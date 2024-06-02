1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
«Поездка пройдет на комфортабельном современном микроавтобусе Mercedes»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€14 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
«В стоимость входит трансфер на микроавтобусе Мерседес Спринтер, входные билеты в музеи и вкусный обед»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
«Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- AAnna23 мая 2024Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
- ММария22 мая 2024Хороший тур. Гид хорошо ориентируется в материале, дает много интересной информации. Очень доброжелательна и клиентоориентирована. Помимо программы экскурсии, ответила на
- OOlga19 мая 2024В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление. Она спасла всю нашу дальнейшую логистику.
- OOksana16 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию нам было очень приятно и интересно. С Муратом очень легко и приятно общаться. Много интересного узнали
- AAlla14 мая 2024Отличная организация трансфера. Рекомендую данного оператора.
- EElizaveta9 мая 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с красотами Каппадокии! У нас был замечательный гид Елена - невероятно харизматичная и обаятельная женщина, рассказала
- ААнастасия26 апреля 2024отличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманом, так как Мурат был
- ЕЕлена25 апреля 2024Доброе! Все очень понравилось, загадочная, фантастическая Каппадокия с невероятными пейзажами. Отличный гид, что важно, житель Каппадоккии, со знанием русского языка
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На микроавтобусе»
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