работа шкипера, кока и команды
- Аренда снаряжения для снорклинга, сапов, каяков, удочек
- Постельное бельё и полотенца (кроме пляжных)
- Wi-Fi
- Финальная уборка
- Стоянки в маринах и парках
- Заправка топливом и водой
Что не входит в цену
- Билеты в Фетхие и обратно в ваш город из Даламана
- Алкоголь (по желанию)
- Вход в музеи (по выбору)
- Стоимость тура с 1-местным размещением - €1340