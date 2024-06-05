Фестиваль воздушных шаров – экскурсии в Каппадокии

Найдено 10 экскурсий в категории «Фестиваль воздушных шаров» в Каппадокии, цены от €165, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
30%
Групповая
1 час
403 отзыва
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235165 за человека
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
43 отзыва
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
170 за человека
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
55 отзывов
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
210 за человека
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270257 за человека
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
65 отзывов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575489 за человека
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
376 за человека
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
244 за всё до 2 чел.
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
9 отзывов
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
202 за всё до 2 чел.
На воздушном шаре над Каппадокией
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
329 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
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    тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны. Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
  • а
    анна
    3 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
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    было реально НЕ страшно - шар летит мягко, не качается, не дергается, легко обходит препятствия в виде вершин скал и деревьев. К тому же внимание полностью переключается на окружающую красоту - пейзажи, соседние шары, восход. Посадка тоже мягкая, совершенно не страшно. Часа полета вполне хватает получить незабываемые впечатления. Большое спасибо Татьяне за организацию, для меня было важно внести плату заранее, ну и конечно, русскоязычный орг при моем плохоньком инглише это подарок судьбы)) В общем, советую всем!

    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильноЛетала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно
  • П
    Павел
    31 мая 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
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    - человейники на 10 000 жителей, древние монастыри и церкви внутри гор, выкопанные вручную людьми тысячи лет назад. Татьяна организовала великолепный трансфер на каждом этапе путешествия, дала точные пошаговые инструкции с фото-привязками и видеомаршрутами по аэропорту Сабиха и Кайсери. Маршруты построены с минимальными переездами, на каждой остановке есть возможность перекуса, предприимчивые жители Каппадокии угощают чаем, кофе, фруктами, свежевыжатым соком. Мороженщики делают представления из каждой попытки купить и съесть заветную Дандурму. Фото передает только 1% от впечатлений.

    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах
  • E
    Evgenia
    24 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
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    готов. Так что мы не долго ждали посадку и даже не успели съесть вкусняшки, которые дали на завтрак)) Мы взлетели одни из самых первых и успели посмотреть сверху как другие шары готовятся к полету и плавно поднимаются вверх. Это было безумно красиво! Мы увидели город, когда он ещё был в огнях. Потрясающее зрелище! Рассвет встретили в полете, о чем капитан громко провозласил) Было забавно)) Над скалами пролетать было так волнительно, тк они были прямо под нами и казалось что вот-вот коснемся их) Спасибо за незабываемые впечатления!

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без
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    сучка и задоринки, впечатления отличные. А знакомая, решившая сэкономить и записавшаяся через другого организатора на тот же день, что и мы, но по сильно более дешевой цене, никуда не улетела в итоге. Ей попалась недобросовестная компания, которая по-видимому, перепродала её место по более высокой цене кому-то другому прямо накануне вылета. А свободных мест на наш день меньше, чем за сутки о вылета, больше ни у кого не оказалось

  • S
    Sofia
    15 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Посетила данную экскурсию. Организатором была Ольга. Все быстро оформила. Всегда на связи. Экскурсия прошла по расписанию и по цене, которая
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    была на трипстере. До моей даты полетов не было и туристы жаловались, что цены растут. Здесь все было четко. Спасибо большое!

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
    Татьяна - великолепный организатор. Задача была сложная, после полета на воздушном шаре нас надо было найти, забрать и отвезти на
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    фото съемку. Татьяна постоянно была на связи, по цвету шара и геолокации нас нашли и все сложилось удачно! Места для съемки были выбраны феноменально! Дочь, для которой фотосессия была подарком на день рождения была в восторге! спасибо огромное! всячески рекомендуем обратиться к Татьяне для организации путешествия и экскурсий в каппадокии.

  • А
    Александр
    1 мая 2024
    Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
    Большое спасибо за организацию полета, все прошло на высшем уровне. Забрали из отеля четко по графику, очень быстро собрали остальных участников. Взлетали практически из деревни, полет длился больше часа. После приземления угостили шампанским и раздали фото. Впечатлений море👍
    Большое спасибо за организацию полета, все прошло на высшем уровне. Забрали из отеля четко по графикуБольшое спасибо за организацию полета, все прошло на высшем уровне. Забрали из отеля четко по графикуБольшое спасибо за организацию полета, все прошло на высшем уровне. Забрали из отеля четко по графику

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Фестиваль воздушных шаров»

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