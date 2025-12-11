Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Каппадокии, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Предложение руки и сердца в Каппадокии
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическое предложение в Каппадокии
Сделайте предложение в Каппадокии среди воздушных шаров и скал. Организуем фотозону, трансфер и профессиональную фотосессию для вас
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 04:00
€400 за всё до 2 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
На автобусе
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
Провести день на снежных склонах и встать на лыжи или сноуборд
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:00
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€130 за человека

