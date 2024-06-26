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1 час
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
6 июля в 04:00
7 июля в 04:00
€219 за человека
Индивидуальная
5 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор26 июня 2024Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около 4х часов утра нас
- ЕЕлена12 июня 2024Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!
- ММарина6 июня 2024Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
- аалександр30 мая 2024В июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по Турции. Первая остановка была в Каппадокии и полет на
- ЛЛилия29 мая 2024Всем благословенного дня,друзья! Ольга организовала нам экскурсию Христианские святыни Капподокии! Глубокое знание темы,лёгкая коммуникация,всегда на связи,второй день мы провели с Муратом по
- ТТимур29 апреля 2024Экскурсия очень интересная, прошла комфортно, понравилась и взрослым, и ребенку! Гид очень внимательный и все интересно рассказывал, все по делу и без лишней информации и подстраивался под наши интересы 👌👍
- ММария22 марта 2024Интересно, информативно, познавательно! Ольга - прекрасный гид, любящий и знающий Каппадокию. Еще и приятный и отзывчивый человек!
- ЭЭлеонора11 ноября 2022Спасибо большое гиду Светлане и водителям! Маршрут был скорректирован под нашу большую семью с маленькими детьми. Было интересно, познавательно и вкусно!
- ЮЮлия30 июня 2022Экскурсия достаточно интересная, гид доброжелательный, чисто говорит по русски. По информации -смотря с чем сравнивать. Не очень много, но понятно. Я бы сказала "нормально", но не "ах". Экскурсия, вместо заявленных 5 часов, длилась около 3 часов.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На выходные»
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