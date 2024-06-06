1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
«В Селиме мы осмотрим скальный монастырь: кельи, трапезные и церкви — результат долгого и кропотливого труда монахов»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
«Музей под открытым небом Гёреме — комплекс старинных пещерных монастырей и келий монахов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€321 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
«Кроме того, вас ждёт византийский монастырь Селиме, где частично сохранились фрески и колонны 8-11 веков, и ювелирная мастерская оникса»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
Групповая
7 часов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В Музее под открытым небом Гёреме окажетесь на огромном плато, усыпанном монастырями-скалами, и рассмотрите сохранившиеся фрески»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
«Медресе Ташкынпаша — место, где со времен династии Караманидов преподавали религиозные дисциплины»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
«Музей под открытым небом Зельве, который включает в себя два десятка скальных монастырей»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
Групповая
1 час
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€210 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
«Возможно взять с собой детей, но на ваше усмотрение, так как им может быть непросто подниматься вверх к скальным храмам»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
«В древности в нём жили христиане, спасавшиеся от религиозных преследований»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
«Пещерный монастырский комплекс Селиме на краю долины Ихлара»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
«Это множество скальных монастырей: пока неизвестна причина возникновения поселения, но это было важное религиозное место в 9-го и 13-го веках»
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
«Госпитальный монастырь: рассматривая уникальный образец скальной архитектуры, восходящий к византийской эпохе, полюбуемся загадочными геометрическими фигурами и представим особенности духовной жизни первых христиан»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321€257 за всё до 10 чел.
Мини-группа
7 часов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
«Погуляете по сюрреалистическими долинам с «каменными грибами», посетите музей под открытым небом с вырезанными в скалах монастырями и увидите загадочную крепость Учхисар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€86 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Селиме — древняя обитель, вырубленная монахами в туфовой пещере»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€347 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
«Пещерный монастырь и подземный город»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур в Каппадокии: монастырь Селиме и долина Гёреме
Откройте для себя волшебство Каппадокии в комфортном индивидуальном трансфере, включая посещение знаменитого монастыря Селиме
Начало: Трансфер из вашего отеля
«Подземный город Каймаклы и монастырь Селиме Посетите подземный город Каймаклы и исследуете уникальные помещения»
Расписание: каждый день с 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€90 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
«Вас ждут три фантастически красивые долины, «город гончаров» Аванос, монастырский комплекс Зельве и подземный город с таинственными лабиринтами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€300 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
«Музей под открытым небом Гёреме — монастырский комплекс, где обитали ранние христиане»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340€289 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
«Здесь множество построек: от мечетей до церквей, от каменных домов до медресе, от монастырей до особняков»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342€257 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень
- ММарина6 июня 2024Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
- ППавел5 июня 2024Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Святые места»
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