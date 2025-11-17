Позвольте себе магию рассвета в небе над Каппадокией! Вы увидите, как десятки воздушных шаров поднимаются над долинами, а мягкий полёт подарит чувство лёгкости и восторга. Уютная организация и профессиональные пилоты сделают путешествие комфортным и запоминающимся.
Описание экскурсииРассветное чудо в небе Мы встретим вас ранним утром — в 3:30–4:00 (зимой и осенью — 5:30–6:30) и доставим на стартовую площадку. Вы увидите, как наполняются воздухом десятки шаров, и почувствуете, как дух захватывает, когда ваш аэростат мягко поднимается над долинами в первых лучах солнца. Над долинами и легендами Вас ждут зрелища Долины любви, Учхисара и монастырей Гёреме. В полёте шар движется плавно, поэтому даже те, кто боится высоты, чувствуют себя спокойно. В корзине будут трое сопровождающих, включая опытных пилотов, которые расскажут истории о Каппадокии и создадут особую атмосферу. После мягкой посадки вы получите сертификат участника полёта и вернётесь в отель — как раз к завтраку. Яркие фото, виды и чувство полного счастья останутся с вами надолго, ведь полёты проходят здесь почти круглый год, делая каждое утро по‑настоящему волшебным. Важная информация:
- Мы принимаем оплату с карты любого банка РФ либо иностранного банка. Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как места на шаре выкупаются для вас заранее. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются не позднее, чем за сутки до полёта (наличными или переводом на карту).
- Полная стоимость возвращается исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.
- Полёт запрещён детям до 6 лет и пожилым людям старше 65 лет.
- Водитель и пилот не говорят по-русски, но вы всегда можете связаться с нами по всем вопросам.
- Как происходит управление шаром? 40% — это пилот, 60% — ветер. Главное — это ваша безопасность, поэтому пилот на месте решает, на какой высоте лететь.
- Шары в Каппадокии взлетают круглый год. Но при планировании поездки учитывайте, что полёт могут перенести на следующий день из-за погодных условий.
- По желанию возможен трансфер из/в аэропорт (групповой — €10 с чел. в одну сторону, индивидуальный — €80 за машину до 4 человек в одну сторону).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина любви
- Учхисар
- Гёреме
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Полет на воздушном шаре
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
владимир
17 ноя 2025
Всё прошло замечательно — настоящий полёт мечты!
И
Иван
13 авг 2025
Всё было просто великолепно! Дух захватывал от зрелища сотен поднимающихся шаров. Рекомендую всем испытать это! Организация — на высшем уровне: вовремя, чётко, понятно. Спасибо!
И
Илья
31 июл 2025
Полёт на воздушном шаре над долинами Каппадокии — настоящее чудо: рассвет, тишина и завораживающие виды. Всё отлично организовано — трансфер от отеля и обратно, перед взлётом чай и булочки, после посадки шампанское. Профессиональная команда и идеальные впечатления, которые стоит испытать каждому.
И
Игорь
29 янв 2025
Благодарю за полёт мечты над Каппадокией! Всё было организовано идеально, и впечатления остались незабываемыми!
В
Валерия
11 дек 2024
Всё безупречно: и заказ, и встреча в отеле, и поездка к месту старта. Остались очень довольны, благодарю и рекомендую всем путешественникам!
