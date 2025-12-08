Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Alex Tour Ваш гид в Каппадокии Написать вопрос Групповая фото-экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день €39 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание фото-прогулки Предсталяем вашему вниманию потрясающее зрелище шаров на рассвете. Мы заберем вас из отеля не задолго до рассвета чтобы вы успели с первыми лучами солна увидить потрясающий вид шаров в Розовой Долине. Мы дадим вам немного времени сделать видео и фото и затем мы отправимся в великолепную долину Любви, где летящие шары как на ладони. Вы проведете 2 часа с фотографом который посстарается поймать самые шикарные кадры. Мы так же угостим вас снеками и согревающими напитками. Важная информация: Ожидайте трансфер на ресепшене Тур проводится в зависимости от того, летят ли шары.

Каждый день Выбрать дату