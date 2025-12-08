Описание фото-прогулкиПредсталяем вашему вниманию потрясающее зрелище шаров на рассвете. Мы заберем вас из отеля не задолго до рассвета чтобы вы успели с первыми лучами солна увидить потрясающий вид шаров в Розовой Долине. Мы дадим вам немного времени сделать видео и фото и затем мы отправимся в великолепную долину Любви, где летящие шары как на ладони. Вы проведете 2 часа с фотографом который посстарается поймать самые шикарные кадры. Мы так же угостим вас снеками и согревающими напитками. Важная информация: Ожидайте трансфер на ресепшене Тур проводится в зависимости от того, летят ли шары.
Каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина любви
- Розовая Долина
Что включено
- Трансфер
- Фотосессия
- Напитки
Что не входит в цену
- Распечатанные фотографии
- Платье
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Ожидайте трансфер на ресепшене
- Тур проводится в зависимости от того, летят ли шары
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Групповая
Лучший выборКаппадокия: рассвет на воздушном шаре
Насладитесь полётом на воздушном шаре над живописными долинами Каппадокии. Откройте для себя красоту на рассвете и начните день с безалкогольным игристым
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: пикник в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от €120 за человека
Групповая
до 20 чел.
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 дек в 04:30
€300 за человека