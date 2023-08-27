Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.

Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно.

Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь.

Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле. Этот тур будет индивидуальным — только для вас и вашей семьи. Инструктор оценит ваши навыки вождения и задаст темп в соответствии со скоростью вашего передвижения. Если вы опытный водитель и хотите двигаться быстрее, эта поездка станет для вас идеальной. Сперва вы проедете через Долину Мечей — самую маленькую в регионе, и полюбуетесь похожими на мечи сказочными дымоходами, которые и дали местности ее название. Затем вас ждут Долина Любви, Белая и Красная долины. Вы сможете остановиться в каждой из них, чтобы отдохнуть и сфотографироваться. Завершится поездка в Долине роз, где вы сможете полюбоваться заходом солнца с одного из лучших мест для наблюдения за закатом в Каппадокии. Важно: