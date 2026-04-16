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Турецкий хаммам, пилинг и пенный массаж + трансфер из отеля в Каппадокии

Расслабиться в своём кругу - без посторонних
Мы доставим вас в спа-комплекс, где вы познакомитесь с традиционным хаммамом.

В программе — сауна, пилинг, пенный массаж и отдых с бокалом местного вина — только для вас и вашей компании. А после всех процедур мы отвезём вас в отель.
4.2
5 отзывов
Турецкий хаммам, пилинг и пенный массаж + трансфер из отеля в Каппадокии
Турецкий хаммам, пилинг и пенный массаж + трансфер из отеля в Каппадокии
Турецкий хаммам, пилинг и пенный массаж + трансфер из отеля в Каппадокии

Описание трансфер

  • Трансфер из вашего отеля в Каппадокии.
  • Посещение сауны для подготовки тела и полного расслабления.
  • Традиционная процедура в хаммаме: пилинг (кесе) для очищения кожи.
  • Пенный массаж с натуральным оливковым мылом.
  • Маска для лица и время для отдыха.
  • Угощение фруктами, напитками и бокалом местного вина.
  • Трансфер в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, посещение сауны, традиционный хаммам, пилинг (кесе), пенный массаж, маска для лица, фрукты, напитки и бокал местного вина.
  • Продолжительность программы около 60–90 мин.
  • Возьмите с собой купальник или плавки. Полотенца и необходимые принадлежности предоставляются на месте.
  • Не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем.
  • С вами будет представитель нашей команды.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зия
Зия — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 140 туристов
Мы — локальное туристическое агентство в Каппадокии с большим опытом работы с индивидуальными путешественниками и небольшими группами. Наша команда организует такие активности, как прогулки на лошадях, ATV/квадро-туры, а также полёты на
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воздушных шарах в сотрудничестве с лицензированными операторами. Мы живём и работаем в Каппадокии много лет, хорошо знаем регион, маршруты и лучшие смотровые точки. Для нас важны безопасность, комфорт и искренние эмоции гостей. Мы всегда стараемся сделать каждую поездку особенной и запоминающейся.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
массаж не состоялся, но гид соврал трикстеру и мне темно ещё не хотят возвращаться аванс!!! я ещё по доброте поставил 5ку в отзывах, так как сообщение висело и не уходило, но тогда я не знал наглости гида. Прошу исправит на 1 звезду и вернуть аванс!
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З
Мы жили в Гёреме, нас отвезли в Чавушин. Хаммам современный, не исторический, но очень чистый, девушки-мойщицы русскоязычные, мочалки были новые (при нас распечатали) маму мыла Гуль, очень приветливая, массаж пенный очень зашёл))) Остались всем довольны, за 30 евро - превосходно)) Жаль, что в предпоследний день поездки сюда наведались, надо было в начале и конце))
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Елена
Отличный гид) Приехали за мной в отель вовремя,как договаривались. Встреча в хамаме прошла очень гостеприимно☺️Отличный пенный массаж)) Прекрасное место для релаксации😍
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С
Процедура понравилась, но часа мало нам показалось, поэтому рекомендую брать сетом 2 или 3 сеанса подряд, нам сказали так можно
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А
Этот хамам не имеет ничего общего с классическим турецким хамамом.
Здание не от хамама, нет полукруглого потолка, помещений что должны быть.

В помещении, где теплые камни и пенный массаж очень прохладно.

Женщина, которая делала пилинг, постоянно просила снять купальник, лезла трогать грудь

отвратительное место
Зия
Зия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна,

Спасибо за отзыв. Нам жаль, что опыт не оправдал ожиданий.

Наш хаммам — современного формата, это указано в описании и
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на фото. Все процедуры выполняются профессиональными женщинами-сотрудниками по стандартам спа и в рамках профессиональных границ.

Если у вас был дискомфорт, вы могли сообщить нам на месте, и мы бы сразу помогли.

С уважением.

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