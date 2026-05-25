Встретьте рассвет в небе над Каппадокией и выберите одну из трёх долин — Соганлы, Чат или Ихлара. С высоты открываются волшебные пейзажи с пещерами и скалами.
Полёт пройдёт в комфортной корзине с опытным пилотом, а после вас угостят безалкогольным шампанским и фруктами. Этот полёт — идеальное начало дня и воспоминание на всю жизнь!
Полёт пройдёт в комфортной корзине с опытным пилотом, а после вас угостят безалкогольным шампанским и фруктами. Этот полёт — идеальное начало дня и воспоминание на всю жизнь!
Описание трансферПолет на воздушном шаре — это один из самых эффектных способов увидеть Каппадокию во всей её красе. Рано утром вас заберут из отеля и отвезут к месту старта. Пока специалисты готовят шары к взлёту, вы сможете понаблюдать, как оживает небо. В зависимости от погодных условий полёт проходит над одной из трёх живописных долин — Соганлы, Чат или Ихлара. Каждая из них по-своему уникальна: фантастические скальные образования, старинные пещеры и драматичные ущелья открываются с высоты в мягком свете восходящего солнца. Вы подниметесь на борт корзины вместимостью 20 или 28 человек и отправитесь в плавное воздушное путешествие. С вами — опытный пилот и сопровождающий (на английском языке). После приземления вас ждёт тост безалкогольным шампанским, свежие фрукты и памятный сертификат полёта. Этот утренний полёт — идеальный старт дня в Каппадокии! Важная информация: Остаток оплаты необходимо обязательно внести за день до полета до 16:00. Оплата возможна в евро, долларах или лирах, а также можно оплатить по ссылке иностранной картой. Полёты проводятся в утренние часы (на рассвете). Корзины рассчитаны на 20 или 28 человек. Полёт не подходит детям до 5 лет, беременным, людям с заболеваниями сердца и с ограниченными возможностями движения. Пилоты и сопровождающий говорят на английском. При отмене из-за погоды возможен перенос или возврат оплаты. Мы осуществляем трансфер из всех основных районов Каппадокии, включая: Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Avanos, Çavuşin, Mustafapaşa (по Невшехиру — только центр города). Трансфер из удалённых регионов / аэропортов / районов вне Каппадокии не предоставляется.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Одна из долин:
- Соганлы
- Чат
- Или Ихлара
- Рассветные пейзажи Каппадокии с высоты
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно только в пределах Каппадокии
- Полёт на воздушном шаре
- Услуги пилота и сопровождающего
- Страховка
- Безалкогольное шампанское и фрукты
- Сертификат полёта
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото - и видеосъёмка
- Трансфер из других городов и аэропорта не предоставляется
Место начала и завершения?
Каппадокия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Остаток оплаты необходимо обязательно внести за день до полета до 16:00. Оплата возможна в евро, долларах или лирах, а также можно оплатить по ссылке иностранной картой
- Полёты проводятся в утренние часы (на рассвете)
- Корзины рассчитаны на 20 или 28 человек
- Полёт не подходит детям до 5 лет, беременным, людям с заболеваниями сердца и с ограниченными возможностями движения
- Пилоты и сопровождающий говорят на английском
- При отмене из-за погоды возможен перенос или возврат оплаты
- Мы осуществляем трансфер из всех основных районов Каппадокии, включая:
- Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Avanos, Çavuşin, Mustafapaşa
- По Невшехиру - только центр города
- Трансфер из удалённых регионов / аэропортов / районов вне Каппадокии не предоставляется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Спасибо Екатерине, на шарах полетали, в хамам по ее рекомендации сходили
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И
Огромное спасибо за организацию полёта! Всё продумано до мелочей: заранее подсказали, какой вариант выбрать, всегда были на связи и готовы помочь в непредвиденных ситуациях.
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А
Остались в полном восторге от организации полёта на воздушном шаре! Всё чётко и быстро, мы с женой довольны. К плюсам — самая выгодная цена и возможность оплатить предоплату рублями переводом. Однозначно рекомендуем!
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Г
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии — сбывшаяся мечта! Выехали очень рано, вернулись тоже пораньше — но это ничуть не испортило впечатления. Мне всё понравилось!
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К
Впечатления потрясающие! Полёт на шарах — это нечто! Особенно запомнился рассвет в небе — просто волшебство!
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С
Всё супер!
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