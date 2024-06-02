Экскурсии на микроавтобусе в Каппадокии с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Каппадокии, цены от €14, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
165 отзывов
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
«Поездка пройдет на комфортабельном современном микроавтобусе Mercedes»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 за человека
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
«В стоимость входит трансфер на микроавтобусе Мерседес Спринтер, входные билеты в музеи и вкусный обед»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Загадочная Каппадокия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
«Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
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    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Хороший тур. Гид хорошо ориентируется в материале, дает много интересной информации. Очень доброжелательна и клиентоориентирована. Помимо программы экскурсии, ответила на
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    множество наших вопросов о современной жизни в Каппадокии. Компания-организатор тоже порадовала. Мы забыли после окончания экскурсии в автобусе кофту и заметили это только через несколько часов, гуляя по городу. Думали, будет проблема созваниваться с гидом, водителем и т. д. Оказалось кофту уже давно привезли и оставили для нас на ресепшене отеля. Из минусов экскурсии - не совсем была понятна логистика перемещений в течение дня. Показалось, что большой и не очень целесообразный крюк на автобусе, чтобы пообедать в каком-то не особо примечательном месте.

  • O
    Olga
    19 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление. Она спасла всю нашу дальнейшую логистику.
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    В чем суть: Мы с мужем забронировали два места из Гёреме к аэропорту Невшехир, для этого необходимо скинуть номер рейса, дату и тд. Забронировали, ждём. В итоге Марина проверила наш рейс, и выяснилось, что его не существует в природе. Не совпадает ни время, ни номер рейса. После выяснения оказалось, что авиакомпания в одностороннем порядке изменила не только время вылета, но и аэропорт!!! Это было ключевым. У нас посыпалась вся логистика. После предстояло еще несколько рейсов. Мы поменяли на предложеннный вариант билеты, каким-то чудом успели доехать из нового аэропорта Стамбул в Сабиху. Но ключевое, что мы бы и знать не знали об измененных данных, так как в агрегаторе вплоть до нашего вылета данные рейса якобы актуальные! В общем, спасибо большое еще раз! 🤍 И да, трансфер рекомендую, все вовремя, встречают из аэропорта Невшехир с табличкой, потом развозят по гостиницам. Такая же схема и из гостиницы.

    В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправлениеВ первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление
  • O
    Oksana
    16 мая 2024
    Загадочная Каппадокия
    Огромное спасибо за экскурсию нам было очень приятно и интересно. С Муратом очень легко и приятно общаться. Много интересного узнали
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    из истории региона и увидели Кападокию глазами любящего жителя. Маршрут составлен интересно и не проходит по туристическим меккам, и это даёт возможность по настоящему понять красоту этого региона.

  • A
    Alla
    14 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Отличная организация трансфера. Рекомендую данного оператора.
  • E
    Elizaveta
    9 мая 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с красотами Каппадокии! У нас был замечательный гид Елена - невероятно харизматичная и обаятельная женщина, рассказала
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    все в подробностях, ответила на вопросы, при этом успевала параллельно шутить, делиться интересными подробностями о жизни в Турции, об особенностях местного населения, не забывая при этом держать всю группу вместе, чтобы никто нигде не потерялся, не задержался и т. д. Еще и сделала всем желающим отличные фото и видео!! Экскурсия, как и заявлено, была на русском языке, с комфортом довезли до всех мест, накормили и развезли по отелям. В общем, рекомендуем! Особенно рекомендую попасть к Елене;)

  • А
    Анастасия
    26 апреля 2024
    Загадочная Каппадокия
    отличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманом, так как Мурат был
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    занят. Позже познакомились с самим Муратом - удивительно добрый и внимательный человек. Помог нам попасть на полет шаров и получить незабываемые ощущения

    отличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманомотличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманомотличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманомотличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманомотличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманом
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Загадочная Каппадокия
    Доброе! Все очень понравилось, загадочная, фантастическая Каппадокия с невероятными пейзажами. Отличный гид, что важно, житель Каппадоккии, со знанием русского языка
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    и истории. Нас встретили в аэропорту и возили на минивене. Водитель профессионал своего дела, возил мягко и плавно. Благодарю и рекомендую Мурата от всей души.

    Доброе! Все очень понравилось, загадочная, фантастическая Каппадокия с невероятными пейзажами. Отличный гид, что важно, житель Каппадоккии

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
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  8. Монастыри Гёреме
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  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 289 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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