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М Марат читать дальше уменьшить это быстро, а затем начинается самое интересное - катание на квадроциках. Наш гид был восхитительным. Сфотографировал нас, сделал видео и отвез в красивые точки. Поскольку мы не были в группе, мы смогли охватить гораздо больше локаций. Конец тура - наблюдение за закатом, который был невероятным. Затем возвращаемся в точку отправления и возвращаем квадроциклы. Помогают почистить одежды от грязи и везут обратно в отель. Мы брали индивидуальный тур. если коротко: трансфер забирает из отеля и привозит к точке выезда. Вы показываете свои водительские права, и получаете бандану, шлем, очки и маску для лица. Все Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Таня Мой муж и я прекрасно провели время в этом туре. Гиды были дружелюбные и полезные. казалось, что мы вообще единственные катаемся на квадроциклах. Предоставили подходящие очки и пылевые балаклавы, за что мы были очень благодарны по итогу. Спасибо за отличные впечатления!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Света Экскурсия потрясающая! У нас был частный тур на двоих, что действительно здорово в сравнении с группами по 30 человек. Гид был очень приятным и показал нам основные локации Гёреме. Абсолютно точно рекомендую!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Экскурсия потрясающая! У нас был частный тур на двоих, что действительно здорово в сравнении с группами по 30 человек. Гид был очень приятным и показал нам основные локации Гёреме. Абсолютно точно рекомендую!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Карина Удивительный тур! Спасибо Мехмету, который сопровождал нас… он был великолепен, особенно при общении с нашими детьми. Получили от поездки большое удовольствие. Изюминка нашего визита в Каппадокию:-) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет