Что вас ожидает:Вместе с экскурсоводом решите, какие места вы бы хотели посетить. Преимущество индивидуального тура в том, что вы можете не торопится и насладиться видами, которые захватывают дух.

На данной экскурсии 🧭 вы сможете посетить национальный парк 🌳 Гёреме. На территории 300 км² немало достопримечательностей 🏛️, и особенно заслуживают внимания долины Любви, Голубая, Красная и Розовая. Организационные детали:Трансфер предоставляется из отелей района Каппадокия.