1 чел.
По популярности
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15%
Индивидуальная
до 4 чел.
2 часа
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 04:00
210€179 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Турецкий хаммам в Каппадокии
Прикоснуться к национальным традициям очищения в одной из самых красивых бань региона
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
99€90 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
9 июля в 07:00
10 июля в 04:00
€300 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 мая 2024Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю, что если не лететь на шаре, это самый красивый способ это увидеть! Алине отдельное спасибо, за помощь и подарок на день рождения!
- ААнна9 мая 2024Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии. Заранее выбрали цвет машины,
- ТТатьяна9 мая 2024Доган, Алина, очень благодарны вам за организацию чудесной поездки) Во-первых, понравился ваш подход к клиентам- не успела я забронировать, как
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Романтические»
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