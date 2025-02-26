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5%
Групповая
до 16 чел.
Групповая экскурсия по Каппадокии
Прикоснитесь к древней истории Каппадокии и насладитесь её волшебными пейзажами. Побывайте на смотровой площадке, в пещерном городе и на дегустации
Начало: В вашем отеле
«Монастырь Селиме — среди скальных образований вы осмотрите крупнейшее религиозное здание региона и услышите историю собора 8-9 веков»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€78
€82 за человека
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20%
Индивидуальная
до 12 чел.
Синий тур по Каппадокии
Путешествие вглубь истории христианства в Каппадокии. Уникальные пещерные церкви и подземные города раскроют свои тайны в Синем туре по долине Соганлы
Начало: У отеля
5 мая в 09:00
7 мая в 09:00
€288
€360 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
По следам каппадокийских святых
Побывать в пещерных храмах и кельях первых христиан
«Скальный храм с фрагментами византийских фресок, отсылающих к кавказской иконографии»
€220 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита26 февраля 2025Отличная экскурсия и гид Сулейман. Очень понравилась организация, отвечал на все интересующие вопросы. Интересно рассказывал про места, которые мы посещали. Хороший обед и транспорт, вовремя забрал и привез в отель. Все супер!
- AAlyona11 ноября 2024Отличная экскурсия! В связи с низким сезоном на экскурсии были только мы вдвоём с подругой, несмотря на это она состоялась
- ЕЕлизавета6 ноября 2024Это была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрут, и во второй день
- ССтелла27 октября 2024Сулейман провел интересную экскурсию, отвечал на вопросы, давал рекомендации. Мастерская по изготовлению камней - магазин, в котором немного рассказали про камни,
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Соборы и храмы»
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Сейчас в Каппадокии в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 288 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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