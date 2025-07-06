Мои заказы

Зелёный тур по Каппадокии
На автобусе
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Путешествие по Каппадокии откроет вам древние подземные города и живописные каньоны. Уникальные пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Зеленый тур: Древнее подземелье
Пешая
На автобусе
7 часов
-
18%
26 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Зеленый тур: Древнее подземелье
Погрузитесь в атмосферу Южной Каппадокии, посетив древний подземный город и каньон Ихлара. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€88.10€107 за человека
Каппадокия за один день: комфортный тур на минивэне. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
Каппадокия за один день: комфортный тур на минивэне. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 9-17
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
€300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июля 2025
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Все понравилось! Арзу замечательная! Очень интересно рассказывает!
  • М
    Мария
    15 мая 2025
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Прямо после завтрака Сулейман забрал нас из отеля и повёз на экскурсию, попутно рассказывая об интересностях местных достопримечательностей. Было интересно
    читать дальше

    послушать об истории Каппадокии времен Хеттской империи. Побывали в долине голубей. Внезапно голубей там не оказалось, зато там красиво. В подземном городе было тесновато, но завораживающе, можно почувствовать себя фрименом. Примерили султаниты, сытно покушали, покормили кошек (куда же в Турции без них) и задегустировали всякие вкусности, среди которых оказались, внезапно, драконьи яйца! Естественно, ушли не с пустыми руками. Нагулялись по древним скальным жилищам и каньону. В общем, экскурсия разнообразная, побольше бы таких!

  • E
    Ekaterina
    14 марта 2025
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Путешествие понравилось, очень спокойно и легко все прошло. Гид прислушивается к пожеланиям туристов, очень интересно рассказывает. Русский язык на хорошем уровне. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    25 ноября 2024
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Наш экскурсовод была замечательна.
    Но: со стороны организатора было бы честно отменить экскурсию. С утра шёл сильный снег, ничего не было
    читать дальше

    видно, многие дороги были перекрыты, пейзажной красоты мы не увидели, нигде не гуляли. В пещерном городе хотелось походить дольше, а поездка в ювелирный магазин вообще была ни к чему. Спасибо, что пошли нам на встречу и отвезли в керамическую мастерскую, которой не было в программе. Это был конец ноября. Совет: в плохую погоду лучше съездить в пещерный город самостоятельно и вволю там нагуляться.

  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Все по программе. Всё нормально.
  • С
    Самира
    6 ноября 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Прекрасная поездка с гидом Еленой! Очень много интересного про каждый из пунктов экскурсии! Ресторан около реки Мелендиз в долине Ихлара и обед с рыбкой просто супер! Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    4 мая 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Зеленый тур - просто потрясающий!! Великолепные ландшафты!!! хотелось зайти в каждый проход, залезть на каждую скалу и все запечатлеть!))) Особенно понравилась Долина Монахов. А с нашим гидом Пашой, было вдвойне интереснее!!! Огромное ему спасибо!!! 😊👍🏻👍🏻👍🏻
  • K
    Kirill
    23 апреля 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Прекрасная экскурсия. Сулейман очень старался и рассказал много интересной информации, всегда отвечал на наши вопросы и был максимально отзывчив. Сама
    читать дальше

    экскурсия хорошая, все заявленные точки были, времени более чем достаточно.

    (Туристам на заметку: последняя точка - магазин сладостей, орехов и т. п. - цены там выше обычных в 2-4 раза, имейте в виду).

  • O
    Oksana
    7 марта 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Экскурсия прошла отлично!
  • К
    Ксения
    5 марта 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Все было хорошо. Руслан заботился о нас всю поездку!
  • А
    Алена
    4 марта 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Экскурсия оооочень понравилась. Оли интересно рассказывает, и все очень удобно организовано. столовая правда не очень)))
  • М
    Мария
    28 февраля 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    все было хорошо) жаль погода не самая приятная
  • A
    Adil
    10 февраля 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Все было супер!!!!!
  • Г
    Галина
    7 февраля 2023
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Благодарим вас! Всё отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Подземный город Деринкую»

