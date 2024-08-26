8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
14 сен в 17:00
21 сен в 17:00
€1 190 за человека
8 дней
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Понежиться в тихих бухтах, исследовать островные тропы и посетить турецкую Венецию
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
14 сен в 12:00
21 сен в 12:00
€800 за человека
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
14 сен в 12:00
21 сен в 12:00
€800 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья26 августа 2024Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Водные для детей»
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