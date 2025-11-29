Приглашаем вас в увлекательную погоню за воздушными шарами на рассвете, с остановками в лучших локациях Национального парка Гёреме. Это незабываемое путешествие по самым живописным и труднодоступным уголкам региона.
Описание экскурсии
Джип-сафари по Каппадокии Джиппинг в Каппадокии — это активная экскурсия на внедорожниках по труднодоступным местам. Вы насладитесь уникальными пейзажами, увидите скрытые долины и панорамные виды на сказочные скальные образования, такие как «волшебные дымоходы» и пещерные церкви. Маршруты проходят через популярные места Национального парка Гёреме, в которых Вы сделаете свои лучшие фото на фоне летящих шаров. Важная информация: Мы предлагаем два формата экскурсии:
утренняя — погоня на рассвете за воздушными шарами • вечерняя — встреча заката.
Ежедневно: утром в 05:00 и вечером в 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: утром в 05:00 и вечером в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы предлагаем два формата экскурсии:
- Утренняя - погоня на рассвете за воздушными шарами
- Вечерняя - встреча заката
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
