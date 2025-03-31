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внимательный к просьбам и пожеланиям. С первой минуты,еще до приезда в Каппадокию,он постоянно находился с нами на связи,сразу же отвечал на все вопросы. Также он помог нам заказать аэропортный трансфер. Уже порекомендовали своим друзьям,которые собираются посетить Каппадокию, заказать экскурсию с этим гидом