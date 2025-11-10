Исследуйте магию Каппадокии во время увлекательного двухчасового сафари на джипах на рассвете или на закате.
В утренние часы вы сможете наблюдать, как воздушные шары наполняют небо золотистым светом, а во время заката долины окрасятся в теплые оттенки, создавая незабываемые романтические пейзажи.
В ходе экскурсии вы посетите такие уникальные места, как Долина Любви, Долина Роз и насладитесь панорамными видами Гёреме.
В утренние часы вы сможете наблюдать, как воздушные шары наполняют небо золотистым светом, а во время заката долины окрасятся в теплые оттенки, создавая незабываемые романтические пейзажи.
В ходе экскурсии вы посетите такие уникальные места, как Долина Любви, Долина Роз и насладитесь панорамными видами Гёреме.
Описание экскурсииНа смотровой площадке в Гереме открывается удивительная картина: яркие воздушные шары, поднимаясь в утреннее небо, создают необыкновенный контраст с долинами и скальными образованиями Каппадокии. Этот момент наполняет атмосферу магией и волшебством, оставляя незабываемые впечатления. Скалы, окрашенные в розовые оттенки, начинают сиять под первыми лучами солнца в Долине Роз. Здесь открывается потрясающий панорамный вид, который идеально подходит для создания фотографий. В небе парят воздушные шары, плавно взмывающие в воздух, добавляя в картину магии и гармонии. Поражающая своими причудливыми природными образованиями Долина Любви, наполняется теплым светом с восходом солнца. Это место манит своими видами, в то время как воздушные шары парят в небе, создавая уникальную атмосферу. Здесь, среди скал, вам откроются по-настоящему захватывающие виды, идеально подходящие для фотографий и наслаждения красотой природы. Сердце Каппадокии Гёреме. Здесь уникальные скальные образования и исторические памятники создают живописную картину. На рассвете небо окрашивается яркими оттенками, а воздушные шары, поднимающиеся в воздух, усиливают волшебство момента. С этой смотровой площадки открывается великолепный вид на долины и исторические достопримечательности, что делает Гёреме идеальным местом для утреннего отдыха и фотосессий. Важная информация: Недоступно для инвалидных колясок. Доступно для колясок. Разрешены служебные животные. Младенцы должны сидеть на коленях. Максимум 40 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гереме
- Долина Роз
- Долина Любви
Что включено
- Трансфер туда и обратно на джипе
- Профессиональный водитель
- Шампанское
Что не входит в цену
- Фото и видео.
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Недоступно для инвалидных колясок
- Доступно для колясок
- Разрешены служебные животные
- Младенцы должны сидеть на коленях
- Максимум 40 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
-
14%
Индивидуальная
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от €65
€76 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Завтра в 04:00
11 ноя в 04:00
€168
€210 за всё до 4 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 10 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
от €65
€76 за человека