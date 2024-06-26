Экскурсии выходного дня в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Каппадокии, цены от €219. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
46 отзывов
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
6 июля в 04:00
7 июля в 04:00
219 за человека
Волшебные долины Каппадокии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Подземный город и сокровища Южной Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
25 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
270 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    26 июня 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около 4х часов утра нас
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    забрали из отеля и доставили к месту старта, где мы наблюдали за подготовкой шара к полёту. Стартовали на рассвете, поэтому была возможность наблюдать за восходом солнца. Затем пролетели над долинами, в некоторых местах снижали высоту для лучшего обзора. Во время полёта нас сопровождал позитивный пилот, который на английском языке озвучивал названия местных достопримечательностей. В целом получилось необычное и интересное путешествие, очень рекомендую!

    Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около
  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!
    Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Подземный город и сокровища Южной Каппадокии
    Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
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    человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию!

  • а
    александр
    30 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    В июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по Турции. Первая остановка была в Каппадокии и полет на
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    воздушном шаре. Бронировал билет еще в феврале. Ольга Куртулмуш ответила на все вопросы-цены, размещение в корзине, встреча в Гёреме и пр. Да и будучи уже на месте всегда была на связи. Не могла позвонить-присылала сообщения. А на кануне просила не проспать-у меня было два телефона-включил оба. Приехали как и обещали в 3-15 ночи. Затем офис, кофе с сухим пайком и инструктаж. Почему два телефона- теряется один в другом есть все-брониования, банки и прочее. Кстати в Домодедово купил за 1000 руб. симку на 10 ГБ-здорово выручила. Взлетали перед рассветом и поэтому увидели восход солнца. Шар медленно крутился вокруг оси и все любовались этой красотой. В корзине отделения на 4-5 человек поэтому не было проблем с фотосъемкой. Зрелище впечатляющие всем советую!!!

    В июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по ТурцииВ июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по ТурцииВ июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по ТурцииВ июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по ТурцииВ июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по ТурцииВ июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по Турции
  • Л
    Лилия
    29 мая 2024
    Подземный город и сокровища Южной Каппадокии
    Всем благословенного дня,друзья! Ольга организовала нам экскурсию Христианские святыни Капподокии! Глубокое знание темы,лёгкая коммуникация,всегда на связи,второй день мы провели с Муратом по
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    рекомендации Ольги,очень довольны),кстати посмотрели фильм Лядова о КАППОДОКИИ,там есть большой сюжет с Ольгой и Муратом,всем рекомендую этих добрых людей и больших профессионалов!

  • Т
    Тимур
    29 апреля 2024
    Волшебные долины Каппадокии
    Экскурсия очень интересная, прошла комфортно, понравилась и взрослым, и ребенку! Гид очень внимательный и все интересно рассказывал, все по делу и без лишней информации и подстраивался под наши интересы 👌👍
  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Подземный город и сокровища Южной Каппадокии
    Интересно, информативно, познавательно! Ольга - прекрасный гид, любящий и знающий Каппадокию. Еще и приятный и отзывчивый человек!
  • Э
    Элеонора
    11 ноября 2022
    Волшебные долины Каппадокии
    Спасибо большое гиду Светлане и водителям! Маршрут был скорректирован под нашу большую семью с маленькими детьми. Было интересно, познавательно и вкусно!
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2022
    Волшебные долины Каппадокии
    Экскурсия достаточно интересная, гид доброжелательный, чисто говорит по русски. По информации -смотря с чем сравнивать. Не очень много, но понятно. Я бы сказала "нормально", но не "ах". Экскурсия, вместо заявленных 5 часов, длилась около 3 часов.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На выходные»

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  2. Долина Любви
  3. Долина Голубей
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  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 295. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2024 год на выходные, 92 ⭐ отзыва, цены от €219. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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