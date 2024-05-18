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организатор предоставил варианты прекрасных платьев с длинными развивающимися шлейфами… но погода сиграла с нами злую шутку, с середины дня начался непрекращающийся ливень😂 честно говоря шансов на то что у нас будет фотосесссия на закате уже почти не оставалось, но так как мы улетали на следующий день организатор сделал все чтобы наша фотосессия состоялась - нам предоставили 2 машины😁 на внедорожнике мы передвигались с одной локации на другую, а на второй (как раз ретрокабриолете) фотографировались. Дождь все таки закончился и фото получились волшебные! 😍 Огрромная благодарность за классные кары и незабываемые воспоминания)