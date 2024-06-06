Религиозные экскурсии по святым местам Каппадокии

Найдено 21 экскурсия в категории «Святые места» в Каппадокии, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
234 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
«В Селиме мы осмотрим скальный монастырь: кельи, трапезные и церкви — результат долгого и кропотливого труда монахов»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Все краски Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
156 отзывов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
«Музей под открытым небом Гёреме — комплекс старинных пещерных монастырей и келий монахов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
321 за всё до 6 чел.
Сокровища Южной Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
25 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
«Кроме того, вас ждёт византийский монастырь Селиме, где частично сохранились фрески и колонны 8-11 веков, и ювелирная мастерская оникса»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 2 чел.
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
69 отзывов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В Музее под открытым небом Гёреме окажетесь на огромном плато, усыпанном монастырями-скалами, и рассмотрите сохранившиеся фрески»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
«Медресе Ташкынпаша — место, где со времен династии Караманидов преподавали религиозные дисциплины»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
334 за всё до 6 чел.
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
«Музей под открытым небом Зельве, который включает в себя два десятка скальных монастырей»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
22 отзыва
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
210 за человека
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
«Возможно взять с собой детей, но на ваше усмотрение, так как им может быть непросто подниматься вверх к скальным храмам»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
«В древности в нём жили христиане, спасавшиеся от религиозных преследований»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
«Пещерный монастырский комплекс Селиме на краю долины Ихлара»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
65 отзывов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
«Это множество скальных монастырей: пока неизвестна причина возникновения поселения, но это было важное религиозное место в 9-го и 13-го веках»
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575489 за человека
По северной Каппадокии - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
«Госпитальный монастырь: рассматривая уникальный образец скальной архитектуры, восходящий к византийской эпохе, полюбуемся загадочными геометрическими фигурами и представим особенности духовной жизни первых христиан»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321257 за всё до 10 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
«Погуляете по сюрреалистическими долинам с «каменными грибами», посетите музей под открытым небом с вырезанными в скалах монастырями и увидите загадочную крепость Учхисар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
86 за человека
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Селиме — древняя обитель, вырубленная монахами в туфовой пещере»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
347 за всё до 6 чел.
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
«Пещерный монастырь и подземный город»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Экскурсия на вырубленный в скалах монастырь Селиме (Зеленый тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур в Каппадокии: монастырь Селиме и долина Гёреме
Откройте для себя волшебство Каппадокии в комфортном индивидуальном трансфере, включая посещение знаменитого монастыря Селиме
Начало: Трансфер из вашего отеля
«Подземный город Каймаклы и монастырь Селиме Посетите подземный город Каймаклы и исследуете уникальные помещения»
Расписание: каждый день с 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
90 за человека
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
«Вас ждут три фантастически красивые долины, «город гончаров» Аванос, монастырский комплекс Зельве и подземный город с таинственными лабиринтами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
300 за всё до 5 чел.
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
«Музей под открытым небом Гёреме — монастырский комплекс, где обитали ранние христиане»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340289 за всё до 4 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
«Здесь множество построек: от мечетей до церквей, от каменных домов до медресе, от монастырей до особняков»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342257 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень
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    насыщенный, но было невероятно интересно и легко, Мурат менял маршрут в зависимости от ситуации и мы везде были практически одни без толп туристов, прошли подземный город, побывали в древних храмах, прошли по ущелью. По итогу совсем не устали, а только зарядились энергией от красот Каппадокии. Однозначно рекомендуем, очень легко с гидом, отличный водитель, все очень комфортно и интересно

    Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
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    человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию!

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
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    тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны. Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
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    опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
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    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
  • П
    Павел
    31 мая 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
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    - человейники на 10 000 жителей, древние монастыри и церкви внутри гор, выкопанные вручную людьми тысячи лет назад. Татьяна организовала великолепный трансфер на каждом этапе путешествия, дала точные пошаговые инструкции с фото-привязками и видеомаршрутами по аэропорту Сабиха и Кайсери. Маршруты построены с минимальными переездами, на каждой остановке есть возможность перекуса, предприимчивые жители Каппадокии угощают чаем, кофе, фруктами, свежевыжатым соком. Мороженщики делают представления из каждой попытки купить и съесть заветную Дандурму. Фото передает только 1% от впечатлений.

    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
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  4. Красный тур по Каппадокии
  5. Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Святые места" можно забронировать 21 экскурсию от 75 до 489 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 683 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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