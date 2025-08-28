Откройте для себя Каппадокию за один день — без спешки и суеты, с полным комфортом на минивэне.
Спуститесь в таинственный подземный город, прогуляйтесь по скальным храмам и насладитесь панорамами Учхисара и Долины Голубей, а также дегустацией местного кофе и сладостей. Это путешествие объединяет историю, красоту и вкус региона в одном незабываемом дне.
Описание экскурсии
Хотите путешествия, где не нужно спешить, но при этом вы увидите всё самое главное? Мы подготовили маршрут, который выведет вас из зоны «комфорта»… прямо в зону максимального комфорта! Без беготни и суеты — только знаковые места, вкусные остановки и настоящая атмосфера Каппадокии. Что вас ждёт:• Спуск на 8 этажей в загадочный подземный город Деринкую.
- Прогулка по скальным храмам и святым местам, где зарождалось христианство.
- Посещение величественных панорам Учхисара, Долины Голубей и Национального парка Гёреме.
- Дегустация орехового каппадокийского кофе и местных сладостей.
- Обед с традиционными блюдами региона.
- Яркое финальное видео в формате панорамы 360° на память. О чём вы узнаете:• Почему Каппадокия стала духовным центром раннего христианства.
- Как монашеские общины создали целые подземные города и монастыри с уникальными фресками.
- Какие святые и мученики родились здесь в III–IV веках.
• Чем уникален ландшафт региона и как он спасал христиан от преследований. Бонус — варианты встречи рассвета/заката 🌄(по желанию):
35€ - Панорама • 40€ – Конная прогулка • 40€ – Поездка на квадроциклах • 100€ - Джиппинг (до 4х человек) • 100€ - Кабриолет (до 3х человек) • 180-200€ - Фотосессия (до 2х человек).
Ежедневная экскурсия с 9.00 - 17.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Дегустация кофе
- Обед
- Вход в подземный город
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Варианты встречи рассвета/заката 🌄 (по желанию)
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневная экскурсия с 9.00 - 17.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Антон
28 авг 2025
Незабываемое путешествие в Каппадокию
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по Каппадокии! Организация тура превзошла все наши ожидания.
Гид Гайрат оказался настоящим профессионалом своего дела. Его глубокие знания истории и культуры региона,
