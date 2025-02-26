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в полном объёме. Гид Сулейман очень приятный, интересно рассказывает, даёт время погулять, посмотреть все самим, не торопит. Подземный город и монастырь Селиме очень впечатлили! Проходя по пещерам, так и представляешь себе древних людей, которые там жили. Поражает насколько продумано они использовали имеющиеся ресурсы, организовывали пространство и быт. Жаль только, что вгрызаться в скалы им зачастую приходилось не от хорошей жизни, а в поисках спасения Экскурсия дарит массу впечатлений, здорово экономит время и силы так как локации расположены на значительном удалении друг от друга. Машина очень комфортная, для меня это важно, обычно укачивает, но тут вообще все было отлично. Обед был в уютном ресторане на реке, еда очень вкусная. На следующий день взяли вторую экскурсию у Сулеймана и ни разу не пожалели