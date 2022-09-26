Рождённая фантазией природы. 3 дня в магической Каппадокии

Встретить рассвет в небе, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы

Загадочная Каппадокия, созданная вулканами и человеческим трудом, раскроет вам свои тайны и пленит фантастическими пейзажами.

Вы побываете в пяти долинах с поэтичными названиями, заглянете в каменные города и монастыри, познакомитесь с традиционными ремёслами, многовековой историей и аутентичной кухней.

Два утра подряд у вас будет возможность подняться в пробуждающееся небо на ярком шаре и устроить фотосессию мечты фоне десятков разноцветных куполов.
Рождённая фантазией природы. 3 дня в магической Каппадокии
Рождённая фантазией природы. 3 дня в магической Каппадокии
Рождённая фантазией природы. 3 дня в магической Каппадокии
Рождённая фантазией природы. 3 дня в магической Каппадокии
Рождённая фантазией природы. 3 дня в магической Каппадокии
Рождённая фантазией природы. 3 дня в магической Каппадокии
Рождённая фантазией природы. 3 дня в магической Каппадокии
Ближайшие даты:
23
сен
26
сен
29
сен
2
окт
5
окт
8
окт
11
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — от 18 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы организуем трансфер от вашего отеля до аэропорта
Завершение: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы отвезём вас от аэропорта до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

🚗На машине🌓2-дневные туры🧳Многодневные туры🔭Обзорные🍀Природа и пейзажи🪨Пещеры🎈Каппадокия🏡Выездные

Похожие туры в Каппадокии

Каппадокия: полет на воздушном шаре
1 час
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
до 24 чел.
Организатор экскурсии Firat
Firat
Нет отзывов
Каппадокия: полет на воздушном шаре
Полюбоваться волшебными долинами с высоты и получить новый невероятный опыт
на ресепшн вашего отеля
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
288 за 1 человека
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мумин
Мумин
Нет отзывов
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Спуститься в подземный город, пройти по караванному пути и посетить скальную деревушку
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
300 за всё до 6 чел.
Невероятная Каппадокия
5 дней
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Невероятная Каппадокия
Нагуляться среди неземных пейзажей, прокатиться на велосипеде по долине Любви и полетать на шаре
Кайсери, аэропорт (ASR) , вечер. Точное время буде...
8 окт
45 000 за 1 человека
Полет мечты в волшебном городе Каппадокия
1 час
🎈 На воздушном шаре
Групповая
до 28 чел.
Организатор экскурсии Hagi
Hagi
5
1 отзыв
Полет мечты в волшебном городе Каппадокия
Каппадокия - это то место, которое привлекает своими сюрреалистическими пейзажами
Ваш отель
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
250 за 1 человека
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии TourAltinkum
TourAltinkum
Нет отзывов
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
Каппадокия - это регион в центральной части в Турции
Отели Каппадокии
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
100 за 1 человека
Сокровища Южной Каппадокии
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.5
17 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии
Подземный город, церкви в скалах и византийский монастырь
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
250 за всё до 2 чел.
Полет мечты над Каппадокией
1.5 часа
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
до 28 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.9
286 отзывов
Полет мечты над Каппадокией
Восхититься пейзажами и встретить рассвет в корзине воздушного шара (на 28 или 16 чел.)
у вашего отеля в Каппадокии
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
215 за 1 человека
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.6
22 отзыва
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Крепость в скале, розовая долина, искусство гончаров, турецкая кухня и невероятные виды
с вашей гостиницы
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
250 за всё до 2 чел.
Красный тур по Каппадокии
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии TurkeyTours
TurkeyTours
4.7
3 отзыва
Красный тур по Каппадокии
Предлагаем вам отправится в увлекательное путешествие по Каппадокии
Ваш отель
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 50 за 1 человека
Зелёный тур по Каппадокии
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии TurkeyTours
TurkeyTours
5
3 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
В Каппадокию приезжают за сюрреалистическими пейзажами
Ваш отель
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 50 за 1 человека
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Firat
Firat
Нет отзывов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Цветущая долина Ихлара, пещерный монастырь Селиме и озеро Нар на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
270 за всё до 10 чел.
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
2.5 часа
🎈 На воздушном шаре
Групповая
до 24 чел.
Организатор экскурсии Yusuf
Yusuf
5
1 отзыв
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
Пролететь на воздушном шаре над фантастическими долинами и пещерными городами
у вашего отеля
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
280 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каппадокии
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ