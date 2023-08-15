Получите заряд адреналина, совершив индивидуальную поездку на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии и встретьте закат в Долине роз.
Полюбуйтесь древнегреческой архитектурой, почувствуйте острые ощущения от езды на квадроцикле и восхититесь уникальными скальным образованиям печально известной Долины любви.
Полюбуйтесь древнегреческой архитектурой, почувствуйте острые ощущения от езды на квадроцикле и восхититесь уникальными скальным образованиям печально известной Долины любви.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле. Этот тур будет индивидуальным — только для вас и вашей семьи. Инструктор оценит ваши навыки вождения и задаст темп в соответствии со скоростью вашего передвижения. Если вы опытный водитель и хотите двигаться быстрее, эта поездка станет для вас идеальной. Сперва вы проедете через Долину Мечей — самую маленькую в регионе, и полюбуетесь похожими на мечи сказочными дымоходами, которые и дали местности ее название. Затем вас ждут Долина Любви, Белая и Красная долины. Вы сможете остановиться в каждой из них, чтобы отдохнуть и сфотографироваться. Завершится поездка в Долине роз, где вы сможете полюбоваться заходом солнца с одного из лучших мест для наблюдения за закатом в Каппадокии. Важно:
- Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно.
- Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь.
Ежедневно в 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Мечей
- Долина любви
- Белая долина
- Красная долина
Что включено
- Трансфер
- Двухчасовая поездка на квадроциклах
- Защитная экипировка (маски, шлемы, очки)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы брали индивидуальный тур. если коротко: трансфер забирает из отеля и привозит к точке выезда. Вы показываете свои водительские права, и получаете бандану, шлем, очки и маску для лица. Все
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Т
Мой муж и я прекрасно провели время в этом туре. Гиды были дружелюбные и полезные. казалось, что мы вообще единственные катаемся на квадроциклах. Предоставили подходящие очки и пылевые балаклавы, за что мы были очень благодарны по итогу. Спасибо за отличные впечатления!!
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С
Экскурсия потрясающая! У нас был частный тур на двоих, что действительно здорово в сравнении с группами по 30 человек. Гид был очень приятным и показал нам основные локации Гёреме. Абсолютно точно рекомендую!!
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С
Экскурсия потрясающая! У нас был частный тур на двоих, что действительно здорово в сравнении с группами по 30 человек. Гид был очень приятным и показал нам основные локации Гёреме. Абсолютно точно рекомендую!!
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К
Удивительный тур! Спасибо Мехмету, который сопровождал нас… он был великолепен, особенно при общении с нашими детьми. Получили от поездки большое удовольствие. Изюминка нашего визита в Каппадокию:-)
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I
Это любовь с первого взгляда - наше приключение на квадроциклах!!!! У нас был частный гид - только я и мой молодой человек! Это было по-настоящему весело. рекомендую. Спасибо ребята!:-)
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