Что вас ожидает:Вместе с экскурсоводом решите, какие места вы бы хотели посетить. Преимущество индивидуального тура в том, что вы можете не торопится и насладиться видами, которые захватывают дух.
На данной экскурсии 🧭 вы сможете посетить национальный парк 🌳 Гёреме. На территории 300 км² немало достопримечательностей 🏛️, и особенно заслуживают внимания долины Любви, Голубая, Красная и Розовая. Организационные детали:Трансфер предоставляется из отелей района Каппадокия.
Что входит
Профессиональный гид
Транспорт
Топливный сбор.
Что не входит
Обед и напитки
Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Отели Каппадокии
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.