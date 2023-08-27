Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии

Индивидуальная экскурсия в Каппадокии
5
10 отзывов
Получите заряд адреналина, совершив индивидуальную поездку на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии и встретьте закат в Долине роз.

Полюбуйтесь древнегреческой архитектурой, почувствуйте острые ощущения от езды на квадроцикле и восхититесь уникальными скальным образованиям печально известной Долины любви.
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
Ближайшие даты:
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5
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8
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Долина Мечей
  • Долина любви
  • Белая долина
  • Красная долина

Описание

Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле. Этот тур будет индивидуальным — только для вас и вашей семьи. Инструктор оценит ваши навыки вождения и задаст темп в соответствии со скоростью вашего передвижения. Если вы опытный водитель и хотите двигаться быстрее, эта поездка станет для вас идеальной. Сперва вы проедете через Долину Мечей — самую маленькую в регионе, и полюбуетесь похожими на мечи сказочными дымоходами, которые и дали местности ее название. Затем вас ждут Долина Любви, Белая и Красная долины. Вы сможете остановиться в каждой из них, чтобы отдохнуть и сфотографироваться. Завершится поездка в Долине роз, где вы сможете полюбоваться заходом солнца с одного из лучших мест для наблюдения за закатом в Каппадокии. Важно:
  • Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
  • Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно.
  • Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь.

Ежедневно в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Двухчасовая поездка на квадроциклах
  • Защитная экипировка (маски, шлемы, очки)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, оденьтесь в комфортную для вас одежду, которую можно испачкать, и удобную обувь. Тур отправляется в вечернее время.
  • Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
  • Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Т
27 авг 2023
Мой муж и я прекрасно провели время в этом туре. Гиды были дружелюбные и полезные. казалось, что мы вообще единственные катаемся на квадроциклах. Предоставили подходящие очки и пылевые балаклавы, за что мы были очень благодарны по итогу. Спасибо за отличные впечатления!!
А
24 авг 2023
Супер поездка - мы брали частную экскурсию, и наш гид отвез нас в некоторые особенные и необычные места. Действительно было очень весело. Рекомендую к посещению!!
I
17 авг 2023
Это любовь с первого взгляда - наше приключение на квадроциклах!!!! У нас был частный гид - только я и мой молодой человек! Это было по-настоящему весело. рекомендую. Спасибо ребята!:-)
М
15 авг 2023
Мы брали индивидуальный тур. если коротко: трансфер забирает из отеля и привозит к точке выезда. Вы показываете свои водительские права, и получаете бандану, шлем, очки и маску для лица. Все это быстро, а затем начинается самое интересное - катание на квадроциках. Наш гид был восхитительным. Сфотографировал нас, сделал видео и отвез в красивые точки. Поскольку мы не были в группе, мы смогли охватить гораздо больше локаций. Конец тура - наблюдение за закатом, который был невероятным. Затем возвращаемся в точку отправления и возвращаем квадроциклы. Помогают почистить одежды от грязи и везут обратно в отель.
К
5 авг 2023
Удивительный тур! Спасибо Мехмету, который сопровождал нас… он был великолепен, особенно при общении с нашими детьми. Получили от поездки большое удовольствие. Изюминка нашего визита в Каппадокию:-)
С
14 июля 2023
Экскурсия потрясающая! У нас был частный тур на двоих, что действительно здорово в сравнении с группами по 30 человек. Гид был очень приятным и показал нам основные локации Гёреме. Абсолютно точно рекомендую!!
А
5 июля 2023
Эмоции зашкаливают!! Рекомендую эту компанию и частный тур. Воспоминания, которые бывают только раз в жизни. Гид замечательный, очень внимательный. Мне так понравилось, что я катался дважды!
П
2 июля 2023
Было весело и познавательно, гид отличный. Лучшая возможность увидеть Каппадокию с другой стороны. Советую!
Ю
27 июня 2023
отлично провели время! Мы знали, что будет весело, но это было в 10000 раз лучше всех представлений! гид молодцина, выкладывался на все 100! 10/10
М
21 июня 2023
Отличная индивидуальная поездка! Гид был очень дружелюбным, знающим, отлично нас фотографировал. Очень рекомендую этот формат!

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