Храмы и соборы Каппадокии с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Каппадокии, цены от €78, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
-
5%
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Групповая экскурсия по Каппадокии
Прикоснитесь к древней истории Каппадокии и насладитесь её волшебными пейзажами. Побывайте на смотровой площадке, в пещерном городе и на дегустации
Начало: В вашем отеле
«Монастырь Селиме — среди скальных образований вы осмотрите крупнейшее религиозное здание региона и услышите историю собора 8-9 веков»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€78€82 за человека
Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
На машине
6.5 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Синий тур по Каппадокии
Путешествие вглубь истории христианства в Каппадокии. Уникальные пещерные церкви и подземные города раскроют свои тайны в Синем туре по долине Соганлы
Начало: У отеля
5 мая в 09:00
7 мая в 09:00
€288€360 за всё до 12 чел.
По следам каппадокийских святых
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
По следам каппадокийских святых
Побывать в пещерных храмах и кельях первых христиан
«Скальный храм с фрагментами византийских фресок, отсылающих к кавказской иконографии»
€220 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    26 февраля 2025
    Южная Каппадокия: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия и гид Сулейман. Очень понравилась организация, отвечал на все интересующие вопросы. Интересно рассказывал про места, которые мы посещали. Хороший обед и транспорт, вовремя забрал и привез в отель. Все супер!
    Отличная экскурсия и гид Сулейман. Очень понравилась организация, отвечал на все интересующие вопросы. Интересно рассказывал проОтличная экскурсия и гид Сулейман. Очень понравилась организация, отвечал на все интересующие вопросы. Интересно рассказывал проОтличная экскурсия и гид Сулейман. Очень понравилась организация, отвечал на все интересующие вопросы. Интересно рассказывал проОтличная экскурсия и гид Сулейман. Очень понравилась организация, отвечал на все интересующие вопросы. Интересно рассказывал про
  • A
    Alyona
    11 ноября 2024
    Южная Каппадокия: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! В связи с низким сезоном на экскурсии были только мы вдвоём с подругой, несмотря на это она состоялась
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    в полном объёме. Гид Сулейман очень приятный, интересно рассказывает, даёт время погулять, посмотреть все самим, не торопит. Подземный город и монастырь Селиме очень впечатлили! Проходя по пещерам, так и представляешь себе древних людей, которые там жили. Поражает насколько продумано они использовали имеющиеся ресурсы, организовывали пространство и быт. Жаль только, что вгрызаться в скалы им зачастую приходилось не от хорошей жизни, а в поисках спасения Экскурсия дарит массу впечатлений, здорово экономит время и силы так как локации расположены на значительном удалении друг от друга. Машина очень комфортная, для меня это важно, обычно укачивает, но тут вообще все было отлично. Обед был в уютном ресторане на реке, еда очень вкусная. На следующий день взяли вторую экскурсию у Сулеймана и ни разу не пожалели

    Отличная экскурсия! В связи с низким сезоном на экскурсии были только мы вдвоём с подругой, несмотряОтличная экскурсия! В связи с низким сезоном на экскурсии были только мы вдвоём с подругой, несмотряОтличная экскурсия! В связи с низким сезоном на экскурсии были только мы вдвоём с подругой, несмотряОтличная экскурсия! В связи с низким сезоном на экскурсии были только мы вдвоём с подругой, несмотря
  • Е
    Елизавета
    6 ноября 2024
    Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
    Это была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрут, и во второй день
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    поехали по нему опять с Доганом. Шикарные виды, пещерные храмы, прекрасный рассказ и и история от нашего гида! Даже 9 летние дети с интересом слушали и по приезду рассказывали бабушкам!))) Подземный город Каймаклы - это отдельные впечатления и эмоции! Было немного волнительно спускаться по узким коридорам под землю, но с нашим позитивным и знающим эти места Доганом это оказалось легко и совсем не страшно!! И мы привезли самые лучшие впечатления о Каппадокии и людях живущих там! Спасибо Алине и Догану!!!

    Это была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрутЭто была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрутЭто была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрутЭто была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрутЭто была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрут
  • С
    Стелла
    27 октября 2024
    Южная Каппадокия: групповая экскурсия
    Сулейман провел интересную экскурсию, отвечал на вопросы, давал рекомендации. Мастерская по изготовлению камней - магазин, в котором немного рассказали про камни,
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    а потом предложили купить. Хотелось немного подробностей узнать об обработке или изготовлении того же Султанита. Место для обеда понравилось. Маленькие домики на речке. Сидишь и наслаждаешься звуком воды и вкусным обедом.

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Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
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  4. Аванос
  5. Долина Голубей
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Долина Ихлара
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в апреле 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 288 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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