Каппадокия в первую очередь известна во всем мире полетами на воздушных шарах. Однако это лишь малая часть того, что может предложить этот удивительный регион. Здесь вы найдете невероятно красивую природу, подземные города и богатую историю. Приглашаем вас отправиться на однодневную экскурсию, чтобы понять и исследовать Каппадокию.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Панорама Гёреме. Это лучшее место, чтобы увидеть Гереме и сделать отличные фотографии. Здесь гид расскажет вам о Каппадокии. Первая достопримечательность вызовет у вас головокружение от окружающей красоты! (30 минут) • Подземный город. В Каппадокии более 200 подземных городов. Около 30 из них открыты для посещения как музеи. Из них мы посетим Каймаклы — крупнейший подземный город в мире. Это потрясающая возможность понять, как древние люди жили на глубине 40-50 метров под землей. (45 минут) • Крепость Ортахисар. Здесь вы увидите крепость Ортахисар, состоящую из вулканического пепла, которая вызывающе стояла годами. Затем вы выпьете каппадокийский кофе и насладитесь невероятным видом на долину. (30 минут) • Ателье Драгоценные камни зултанита и оникса. Камень зултанит, который редко можно увидеть, считается самым популярным в Турции, так как он может менять свой цвет. Это очень желанный драгоценный камень для туристов. Вы можете купить каппадокийский сувенир для себя. (30 минут) • Музей под открытым небом Гереме. Здесь вы увидите высеченные в скале церкви и монастыри, святые места и фрески, которым поклонялись ранние христиане. Из 10 церквей 4 или 5 можно посетить. (75 минут) • Музей Пашабаглары (другие названия — Долина монахов или Долина фей). Здесь, в центре виноградника, можно увидеть очень примечательные земляные столбы. В долине Пасабаг находятся одни из самых ярких сказочных дымоходов в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышками. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти сказочные дымоходы названы волшебными дымоходами в форме гриба.
- Гончарная мастерская Аванос. История Аваноса восходит к древним временам. Он известен своими гончарными мастерскими. У вас будет возможность посмотреть на традиционное демонстрационное искусство и изготовить свое изделие. Глина, использованная в демонстрации глиняной посуды, берется из Кызылырмак (Красной реки), проходящей в центре города.
Долина воображения. Знаменитые камни в форме животных можно увидеть только здесь. По своей природе скульптура напоминает зоопарк. Вы можете увидеть скальные образования, такие как верблюд, змея, слон, ящерица. Важная информация:.
Долина воображения. Знаменитые камни в форме животных можно увидеть только здесь. По своей природе скульптура напоминает зоопарк. Вы можете увидеть скальные образования, такие как верблюд, змея, слон, ящерица. Важная информация:.
• Долина воображения. Знаменитые камни в форме животных можно увидеть только здесь. По своей природе скульптура напоминает зоопарк. Вы можете увидеть скальные образования, такие как верблюд, змея, слон, ящерица. Важная информация:
- Экскурсия проводится на машине, однако есть и пешеходная часть. Поэтому следует выбрать обувь, подходящую для пеших прогулок.
- Встреча с гидом состоится в указанное время в отеле, где вы остановились.
- Пожалуйста, сообщите нам информацию об отеле, в котором вы остановились.
Указанные часы предназначены для информационных целей. Время начала и окончания может быть изменено в соответствии с вашим запросом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Гёреме
- Подземный город
- Крепость Ортахисар
- Музей под открытым небом Гереме
- Музей Пашабаглары
- Гончарная мастерская Аванос
- Долина воображения
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер в/из отеля
- Комфортабельный транспорт
- Вода для каждого человека
Что не входит в цену
- Обед: от 8-10 € до 45-50 € на чел. (по желанию)
- Входные билеты: 10-25 € на чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: В вашем отеле или в центре города (по вашему запросу)
Когда и сколько длится?
Когда: Указанные часы предназначены для информационных целей. Время начала и окончания может быть изменено в соответствии с вашим запросом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на машине, однако есть и пешеходная часть. Поэтому следует выбрать обувь, подходящую для пеших прогулок
- Встреча с гидом состоится в указанное время в отеле, где вы остановились
- Пожалуйста, сообщите нам информацию об отеле, в котором вы остановились
- Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы изменить время начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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