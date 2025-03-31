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9%
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€68
€75 за человека
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20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат в Каппадокии и другие яркие впечатления
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии: от винодельни до заката в Красной долине. Идеальный тур для ценителей красоты и вкуса
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€240
€300 за всё до 6 чел.
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20%
Групповая
до 28 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре
Привезти из отпуска впечатления, а не только магнитики на холодильник
Начало: У вашего отеля
«С высоты вам откроются чарующие панорамы самого романтичного региона Турции»
Расписание: ежедневно в 04:00 и 05:00
Завтра в 04:00
21 апр в 04:00
€280
€350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ннаталия31 марта 2025Мы остались довольны нашей экскурсией "Секреты Каппадокии",которую проводил гид Сулейман. Экскурсия проходила в комфортабельном автобусе,нам была предложена вода. Сулейман очень приятный,вежливый,пунктуальный и
- ЮЮлия17 марта 2025Отличная экскурсия и гид Сулейман, который легко подавал информацию, давал время на прогулку и не нагружал лишними фактами. Рекомендую!
- ЕЕкатерина17 марта 2025Нам все понравилось. Сулейман отличный гид и приятный человек.
- ВВалерия5 ноября 2024Для нас всегда важны люди, Сулейман просто отличный гид и очень приятный собеседник. Новенькая удобная машина, куча интересных деталей по
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Панорамы»
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