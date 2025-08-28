Мои заказы

Каппадокия: тур на минивэне. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Откройте для себя Каппадокию за один день — без спешки и суеты, с полным комфортом на минивэне.

Спуститесь в таинственный подземный город, прогуляйтесь по скальным храмам и насладитесь панорамами Учхисара и Долины Голубей, а также дегустацией местного кофе и сладостей. Это путешествие объединяет историю, красоту и вкус региона в одном незабываемом дне.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Хотите путешествия, где не нужно спешить, но при этом вы увидите всё самое главное? Мы подготовили маршрут, который выведет вас из зоны «комфорта»… прямо в зону максимального комфорта! Без беготни и суеты — только знаковые места, вкусные остановки и настоящая атмосфера Каппадокии. Что вас ждёт:• Спуск на 8 этажей в загадочный подземный город Деринкую.
  • Прогулка по скальным храмам и святым местам, где зарождалось христианство.
  • Посещение величественных панорам Учхисара, Долины Голубей и Национального парка Гёреме.
  • Дегустация орехового каппадокийского кофе и местных сладостей.
  • Обед с традиционными блюдами региона.
  • Яркое финальное видео в формате панорамы 360° на память. О чём вы узнаете:• Почему Каппадокия стала духовным центром раннего христианства.
  • Как монашеские общины создали целые подземные города и монастыри с уникальными фресками.
  • Какие святые и мученики родились здесь в III–IV веках.

• Чем уникален ландшафт региона и как он спасал христиан от преследований. Бонус — варианты встречи рассвета/заката 🌄(по желанию):

35€ - Панорама • 40€ – Конная прогулка • 40€ – Поездка на квадроциклах • 100€ - Джиппинг (до 4х человек) • 100€ - Кабриолет (до 3х человек) • 180-200€ - Фотосессия (до 2х человек).

Ежедневная экскурсия с 9.00 - 17.00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Дегустация кофе
  • Обед
  • Вход в подземный город
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Варианты встречи рассвета/заката 🌄 (по желанию)
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневная экскурсия с 9.00 - 17.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
28 авг 2025
Незабываемое путешествие в Каппадокию

Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Каппадокии! Организация тура превзошла все наши ожидания.

Гид Гайрат оказался настоящим профессионалом своего дела. Его глубокие знания истории и культуры региона,
умение интересно преподнести материал и готовность ответить на любые вопросы сделали наше путешествие по-настоящему познавательным. Гайрат с особым вниманием относился к каждому участнику группы, помогал с фотосъёмкой и делился полезными советами.

Транспорт был комфортабельным и современным, что особенно важно при длительных переездах между достопримечательностями. Водитель вёл машину аккуратно, соблюдая все меры безопасности.

Обед в традиционном турецком ресторане стал настоящим гастрономическим открытием. Местные блюда были приготовлены из свежих продуктов, а атмосфера заведения погружала в колорит восточной культуры.

Но главное — это, конечно же, пейзажи Каппадокии. Фантастические долины с причудливыми скальными образованиями, подземные города и древние церкви — всё это создаёт неповторимый облик региона. Особенно впечатлили панорамные виды с холмов, где можно было в полной мере оценить всю красоту этого удивительного места.

Благодаря Гайрату и отличной организации тура у нас остались самые тёплые воспоминания о Каппадокии. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с этим удивительным регионом!

Входит в следующие категории Каппадокии

