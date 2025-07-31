Мои заказы

Прогулка на лошадях в Каппадокии на закате или днем

Отправьтесь на уникальную прогулку на лошадях по Каппадокии, чтобы увидеть эту удивительную местность с новой стороны.

Вы будете наслаждаться красотой утренних или вечерних пейзажей, когда свет первых и последних лучей солнца придает долинам и скалам особую атмосферу.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Незабываемое путешествие Начните своё путешествие с комфортной поездки, наслаждаясь живописными видами по пути. По прибытии вас встретит опытный инструктор, который даст все необходимые инструкции и подготовит к предстоящему приключению. Вы будете наслаждаться уникальными занятиями, такими как верховая езда по живописным тропам, гончарное мастерство или исследование захватывающих пейзажей Каппадокии. В течение дня у вас будут паузы для того, чтобы сделать потрясающие фотографии, запечатлевая самые яркие моменты. В конце путешествия вы вернётесь в исходную точку, полные ярких впечатлений и воспоминаний. Эта экскурсия сочетает в себе приключения, обучение и отдых, оставляя вам незабываемые эмоции. Важная информация:
  • Недоступно для инвалидных колясок.
  • Не рекомендуется путешественникам с проблемами спины, сердца и беременным женщинам.
  • Дети младше 6 лет не допускаются по соображениям безопасности.
  • Не могут участвовать гости весом 110 кг и более.

ежедневно в 9:00 (время можно обговаривать индивидуально).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Оборудование для верховой езды
  • Услуги инструкторов
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:00 (время можно обговаривать индивидуально).
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Недоступно для инвалидных колясок
  • Не рекомендуется путешественникам с проблемами спины, сердца и беременным женщинам
  • Дети младше 6 лет не допускаются по соображениям безопасности
  • Не могут участвовать гости весом 110 кг и более
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Iuliia
31 июл 2025
В принципе было неплохо доставили прямо из отеля прогулялись по одной долине покатались на лошадках Единственное на мой вопрос Какие долины мы посетим мне рассказали о том что будет Долина
читать дальше

любви розовая Долина и так далее Однако покатались мы по долине которой ничего общего с этими долинами не имеет просто не нужно вводить туристов в заблуждение говорить честно что за 1 час мы проедемся по долинеи всё не нужно придумывать и сочинять

Входит в следующие категории Каппадокии

