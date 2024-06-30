Что вы увидите:

Панорама Гёреме. Это лучшее место, чтобы увидеть Гереме и сделать отличные фотографии. Здесь гид расскажет вам о Каппадокии. Первая достопримечательность вызовет у вас головокружение от окружающей красоты! (30 минут) • Подземный город. В Каппадокии более 200 подземных городов. Около 30 из них открыты для посещения как музеи. Из них мы посетим Каймаклы — крупнейший подземный город в мире. Это потрясающая возможность понять, как древние люди жили на глубине 40-50 метров под землей. (45 минут) • Крепость Ортахисар. Здесь вы увидите крепость Ортахисар, состоящую из вулканического пепла, которая вызывающе стояла годами. Затем вы выпьете каппадокийский кофе и насладитесь невероятным видом на долину. (30 минут) • Ателье Драгоценные камни зултанита и оникса. Камень зултанит, который редко можно увидеть, считается самым популярным в Турции, так как он может менять свой цвет. Это очень желанный драгоценный камень для туристов. Вы можете купить каппадокийский сувенир для себя. (30 минут) • Музей под открытым небом Гереме. Здесь вы увидите высеченные в скале церкви и монастыри, святые места и фрески, которым поклонялись ранние христиане. Из 10 церквей 4 или 5 можно посетить. (75 минут) • Музей Пашабаглары (другие названия — Долина монахов или Долина фей). Здесь, в центре виноградника, можно увидеть очень примечательные земляные столбы. В долине Пасабаг находятся одни из самых ярких сказочных дымоходов в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышками. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти сказочные дымоходы названы волшебными дымоходами в форме гриба.

Гончарная мастерская Аванос. История Аваноса восходит к древним временам. Он известен своими гончарными мастерскими. У вас будет возможность посмотреть на традиционное демонстрационное искусство и изготовить свое изделие. Глина, использованная в демонстрации глиняной посуды, берется из Кызылырмак (Красной реки), проходящей в центре города.

Долина воображения. Знаменитые камни в форме животных можно увидеть только здесь. По своей природе скульптура напоминает зоопарк. Вы можете увидеть скальные образования, такие как верблюд, змея, слон, ящерица. Важная информация:.

Долина воображения. Знаменитые камни в форме животных можно увидеть только здесь. По своей природе скульптура напоминает зоопарк. Вы можете увидеть скальные образования, такие как верблюд, змея, слон, ящерица. Важная информация:.

• Долина воображения. Знаменитые камни в форме животных можно увидеть только здесь. По своей природе скульптура напоминает зоопарк. Вы можете увидеть скальные образования, такие как верблюд, змея, слон, ящерица. Важная информация: