1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235€165 за человека
Групповая
1 час
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
€170 за человека
Групповая
1 час
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€210 за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270€257 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
Групповая
2.5 часа
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€376 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
€244 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€202 за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€329 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ИИрина5 июня 2024Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- аанна3 июня 2024Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
- EEvgenia24 мая 2024Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
- ММария22 мая 2024Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без
- SSofia15 мая 2024Посетила данную экскурсию. Организатором была Ольга. Все быстро оформила. Всегда на связи. Экскурсия прошла по расписанию и по цене, которая
- ИИрина12 мая 2024Татьяна - великолепный организатор. Задача была сложная, после полета на воздушном шаре нас надо было найти, забрать и отвезти на
- ААлександр1 мая 2024Большое спасибо за организацию полета, все прошло на высшем уровне. Забрали из отеля четко по графику, очень быстро собрали остальных участников. Взлетали практически из деревни, полет длился больше часа. После приземления угостили шампанским и раздали фото. Впечатлений море👍
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Фестиваль воздушных шаров»
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