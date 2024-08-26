Водные для детей – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «Водные для детей» в Фетхие, цены от €800. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
На яхте
1 отзыв
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
14 сен в 17:00
21 сен в 17:00
1 190 за человека
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
На яхте
8 дней
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Понежиться в тихих бухтах, исследовать островные тропы и посетить турецкую Венецию
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
14 сен в 12:00
21 сен в 12:00
800 за человека
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
На яхте
SUP-прогулки
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
14 сен в 12:00
21 сен в 12:00
800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
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    командой в круиз. Впечатления исключительно положительные, команда дружная, веселая! Организаторы молодцы! Все расскажут, подскажут, сделаю классные фото, вкусно накормят. Я впервые путешествовала одна, но команда собралась шикарная, сдружились со всеми ребятами, вместе ездили на экскурсии на суше, общались, смотрели кино по вечерам, купались, делились впечатлениями, было очень интересно и весело. Капитан настоящий морской волк, катал нас по разным бухтам и живописным местечкам, виды шикарные, дух захватывает. Это совсем другая Турция, не сравнится с отдыхом в отеле, гораздо интереснее. Команда показала нам другую сторону отдыха в Турции и это прекрасно! Для тех, кто сомневается, смело берите тур и не пожалеете! Саша и Толя, спасибо вам огромное за этот крутой, незабываемый отдых!

    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Водные для детей»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
  2. Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
  3. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Сколько стоит тур в Фетхие в сентябре 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 тура от 800 до 1 190. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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