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воздушном шаре. Бронировал билет еще в феврале. Ольга Куртулмуш ответила на все вопросы-цены, размещение в корзине, встреча в Гёреме и пр. Да и будучи уже на месте всегда была на связи. Не могла позвонить-присылала сообщения. А на кануне просила не проспать-у меня было два телефона-включил оба. Приехали как и обещали в 3-15 ночи. Затем офис, кофе с сухим пайком и инструктаж. Почему два телефона- теряется один в другом есть все-брониования, банки и прочее. Кстати в Домодедово купил за 1000 руб. симку на 10 ГБ-здорово выручила. Взлетали перед рассветом и поэтому увидели восход солнца. Шар медленно крутился вокруг оси и все любовались этой красотой. В корзине отделения на 4-5 человек поэтому не было проблем с фотосъемкой. Зрелище впечатляющие всем советую!!!