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Основные достопримечательности Каппадокии

TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Каппадокии
Получите удовольствие от посещения Каппадокии вместе с нами.

Благодаря этому туру вы сможете посетить основные достопримечательности 🏛️ данного региона.

Наш гид расскажет вам всю историю 📖 этого уникального мест и вы сможете сполна проникнутся атмосферой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €85 за экскурсию

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Основные достопримечательности Каппадокии
Основные достопримечательности Каппадокии

Что вы увидите

  • Национальный парк Гёреме
  • Каймаклы подземный город
  • Замок Учхисар
  • Ортахисар
  • Долина голубей
Что вас ожидает:Узнайте больше о ранних Христианах, которые проживали в этой местности. Это индивидуальный тур, поэтому никто вам не будет мешать, торопить и наш гид ответит на все интересующие вас вопросы.
В данной экскурсии 🧭 вы сможете посетить: Гёреме национальный парк 🌳, Подземный город 🏙️, Учхисар, Аванос, Ортахисар, Долина Голубей, Долина Деврент.
Экскурсия индивидуальная и мы предоставляем вам личный транспорт. Также вы всегда можете что-нибудь изменить в вашем туре. Вы сможете пройти без очередей на все экспозиции, которые предусматривают проходную систему. Не упустите такую возможность. Организационные детали:Трансфер возможен из отелей Каппадокии;
При бронировании, пожалуйста, не забудьте указать свое место расположение.
Что входит
  • Профессиональный гид
  • Трансфер из/ обратно в отель
  • Индивидуальный транспорт
  • Входные билеты и налоги.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, напитки, обед)
Начало и место завершения
🚩 Отели Каппадокии
Основные достопримечательности Каппадокии
Основные достопримечательности Каппадокии
Основные достопримечательности Каппадокии
Основные достопримечательности Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TourAltinkum
TourAltinkum
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