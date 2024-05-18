Романтические экскурсии по Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Каппадокии, цены от €90, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
2 часа
3 отзыва
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 04:00
210179 за всё до 4 чел.
Турецкий хаммам в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Турецкий хаммам в Каппадокии
Прикоснуться к национальным традициям очищения в одной из самых красивых бань региона
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
9990 за человека
Предложение руки и сердца в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
9 июля в 07:00
10 июля в 04:00
300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
    Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю, что если не лететь на шаре, это самый красивый способ это увидеть! Алине отдельное спасибо, за помощь и подарок на день рождения!
    Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
    Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии. Заранее выбрали цвет машины,
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    организатор предоставил варианты прекрасных платьев с длинными развивающимися шлейфами… но погода сиграла с нами злую шутку, с середины дня начался непрекращающийся ливень😂 честно говоря шансов на то что у нас будет фотосесссия на закате уже почти не оставалось, но так как мы улетали на следующий день организатор сделал все чтобы наша фотосессия состоялась - нам предоставили 2 машины😁 на внедорожнике мы передвигались с одной локации на другую, а на второй (как раз ретрокабриолете) фотографировались. Дождь все таки закончился и фото получились волшебные! 😍 Огрромная благодарность за классные кары и незабываемые воспоминания)

    Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам КаппадокииРешили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам КаппадокииРешили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам КаппадокииРешили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
    Доган, Алина, очень благодарны вам за организацию чудесной поездки) Во-первых, понравился ваш подход к клиентам- не успела я забронировать, как
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    вы со мной связались и все уточнили, рассказали. Во-вторых, большое спасибо за подарок на день рождения) в-третьих, спасибо за помощь в организации полёта на шарах) ну и самое главное - поездка на ретро авто была просто супер - почувствовала себя героиней фильма) на закате с бутылочкой шампанского в прекрасной машине посмотрели красоты Каппадокии) очень весёлый и отзывчивый водитель был у нас) учитывал все наши пожелания, фотографировал во всех красивых местах) ну и финал - закат - просто волшебно) ребята, желаю процветания вашему делу! Спасибо за все!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
  2. Турецкий хаммам в Каппадокии
  3. Предложение руки и сердца в Каппадокии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Долина Любви
  3. Долина Голубей
  4. Аванос
  5. Крепость Учхисар
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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