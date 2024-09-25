В декабре – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Фетхие, цены от €720, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
На яхте
SUP-прогулки
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
9 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
800720 за человека
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте
3 отзыва
8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
2 ноя в 19:00
9 ноя в 19:00
$1 250 за человека
Большой яхтенный круиз вдоль Турецкой Ривьеры и Новый год в Каше
15 дней
Большой яхтенный круиз вдоль Турецкой Ривьеры и Новый год в Каше
Научиться ставить паруса, исследовать средиземноморское побережье и осмотреть древние гробницы
Начало: Яхтенная марина в Фетхие, точное время - по догово...
21 дек в 10:00
125 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально! Добрый вечер, Елена! Спасибо за поздравления, получать их всегда очень приятно! ❤ Все у нас великолепно! Конечно,
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    такой формат - это нечто невообразимое для меня. Море, погода, природа, все волшебно. Ребятам огромная благодарность за гостеприимство. С ними очень комфортно и интересно! И вам большое спасибо за идею и безупречную организацию!

    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
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    под мотором или стояли где-то в море. На яхте с нами был не Павел, с которым мы переписывались на Трипстере, а Иван. Если у вас есть возможность выбирать, смело идите с Павлом.

  • И
    Иван
    2 ноября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
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    и насыщенно, в то же время без суеты. Хотелось бы отметить питание на борту! Я даже не думал, что оно может быть таким вкусным) в моих представлениях это должны были быть банальные макароны с тушенкой и прочая походная ерунда. Но Павлу есть чем вас удивить, поверьте)) гречка будет подана так, что даже ребята из разряда «фу, гречка», будут уплетать ее за обе щеки! Снорклили каждый день) но особый кайф - ночью, когда светится планктон. Тур действительно крутой, рекомендую всем! Только положительные эмоции и впечатления

  • С
    Сюзанна
    30 октября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
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    Он давно мечтал о морском круизе, чтобы самому попробовать управлять яхтой. Спасибо нашему капитану, Павел так интересно рассказывал азы навигации, что в этом с увлеченно участвовала вся команда По сравнению с экскурсиями одного дня, никто не подгоняет, фоткаться можно сколько угодно, программа была очень гибкая, мы никуда не спешили. Ребята все очень дружные и позитивные, уже в первый вечер сидели болтали по душам) Мы увидели действительно эксклюзивные места, а не заезженные в путеводителях локации для туристов, ощутили весь колорит маленьких деревень и семейных ресторанов. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «В декабре»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
  2. На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
  3. Большой яхтенный круиз вдоль Турецкой Ривьеры и Новый год в Каше
Сколько стоит тур в Фетхие в октябре 2024
Сейчас в Фетхие в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 720 до 125 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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