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Исследуйте Каппадокию вместе с гидом

TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Каппадокии
Это индивидуальный тур для вас и вашей семьи.

Исследуйте географическое чудо — Каппадокию, на индивидуальном транспорте, личным водителем и профессиональным гидом.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €150 за экскурсию

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Исследуйте Каппадокию вместе с гидом
Исследуйте Каппадокию вместе с гидом

Что вы увидите

  • Зависит от ваших запросов, например:
  • Гёреме национальный парк
  • долина Любви
  • долина Голубая
  • долина Красная
  • долина Розовая
Что вас ожидает:Вместе с экскурсоводом решите, какие места вы бы хотели посетить. Преимущество индивидуального тура в том, что вы можете не торопится и насладиться видами, которые захватывают дух.
На данной экскурсии 🧭 вы сможете посетить национальный парк 🌳 Гёреме. На территории 300 км² немало достопримечательностей 🏛️, и особенно заслуживают внимания долины Любви, Голубая, Красная и Розовая. Организационные детали:Трансфер предоставляется из отелей района Каппадокия.
Что входит
  • Профессиональный гид
  • Транспорт
  • Топливный сбор.
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Отели Каппадокии
Исследуйте Каппадокию вместе с гидом
Исследуйте Каппадокию вместе с гидом
Исследуйте Каппадокию вместе с гидом
Исследуйте Каппадокию вместе с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TourAltinkum
TourAltinkum
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