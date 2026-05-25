Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Встретьте рассвет в небе над Каппадокией и выберите одну из трёх долин — Соганлы, Чат или Ихлара. С высоты открываются волшебные пейзажи с пещерами и скалами.



Полёт пройдёт в комфортной корзине с опытным пилотом, а после вас угостят безалкогольным шампанским и фруктами. Этот полёт — идеальное начало дня и воспоминание на всю жизнь! 5 6 отзывов

Екатерина Ваш гид в Каппадокии Задать вопрос Трансфер для группы €115 за человека 5 6 отзывов 🇷🇺 русский 1 час На воздушном шаре Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Полет на воздушном шаре — это один из самых эффектных способов увидеть Каппадокию во всей её красе. Рано утром вас заберут из отеля и отвезут к месту старта. Пока специалисты готовят шары к взлёту, вы сможете понаблюдать, как оживает небо. В зависимости от погодных условий полёт проходит над одной из трёх живописных долин — Соганлы, Чат или Ихлара. Каждая из них по-своему уникальна: фантастические скальные образования, старинные пещеры и драматичные ущелья открываются с высоты в мягком свете восходящего солнца. Вы подниметесь на борт корзины вместимостью 20 или 28 человек и отправитесь в плавное воздушное путешествие. С вами — опытный пилот и сопровождающий (на английском языке). После приземления вас ждёт тост безалкогольным шампанским, свежие фрукты и памятный сертификат полёта. Этот утренний полёт — идеальный старт дня в Каппадокии! Важная информация: Остаток оплаты необходимо обязательно внести за день до полета до 16:00. Оплата возможна в евро, долларах или лирах, а также можно оплатить по ссылке иностранной картой. Полёты проводятся в утренние часы (на рассвете). Корзины рассчитаны на 20 или 28 человек. Полёт не подходит детям до 5 лет, беременным, людям с заболеваниями сердца и с ограниченными возможностями движения. Пилоты и сопровождающий говорят на английском. При отмене из-за погоды возможен перенос или возврат оплаты. Мы осуществляем трансфер из всех основных районов Каппадокии, включая: Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Avanos, Çavuşin, Mustafapaşa (по Невшехиру — только центр города). Трансфер из удалённых регионов / аэропортов / районов вне Каппадокии не предоставляется.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Одна из долин:

Соганлы

Чат

Или Ихлара

Рассветные пейзажи Каппадокии с высоты Что включено Трансфер из отеля и обратно только в пределах Каппадокии

Полёт на воздушном шаре

Услуги пилота и сопровождающего

Страховка

Безалкогольное шампанское и фрукты

Сертификат полёта Что не входит в цену Личные расходы

Фото - и видеосъёмка

Трансфер из других городов и аэропорта не предоставляется Место начала и завершения? Каппадокия Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек. Важная информация Остаток оплаты необходимо обязательно внести за день до полета до 16:00. Оплата возможна в евро, долларах или лирах, а также можно оплатить по ссылке иностранной картой

Полёты проводятся в утренние часы (на рассвете)

Корзины рассчитаны на 20 или 28 человек

Полёт не подходит детям до 5 лет, беременным, людям с заболеваниями сердца и с ограниченными возможностями движения

Пилоты и сопровождающий говорят на английском

При отмене из-за погоды возможен перенос или возврат оплаты

Мы осуществляем трансфер из всех основных районов Каппадокии, включая:

Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Avanos, Çavuşin, Mustafapaşa

По Невшехиру - только центр города

Трансфер из удалённых регионов / аэропортов / районов вне Каппадокии не предоставляется Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.