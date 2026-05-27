Полёт на воздушном шаре: долины Каппадокии на рассвете

А после - лёгкий горячий завтрак (всё включено)
Необыкновенная красота Каппадокии распахнётся перед вами во время полёта на воздушном шаре.

Вы увидите сказочные дымоходы и туфовые образования, известные во всём мире, с высоты птичьего полёта. Полюбуетесь восходом солнца и сделаете фото в его мягком свете.
Описание экскурсии

Каждый полёт тщательно планируется с учётом погодных условий и в зависимости от этого длится от 1 до 1,5 часов.

Опытный пилот мастерски управляет шаром, чтобы показать лучшие виды, озарённые рассветными лучами.

В конце полёта шар опустится очень плавно. Место посадки может меняться в зависимости от направления ветра и погодных условий, но обычно находится недалеко от Гёреме.

После посадки вас ждёт завтрак: свежие фрукты, хлеб и различные закуски, а также горячий чай и кофе.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля, комплексная страховка, подробный предполетный инструктаж, завтрак
  • Полёты проходят на рассвете ежедневно. Но если погода утром неблагоприятная, полёт отменяется или переносится
  • С вами будет опытный пилот из нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€220
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джейхун
Джейхун — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 145 туристов
Я живу в Каппадокии с 2005 года. Представляю агентство. Мы проводим экскурсии по достопримечательностям в Каппадокии. Также организуем полёты на воздушных шарах и прогулки на квадроциклах и лошадях.

