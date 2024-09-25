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10%
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
9 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
800€720 за человека
8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
2 ноя в 19:00
9 ноя в 19:00
$1 250 за человека
15 дней
Большой яхтенный круиз вдоль Турецкой Ривьеры и Новый год в Каше
Научиться ставить паруса, исследовать средиземноморское побережье и осмотреть древние гробницы
Начало: Яхтенная марина в Фетхие, точное время - по догово...
21 дек в 10:00
125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья25 сентября 2024Ой, такое ещё ели)) Шедеврально! Добрый вечер, Елена! Спасибо за поздравления, получать их всегда очень приятно! ❤ Все у нас великолепно! Конечно,
- ММария12 мая 2024Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
- ИИван2 ноября 2023Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
- ССюзанна30 октября 2023Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «В декабре»
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