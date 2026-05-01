Круиз на гулете вдоль Турецкой Ривьеры в формате «всё включено»

Обойти бухты и острова, много купаться, загорать, кататься на сапах и каяках и не переживать о быте
Цените высокий турецкий сервис и знаменитый all inclusive? Предлагаем насладиться им в новом формате — на борту яхты в классическом средиземноморском стиле, в 2025 году прошедшей реновацию на верфи.

Мы подготовили
для вас по-домашнему уютные каюты и пригласили профессионалов — шкипера, кока и опытную команду.

Они позаботятся обо всех житейских деталях, а вам останется только наслаждаться солёным бризом, мягким октябрьским солнцем и простыми, но вкусными блюдами. Мы пройдём вдоль Турецкой Ривьеры, посещая бухты и острова по пути.

Будем вставать на якорь в открытом море, чтобы искупаться, покататься на сапах или каяках, и сходить на берег — загорать на лучших пляжах, осматривать руины древних цивилизаций, гулять по атмосферным курортам.

Обратите внимание: маршрут зависит от дат круиза и пролегает как от Фетхие до Калкана, так и в обратном направлении.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Программа тура по дням

1 день

Все на борт

Встретим вас у аэропорта и доставим в марину. Яхта будет ждать гостей к 16:00. После заселения в каюты пройдёт брифинг по безопасности, затем — ужин на борту и свободное время. Вы можете самостоятельно осмотреть главные достопримечательности Фетхие — Старый город и ликийскую гробницу царя Аминтаса, вырубленную прямо в скале.

2 день

Остров Гемилер, бухта Олюдениз

После завтрака выходим в море, держим курс лежит к острову Гемилер. Его любят паломники: здесь сохранились руины нескольких церквей 4-6 веков и, предположительно, в одной из них покоится Николай Чудотворец. Если позволит погода, часть дня проведём у бухты Олюдениз. Условия для швартовки тут сложные, но хочется показать её вам: гавань часто изображают на рекламных плакатах морской Турции. Если повезёт, встанем на якорь неподалёку, будем купаться и любоваться красотами до ужина.

3 день

Город Калкан, водные развлечения

Сегодня отправляемся в Калкан, который до начала 20 века был греческим и до сих пор сохранил античное очарование. По пути найдём местечко для купания и катания на сапах и каяках. Встанем на ночь на якоре недалеко от городской марины.

4 день

Город Каш, отдых в бухте

С утра после завтрака идём в Каш. Это ещё один курорт, не похожий на турецкий: благодаря средиземноморской атмосфере с изюминкой тут любят отдыхать европейцы. Мы встанем в бухте неподалёку от города, будем купаться, плавать на сапах и каяках. Вечером можно отправиться на прогулку по центру или поужинать на яхте.

5 день

Остров Кекова, руины ликийского города

После чашки кофе и завтрака держим курс на остров Кекова, где сохранились осколки древнего города ликийцев. Из-за землетрясения он ушёл под воду, но до сих пор можно рассмотреть стены, ступени, очаги, двери, пристани. Пообедаем и поужинаем на яхте, в перерывах — загораем, купаемся, катаемся на каяках и сапах.

6 день

Бухты у острова Кекова

Ещё ненадолго задержимся у острова Кекова. Утром можно прогуляться по деревушке Учаыз, рядом с которой мы остановимся на ночёвку. Она буквально пропитана античностью, а древние гробницы здесь гармонично соседствуют с современными постройками. Сегодня у нас день отдыха. Вокруг много живописных бухт с лазурными водами — будем их исследовать. После ужина бросим якорь в одном из заливов.

7 день

Возвращение в Калкан

Сегодня отправляемся обратно в Калкан. Рекомендуем сходить на песчаный, почти дикий пляж, похожий на океанское побережье. Неподалёку сохранились руины ликийского города Патара, он тоже интересен для посещения (входной билет и трансфер к нему оплачиваются отдельно). Проведём чудесный день, а вечером соберёмся за прощальным ужином на борту.

8 день

Возвращение домой

С утра после завтрака освобождаем яхту и отправляемся к аэропорт, чтобы разлететься по домам. И пусть ваш загар продержится подольше!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1590
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа шкипера, кока и команды
  • Аренда снаряжения для снорклинга, сапов, каяков, удочек
  • Постельное бельё и полотенца (кроме пляжных)
  • Wi-Fi
  • Финальная уборка
  • Стоянки в маринах и парках
  • Заправка топливом и водой
Что не входит в цену
  • Билеты в Фетхие и обратно в ваш город из Даламана
  • Алкоголь (по желанию)
  • Вход в музеи (по выбору)
  • Стоимость тура с 1-местным размещением - €1340
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Фетхие, ко времени заселения в 16:00
Завершение: Аэропорт Даламана, первая половина дня (до 12:00)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 74 туристов
В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов
на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы, Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.

