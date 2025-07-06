Мини-группа
до 1 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Путешествие по Каппадокии откроет вам древние подземные города и живописные каньоны. Уникальные пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
18%
Групповая
до 20 чел.
Зеленый тур: Древнее подземелье
Погрузитесь в атмосферу Южной Каппадокии, посетив древний подземный город и каньон Ихлара. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€88.10
€107 за человека
Индивидуальная
Каппадокия за один день: комфортный тур на минивэне. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 9-17
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
€300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июля 2025Все понравилось! Арзу замечательная! Очень интересно рассказывает!
- ММария15 мая 2025Прямо после завтрака Сулейман забрал нас из отеля и повёз на экскурсию, попутно рассказывая об интересностях местных достопримечательностей. Было интересно
- EEkaterina14 марта 2025Путешествие понравилось, очень спокойно и легко все прошло. Гид прислушивается к пожеланиям туристов, очень интересно рассказывает. Русский язык на хорошем уровне. Рекомендую.
- ТТатьяна25 ноября 2024Наш экскурсовод была замечательна.
Но: со стороны организатора было бы честно отменить экскурсию. С утра шёл сильный снег, ничего не было
- ЕЕлена19 апреля 2024Все по программе. Всё нормально.
- ССамира6 ноября 2023Прекрасная поездка с гидом Еленой! Очень много интересного про каждый из пунктов экскурсии! Ресторан около реки Мелендиз в долине Ихлара и обед с рыбкой просто супер! Спасибо большое!
- ИИрина4 мая 2023Зеленый тур - просто потрясающий!! Великолепные ландшафты!!! хотелось зайти в каждый проход, залезть на каждую скалу и все запечатлеть!))) Особенно понравилась Долина Монахов. А с нашим гидом Пашой, было вдвойне интереснее!!! Огромное ему спасибо!!! 😊👍🏻👍🏻👍🏻
- KKirill23 апреля 2023Прекрасная экскурсия. Сулейман очень старался и рассказал много интересной информации, всегда отвечал на наши вопросы и был максимально отзывчив. Сама
- OOksana7 марта 2023Экскурсия прошла отлично!
- ККсения5 марта 2023Все было хорошо. Руслан заботился о нас всю поездку!
- ААлена4 марта 2023Экскурсия оооочень понравилась. Оли интересно рассказывает, и все очень удобно организовано. столовая правда не очень)))
- ММария28 февраля 2023все было хорошо) жаль погода не самая приятная
- AAdil10 февраля 2023Все было супер!!!!!
- ГГалина7 февраля 2023Благодарим вас! Всё отлично
