Красивые виды и панорамы Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Каппадокии, цены от €68, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
-
9%
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€68€75 за человека
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
На машине
5 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии: от винодельни до заката в Красной долине. Идеальный тур для ценителей красоты и вкуса
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€240€300 за всё до 6 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре
На воздушном шаре
1 час
-
20%
Групповая
до 28 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре
Привезти из отпуска впечатления, а не только магнитики на холодильник
Начало: У вашего отеля
«С высоты вам откроются чарующие панорамы самого романтичного региона Турции»
Расписание: ежедневно в 04:00 и 05:00
Завтра в 04:00
21 апр в 04:00
€280€350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    наталия
    31 марта 2025
    Секреты Каппадокии
    Мы остались довольны нашей экскурсией "Секреты Каппадокии",которую проводил гид Сулейман. Экскурсия проходила в комфортабельном автобусе,нам была предложена вода. Сулейман очень приятный,вежливый,пунктуальный и
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    внимательный к просьбам и пожеланиям. С первой минуты,еще до приезда в Каппадокию,он постоянно находился с нами на связи,сразу же отвечал на все вопросы. Также он помог нам заказать аэропортный трансфер. Уже порекомендовали своим друзьям,которые собираются посетить Каппадокию, заказать экскурсию с этим гидом

  • Ю
    Юлия
    17 марта 2025
    Секреты Каппадокии
    Отличная экскурсия и гид Сулейман, который легко подавал информацию, давал время на прогулку и не нагружал лишними фактами. Рекомендую!
    Отличная экскурсия и гид Сулейман, который легко подавал информацию, давал время на прогулку и не нагружал лишними фактамиОтличная экскурсия и гид Сулейман, который легко подавал информацию, давал время на прогулку и не нагружал лишними фактамиОтличная экскурсия и гид Сулейман, который легко подавал информацию, давал время на прогулку и не нагружал лишними фактамиОтличная экскурсия и гид Сулейман, который легко подавал информацию, давал время на прогулку и не нагружал лишними фактамиОтличная экскурсия и гид Сулейман, который легко подавал информацию, давал время на прогулку и не нагружал лишними фактами
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2025
    Секреты Каппадокии
    Нам все понравилось. Сулейман отличный гид и приятный человек.
    Нам все понравилось. Сулейман отличный гид и приятный человекНам все понравилось. Сулейман отличный гид и приятный человекНам все понравилось. Сулейман отличный гид и приятный человек
  • В
    Валерия
    5 ноября 2024
    Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
    Для нас всегда важны люди, Сулейман просто отличный гид и очень приятный собеседник. Новенькая удобная машина, куча интересных деталей по
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    местности. Нам понравилась гончарная мастерская (купить тарелочек в подарок ❤️). Еще Сулейман порекомендовал ресторан поужинать и забрал нас затем в отель. Огромное спасибо!!! Рекомендую экскурсию и гида)

    Для нас всегда важны люди, Сулейман просто отличный гид и очень приятный собеседник. Новенькая удобная машина, куча интересных деталей по местностиДля нас всегда важны люди, Сулейман просто отличный гид и очень приятный собеседник. Новенькая удобная машина, куча интересных деталей по местностиДля нас всегда важны люди, Сулейман просто отличный гид и очень приятный собеседник. Новенькая удобная машина, куча интересных деталей по местности

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Панорамы»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Крепость Учхисар
  4. Аванос
  5. Долина Голубей
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Долина Ихлара
  9. Монастыри Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в апреле 2025
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