Что вас ожидает:Узнайте больше о ранних Христианах, которые проживали в этой местности. Это индивидуальный тур, поэтому никто вам не будет мешать, торопить и наш гид ответит на все интересующие вас вопросы.

В данной экскурсии 🧭 вы сможете посетить: Гёреме национальный парк 🌳, Подземный город 🏙️, Учхисар, Аванос, Ортахисар, Долина Голубей, Долина Деврент.

Экскурсия индивидуальная и мы предоставляем вам личный транспорт. Также вы всегда можете что-нибудь изменить в вашем туре. Вы сможете пройти без очередей на все экспозиции, которые предусматривают проходную систему. Не упустите такую возможность. Организационные детали:Трансфер возможен из отелей Каппадокии;

При бронировании, пожалуйста, не забудьте указать свое место расположение.