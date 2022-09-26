Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — от 18 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы организуем трансфер от вашего отеля до аэропорта
Завершение: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы отвезём вас от аэропорта до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — ваш гид в Каппадокии
Провёл 119 экскурсий для 130 туристов
Люблю Стамбул и влюблю в него вас! Чтобы делиться самыми таинственными и прекрасными видами этого мегаполиса, я создала несколько экскурсионных программ. Каждая носит свой оттенок и покажет красоты архитектуры, местные порядки и мир коренных жителей изнутри. Кроме того, возможно, вам будет интересно узнать об опыте переезда и жизни в этой стране. Жду на моих прогулках!