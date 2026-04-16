Турецкий хаммам, пилинг и пенный массаж + трансфер из отеля в Каппадокии

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Александр массаж не состоялся, но гид соврал трикстеру и мне темно ещё не хотят возвращаться аванс!!! я ещё по доброте поставил 5ку в отзывах, так как сообщение висело и не уходило, но тогда я не знал наглости гида. Прошу исправит на 1 звезду и вернуть аванс! Вам был полезен этот отзыв? Да 1 Нет

З Зинаида Мы жили в Гёреме, нас отвезли в Чавушин. Хаммам современный, не исторический, но очень чистый, девушки-мойщицы русскоязычные, мочалки были новые (при нас распечатали) маму мыла Гуль, очень приветливая, массаж пенный очень зашёл))) Остались всем довольны, за 30 евро - превосходно)) Жаль, что в предпоследний день поездки сюда наведались, надо было в начале и конце)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Отличный гид) Приехали за мной в отель вовремя,как договаривались. Встреча в хамаме прошла очень гостеприимно☺️Отличный пенный массаж)) Прекрасное место для релаксации😍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Процедура понравилась, но часа мало нам показалось, поэтому рекомендую брать сетом 2 или 3 сеанса подряд, нам сказали так можно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет