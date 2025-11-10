Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте магию Каппадокии во время увлекательного двухчасового сафари на джипах на рассвете или на закате.



В утренние часы вы сможете наблюдать, как воздушные шары наполняют небо золотистым светом, а во время заката долины окрасятся в теплые оттенки, создавая незабываемые романтические пейзажи.



В ходе экскурсии вы посетите такие уникальные места, как Долина Любви, Долина Роз и насладитесь панорамными видами Гёреме.

VIAVIA TRAVEL Ваш гид в Каппадокии Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 2 часа На чём проводится Джиппинг €53 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 05:00, 17:00

Описание экскурсии На смотровой площадке в Гереме открывается удивительная картина: яркие воздушные шары, поднимаясь в утреннее небо, создают необыкновенный контраст с долинами и скальными образованиями Каппадокии. Этот момент наполняет атмосферу магией и волшебством, оставляя незабываемые впечатления. Скалы, окрашенные в розовые оттенки, начинают сиять под первыми лучами солнца в Долине Роз. Здесь открывается потрясающий панорамный вид, который идеально подходит для создания фотографий. В небе парят воздушные шары, плавно взмывающие в воздух, добавляя в картину магии и гармонии. Поражающая своими причудливыми природными образованиями Долина Любви, наполняется теплым светом с восходом солнца. Это место манит своими видами, в то время как воздушные шары парят в небе, создавая уникальную атмосферу. Здесь, среди скал, вам откроются по-настоящему захватывающие виды, идеально подходящие для фотографий и наслаждения красотой природы. Сердце Каппадокии Гёреме. Здесь уникальные скальные образования и исторические памятники создают живописную картину. На рассвете небо окрашивается яркими оттенками, а воздушные шары, поднимающиеся в воздух, усиливают волшебство момента. С этой смотровой площадки открывается великолепный вид на долины и исторические достопримечательности, что делает Гёреме идеальным местом для утреннего отдыха и фотосессий. Важная информация: Недоступно для инвалидных колясок. Доступно для колясок. Разрешены служебные животные. Младенцы должны сидеть на коленях. Максимум 40 человек.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату